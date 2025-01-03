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В Туркменистане разработали планы по развитию банковского сектора
03:23 05.01.2025

Об этом главу государства Сердара Бердымухамедова проинформировал вице-премьер Ходжамырат Гелдимырадов.

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов 3 января 2025 на заседании правительства доложил президенту Сердару Бердымухамедову о проектах Рабочих планов развития экономического, финансового и банковского секторов на 2025 год. Об этом сообщила электронная газета "Туркменистан: Золотой век".

Гелдимырадов отметил, что в текущем году пройдут мероприятия по обеспечению ­макроэкономической стабильности, развитию цифровой экономики и внедрению современных технологий. Вице-премьер проинформировал и о планах проведения анализа социально-экономического роста страны и финансово-экономического состояния отраслей.

Зампред правительства также подчеркнул, что будут предприняты меры по успешному выполнению всех пунктов Государственного бюджета, совершенствованию инвестиционной политики, управлению госимуществом и финансами. Кроме того, он ознакомил главу государства с предстоящей работой по внедрению мирового опыта в экономическую сферу и модернизации законодательной базы.

Заслушав отчет вице-премьера, глава государства Сердар Бердымухамедов одобрил планы развития экономического, финансового и банковского секторов Туркменистана, поручив ему приступить к работе по их воплощению в жизнь.

Источник - sng.today
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