В Душанбе разработан "Единый календарь мероприятий Навруз-2025"

04:16 05.01.2025

Разработан "Единый календарь мероприятий Навруз-2025 в городе Душанбе"



ДУШАНБЕ, 04.01.2025 /НИАТ "Ховар"/. Разработан "Единый календарь мероприятий Навруз-2025 в городе Душанбе" и находится на согласовании с соответствующими городскими структурами. Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в отделе развития туризма Исполнительного органа государственной власти города Душанбе.



