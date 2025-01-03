Как Россия помогла бизнесменам Кыргызстана. Видеоинфографика

04:11 05.01.2025

Кыргызстан 10 лет назад столкнулся с серьезными проблемами: из-за экономического кризиса сом обесценился, а товары резко подорожали.



Это спровоцировало резкое удорожание кредитов - в сомах они достигли 30 процентов годовых. Предприниматели оказались в тяжелом положении, развивать бизнес стало невозможно.



На помощь кыргызскому бизнесу пришла Россия. Между странами было заключено соглашение о создании Российско-кыргызского фонда развития. На это РФ выделила огромную сумму - полмиллиарда долларов.



Кыргызстанцы смогли получать кредиты под 12 процентов - в 2,5 раза дешевле, чем в банках. За 10 лет финансирование получили свыше трех тысяч компаний на 760 миллионов долларов.



К 2030 году РКФР планирует привлечь в экономику Кыргызстана еще до 2 миллиардов долларов.



