Казатомпром объявляет о временной приостановке добычи на участке месторождения Инкай

12:12 05.01.2025

АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (далее – Казатомпром или Компания) сообщает о временной приостановке добычи с 1 января 2025 года на участке №1 месторождения Инкай, разрабатываемого ТОО "СП "Инкай" в Созакском районе Туркестанской области.



Согласно требованиям Кодекса Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" проведение операций по недропользованию возможно исключительно при наличии утвержденного проекта разработки месторождения.



Однако по состоянию на 30 декабря 2024 года ТОО "СП "Инкай", не обеспечив своевременное предоставление требуемой документации, не получило необходимое согласование компетентных органов Республики Казахстан. В связи с этим, в целях соблюдения действующего законодательства, ТОО "СП "Инкай" временно приостанавливает добычу на месторождении.



Ожидается, что ТОО "СП "Инкай" предоставит все необходимые документы в Министерство энергетики Республики Казахстан в течение ближайших двух недель, после чего ситуация будет урегулирована. По оценкам Компании, данное обстоятельство не окажет существенного влияния на планы добычи Казатомпрома на 2025 год. Компания сохраняет приверженность своим контрактным обязательствам перед всеми клиентами и располагает достаточным уровнем запасов для обеспечения своевременных поставок урана в полном объеме в течение 2025 года.



