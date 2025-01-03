Бердымухамедов-младший выпустил новую книгу

13:15 05.01.2025

Презентация новой книги Президента Туркменистана "Махтумкули – мыслитель мира"



03.01.2025



Прекрасным и бесценным подарком как для туркменистанцев, так и широкой читательской аудитории в преддверии 2025 года – "Международного года мира и доверия" и в завершение 2024 года – "Кладезь разума Махтумкули Фраги" стала книга Президента Сердара Бердымухамедова "Махтумкули – мыслитель мира". В связи с этим с первых дней нового года проходят презентации произведения Аркадаглы Героя Сердара. Сегодня в столице при совместной организации Халк Маслахаты Туркменистана, Меджлиса и общественных организаций в Центре общественных организаций состоялось мероприятие, посвященное выходу в свет книги "Махтумкули – мыслитель мира".



Как известно, на прошедшем 27 декабря расширенном заседании Кабинета Министров и Государственного совета безопасности Президент Туркменистана, обращаясь к его участникам, с удовлетворением отметил, что в году "Кладезь разума Махтумкули Фраги" в стране были реализованы исторически значимые преобразования, наш народ живет мирной и счастливой жизнью, широко на международном уровне отпраздновано 300-летие со дня рождения великого сына туркменского народа, а также сообщил, что завершил работу над книгой "Махтумкули – мыслитель мира".



Глава государства подчеркнул, что в произведении освещены литературное наследие выдающегося мастера слова, его огромный вклад в мировую культуру, прошедшие мероприятия по случаю юбилея поэта, а также достигнутые нашей страной высокие рубежи и успехи.



В выступлениях участников презентации в первую очередь выражались признательность Президенту Сердару Бердымухамедову за этот замечательный литературный труд и пожелания новых достижений и успехов во всех благородных начинаниях.



На первых страницах книги размещены прекрасные стихо­творения "Будущее Туркмении" Махтумкули Фраги, а также "Кладезь разума Махтумкули Фраги" Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова.



В произведении всесторонне раскрывается значение Махтумкули в истории туркменского народа, его творчества как вклада в золотую сокровищницу мировой литературы. Здесь отражены научная деятельность по изучению жизни и творчества мыслителя, важность мудрых наставлений поэта в деле укрепления всеобщего мира, а также международных мероприятий 2024 года, прошедшего под девизом "Кладезь разума Махтумкули Фраги" по случаю 300-летия со дня рождения выдающегося мастера слова.



Выступавшие отмечали, что новая книга Аркадаглы Героя Сердара адресована широкой читательской аудитории и ценителям богатого литературного наследия Махтумкули.



Книга состоит из восьми разделов: "Ключ к познанию Махтумкули"; "Школа Махтумкули Фраги и туркменские махтумкуливеды"; "Кладезь разума"; "Поэт мира"; "Поэт времен и цивилизаций"; "Оставайся в памяти народной"; "Принятые документы, поздравления и выступления, связанные с 300-летием со дня рождения Махтумкули Фраги"; "На пути к творцу и истине".



Издание выполнено на высоком полиграфическом уровне, представлено отдельными книгами на трех языках – туркменском, русском и английском, и богато иллюстрировано.



В ходе презентации были зачитаны отрывки из нового произведения.



В своей книге Президент Туркменистана сделал акцент на важности правильного толкования наследия выдающегося мыслителя, обладающего глубокой мудростью и исключительным талантом. Как отметил Аркадаглы Герой Сердар: "Махтумкули – это глубокий океан, и чтобы достать жемчужины его творчества, нужно погрузиться на самое дно. Махтумкули – это высокое небо, и чтобы постичь его высоту, нужно подняться до звезд. Махтумкули – великий человек, и чтобы познать его совершенство, нужно обладать высокими человеческими качествами".



В новом труде главы государства "Махтумкули – мыслитель мира" особо отмечены талантливые ученые, профессора, писатели, зарубежные специалисты, внесшие вклад в изучение жизни и литературного наследия великого поэта, и дана высокая оценка их деятельности. Здесь опубликованы списки награжденных юбилейной медалью "Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna" и памятными знаками согласно соответствующим документам, подписанным Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, что, как подчеркивалось, является ценным напоминанием для будущих поколений.



В труде Аркадаглы Героя Сердара отмечается: "Наряду с продолжателями литературной школы Махтумкули, а также с теми, кто создал в своих произведениях его художественный образ, следует особо упомянуть имена ученых, изучающих научно-литературное наследие великого поэта. На самом деле, каждый туркмен – махтумкуливед. Каждый туркмен всю жизнь пытается познать Махтумкули, живет словами, наставлениями Махтумкули". Новая книга главы государства является ключом к познанию богатого литературного наследия поэта и мыслителя, выдающегося сына туркменского народа.



