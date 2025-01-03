|Событие недели в СВО. Агония Курахово
11:12 05.01.2025
Евгений Норин
СВО
Главное событие недели в зоне СВО российские войска, можно сказать, положили под елочку. 31 декабря появилась видео: наши штурмовики ходят по Кураховской ТЭС, а это означает, что фактически вся промзона под нашим контролем.
Эпопея штурма Курахово явно затянулась. Противник оборонялся в городе и полях вокруг него долго и отчаянно. Курахово не оставляли из политических соображений: с чисто военной точки зрения для ВСУ это уже давно неудобная позиция: в полуохвате, без перспектив и хороших позиций в ближнем тылу. Так что неудивительно, что командование противника решило сдать город окончательно. К тому же русские уже подходят с 2 сторон к Андреевке и Константинополю. А это грозит небольшим, но котлом, а командование ВСУ сейчас не в том положении, чтобы муровать войска в "фестунгах".
Главное, что выигрывают от взятия Курахово российские войска – это возможность спокойной перегруппировки для операций на новых направлениях. Во-первых, необходимо "дожевать" полуокружение у Великой Новоселки, где штурм прибуксовывает.
Во-вторых, на повестке дня одно из безусловно главных событий 2025 года – обход и штурм Покровска вместе с Мирноградом. И к нему необходимо иметь свободу рук.
Собственно, новый год в данный момент ничего глобально не меняет. Российские войска постепенно продвигаются, и чем дальше, тем больше территории теряет противник. На украинской стороне видны признаки не то что надлома, но уже очень серьезной усталости. Самый очевидный признак – это недавний скандал со свежесформированной 155-й бригадой. Соединение тренировалось во Франции, было хорошо оснащено, но еще до начала серьезных боев потеряло 1,7 из 5,8 тыс человек дезертирами. ВСУ находятся в тяжелом положении и сейчас занимаются тем, что выигрывают время для собственного политического руководства перед и в ходе гипотетических переговоров. Но что произойдет, если они не состоятся?
Для российской стороны точки приложения сил в кампании 2025 года очевидны. Если командование не готовит для противника какого-то сюрприза на неожиданном направлении, то ключевой линией остается Донбасс. Падение Курахово и (скорое) падение Великой Новоселки означает выравнивание фронта по новой линии и возможность спокойно приступить к выполнению 2 главных задач ближайшего времени.
Первая – это охват и взятие Покровска. Город по-прежнему остается узлом коммуникаций, и хотя ВСУ сейчас им пользоваться толком не могут, то и нам его не отдают. К тому же Покровск открывает дорогу в тыл Славянско-Краматорской агломерации. Сейчас дистанция до него такова, что "Краматорск" и "Луна" – почти одно и то же. Однако по мере деградации украинских войск темпы постепенно будут расти. Другое очевидное направление – это Торецк. Злополучный город украинские войска потихоньку сдают, а за ним – Константиновка, южный край той же самой агломерации.
2025 год, судя по всему, окажется решающим для исхода СВО. Обе стороны серьезно утомлены, однако судя по тому, что мы видим на поле боя, на украинскую сторону бремя давит сильнее. И если на поле боя ход событий привязан к конкретным топонимам (Курская область, Торецк-Константиновка, Покровск), то на более высоком уровне решается вопрос о том, хватит ли противнику запаса прочности, чтобы выдержать наступивший год без тотального истощения и катастрофы.
А наша задача – сделать так, чтобы не хватило.