Событие недели в СВО. Агония Курахово

11:12 05.01.2025

Евгений Норин



СВО



Главное событие недели в зоне СВО российские войска, можно сказать, положили под елочку. 31 декабря появилась видео: наши штурмовики ходят по Кураховской ТЭС, а это означает, что фактически вся промзона под нашим контролем.



