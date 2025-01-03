Специально для RT: Победа в бою Андрея Григорьева - одна из самых объемных иллюстраций нашей войны

11:22 05.01.2025

Специально для RT



Евгений Поддубный, военкор ВГТРК, автор канала @epoddubny



Когда видео смертельной схватки нашего бойца Григорьева с противником появилось в сети, я вспомнил бои 2015 года в Донецке, в частности штурм нового терминала Донецкого аэропорта.



Победа в бою Андрея Григорьева - действительно одна из самых объемных иллюстраций нашей войны. Он оказался сильнее в рукопашной, он победил, и штурмовик ВСУ признал эту победу. Григорьев - благородный и милосердный солдат, который достоин самых высоких наград.



