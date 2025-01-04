Число стран, бойкотирующих доллар, превысило количество его сторонников

11:10 05.01.2025

Более половины стран мира в той или иной мере бойкотируют доллар



МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Больше половины стран мира в той или иной степени объявили бойкот доллару - по итогам 2024 года еще 14 стран вступили на путь дедолларизации, и число противников американской валюты превысило количество ее сторонников, показал анализ РИА Новости.



Все страны можно условно разделить на три группы. Первая, и теперь уже не такая многочисленная (94 государства), - это те, чьи финансовые власти открыто не высказывались против доллара и не вводили никаких ограничительных мер. Сюда входят страны, в которых американская валюта даже используется в качестве официальной: это, например, Панама, Маршалловы Острова, Сальвадор и некоторые другие небольшие государства.



Вторая группа (46 государств) - это те, кто активно переходит на расчеты с партнерами в национальных валютах или ограничивает хождение доллара внутри страны, руководствуясь заботой о финансовой стабильности. Наконец, третья группа (еще 53 страны) - это те, кто открыто выступает против доллара и призывает остальной мир присоединиться к ослаблению его гегемонии.



Многоликая дедолларизация



Противники доллара исходят из того, что на войне все средства хороши: мировая практика знает множество способов по снижению зависимости экономики от американской валюты. При этом самый популярный сценарий - это активный переход на альтернативные средства платежа. Например, в 2024 году о заинтересованности в расчетах в нацвалютах с Россией официально заявила Гвинея-Бисау, почти полностью на расчеты в рублях и юанях перешла Монголия. Буркина-Фасо, Нигерия, Республика Конго, Судан и множество других также делают ставку на более активное использование нацвалют.



Убежденность стран в необходимости платежного разнообразия подогревает в том числе растущее санкционное давление на Россию. В мае министр инвестиций Ливии Эльгаиди Али Саиди Саад однозначно заявил, что его страна не хочет опираться только на доллар, поскольку видит в этом большие риски. В пример чиновник привел отключение от межбанковской системы SWIFT, с чем уже столкнулись российские банки.



Одними только платежами действия сторонников антидолларового лагеря не ограничиваются. Так, Нацбанк Молдавии решил отказаться от доллара как базы для расчета официального обменного курса молдавского лея. По мнению финансовых властей республики, использование для этих целей евро повысит ликвидность рынка и укрепит экономические связи с ЕС.



Можно было бы ожидать, что к группе борцов с долларом относятся только бывшие участники социалистического блока, страны БРИКС и их друзья, но это не совсем так. Например, Итало-российская торговая палата запустила собственную систему расчетов в рублях. Ее глава Фердинандо Пелаццо сообщал, что в будущем этот опыт могут использовать бизнесмены и других стран - общение с их торговыми ассоциациями уже в процессе.



И если официальные европейские власти не так часто готовы в открытую высказываться против американской валюты, то бизнес порой не стесняется в выражениях. Так, немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, призвал отказаться от доллара в пользу золота и предрек скорый конец империи США.



Закат эпохи доллара?



Усиление тренда на дедолларизацию можно ожидать и в 2025 году, прогнозирует в комментарии РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.



"Сами США будут способствовать отказу от доллара в силу особенностей свой политики: заявляя о поддержке демократии везде, где только можно, они на деле стараются навязать свою волю миру, стараясь поставить в зависимость от себя все страны. Такое положение дел, как показывает история, не может продолжаться вечно", - рассуждает собеседник агентства.



Тем не менее доллар пока продолжает оставаться центральной валютой мировой экономики, обращает внимание доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. По ее словам, это происходит отчасти как следствие "эффекта qwerty": существующая раскладка клавиатуры не самая удобная, но переделывать ее сложно и дорого. Так же и с долларом в мировой экономике.



"Многие страны понимают, что, снизив долю доллара, они повышают свою независимость в части международных расчетов, ограждают себя от рисков введения вторичных санкций, ограничивают валютные риски и другие риски, так или иначе связанные непосредственно с экономикой США, но подобного рода "глобальный передел" сопряжен с колоссальными транзакционными издержками", - поясняет она.



По мнению Бондаренко, страны мира продолжат искать пути обхода доллара, но это очень длинный путь.