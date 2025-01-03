|В Душанбе разработан "Единый календарь мероприятий Навруз-2025"
04:16 05.01.2025
Разработан "Единый календарь мероприятий Навруз-2025 в городе Душанбе"
ДУШАНБЕ, 04.01.2025 /НИАТ "Ховар"/. Разработан "Единый календарь мероприятий Навруз-2025 в городе Душанбе" и находится на согласовании с соответствующими городскими структурами. Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в отделе развития туризма Исполнительного органа государственной власти города Душанбе.
После согласования "Единый календарь мероприятий Навруз-2025" будет предоставлен туристическим компаниям, также будут разработаны и выставлены на продажу туристические пакеты.
Международный праздник Навруз, играющий заметную роль в судьбе нашей нации и всех ее наследников, как уникальное культурное явление и элемент национальной цивилизации в современном глобализированном мире, направляет все человечество на созидание, творение и составление нового жизненного плана и новой инициативы, может создать прочную основу для развития совместного культурного сотрудничества стран в рамках "культурной дипломатии".
Наряду с привлечением внимания международного сообщества к богатому историческому и культурному наследию цивилизованного таджикского народа создает основу для привлечения в страну большего количества туристов.
По данным отдела развития туризма, наряду с этим подготовлен рекламный ролик о проведении мероприятий Навруза на государственном, русском, английском языках и представлен для широкого освещения через зарубежные СМИ (в процессе разработки находятся ролики на китайском и арабском языках).
Ежегодно на территории Таджикистана, особенно в его столице – городе Душанбе, благодаря созидательной инициативе Председателя города Душанбе уважаемого Рустами Эмомали Международный праздник Навруз отмечается на высоком и величественном уровне, в рамках которого проводятся различные культурно-развлекательные, научно-практические и массовые спортивные мероприятия.
В частности, такие как:
- караван Навруза;
- красочная театрализованная программа;
- Международный форум "Навруз Душанбе – ось культурно-туристических связей";
- Международный фестиваль туризма "Навруз Душанбе";
- концертные программы в парках культуры и отдыха;
- республиканские и международные соревнования по национальной борьбе гуштингири;
- открытые соревнования по конному спорту и козлодранию
Напомним, что праздники Навруз, Сада, Мехргон и Тиргон - как связь поколений, вчерашнего и сегодняшнего дней, воплощение добрых традиций предков и уникального наследия наших предков могут служить национальным туристическим брендом для представления истории, культуры, обычаев и туристических возможностей страны.