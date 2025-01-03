Эмомали Рахмон открыл сезон кадровых перестановок

13:13 05.01.2025

4 января Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон принял для беседы кадры, назначенные на ответственные должности в исполнительные органы государственной власти Согдийской области и Министерство иностранных дел.



В соответствии со статьей 20 Конституционного Закона Республики Таджикистан "О местных органах государственной власти" Мирдадо Зариф и Зохидзода Даврон освобождены от должностей заместителей председателя Согдийской области в связи с переходом на другую работу, Косими Файзулло, Джуразода Джамшед и Исмоилзода Зуфар назначены на должности заместителей председателя Согдийской области.



Указом Президента Республики Таджикистан новые председатели городов и районов Канибадам, Бустон, Гулистон, Шахристан, Айни и Зафарабад Согдийской области назначены из числа молодых квалифицированных специалистов.



Указом Президента Республики Таджикистан Имоми Содик Ашурбойзода назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Турецкой Республике.



В ходе беседы Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон напутствовал их на самоотверженный труд и служение государству и народу Таджикистана, защиту национальных интересов на мировой арене, расширение работ по созиданию и благоустройству, всестороннюю поддержку предпринимательства, особенно производственного предпринимательства, увеличение объема отечественного производства и промышленной переработки сельскохозяйственной продукции, увеличение экспортного потенциала страны, создание большого количества новых рабочих мест, строительство и модернизацию дорог и коммуникаций, медицинских, образовательных и дошкольных учреждений.



В завершение беседы Лидер нации подчеркнул, что в работе с людьми необходимо обладать высокой культурой общения и образцовым поведением.



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Указы Президента Республики Таджикистана:



- о назначении Муродзода М.К. исполняющим обязанности председателя Зафарабадского района Согдийской области

- о назначении Гафурзода Р. исполняющим обязанности председателя Шахристанского района Согдийской области

- о назначении Рахимзода Р. председателем Айнинского района Согдийской области

- о назначении Пулотзода И.П. исполняющим обязанности председателя города Гулистон Согдийской области

- о назначении Нуруллозода Ф. исполняющей обязанности председателя города Бустон Согдийской области

- о назначении Зохидзода Д.А. исполняющим обязанности председателя города Канибадам Согдийской области

- о назначении Мирзозода П.М. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Южно-Африканской Республике

- о назначении Имоми С.А. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Турецкой Республике

- об освобождении Исмоилзода З.М. от должности председателя Зафарабадского района Согдийской области

- об освобождении Акрамзода Б.И. от должности председателя Шахристанского района Согдийской области

- об освобождении Муродзода М.К. от должности председателя Айнинского района Согдийской области

- об освобождении Гаффорзода Н. от должности председателя города Бустон Согдийской области

- об освобождении Хошимзода Р.Х. от должности председателя города Гулистон Согдийской области

- об освобождении Тухтасунзода А. от должности председателя города Канибадам Согдийской области

- об освобождении Одиназода М.Дж. от должности судьи суда района Исмоили Сомони города Душанбе