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Казахстан прокладывает новую железную дорогу в Узбекистан
13:31 05.01.2025

Между Узбекистаном и Казахстаном будет построена новая железная дорога, запуск которой ожидается в 2027 году. Строительство ж/д линии позволит переориентировать грузы с существующего участка Сарыагаш - Ташкент на новую ветку и увеличить экспортные перевозки в Узбекистан, отметили в КТЖ.

Между Узбекистаном и Казахстаном строится новая железная дорога, запуск которой ожидается в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба компании "Казахстанские железные дороги" (КТЖ).

По данным КТЖ, строительство новой железнодорожной линии позволит переориентировать грузы с существующего участка Сарыагаш - Ташкент на новую ветку, разгрузить станцию "Сарыагаш" и увеличить экспортные перевозки в Узбекистан.

"На эти цели „Қазақстан темір жолы" - портфельной компанией „Самрук-Казына" - реализуется инвестпроект стоимостью 286 млрд тенге ($545,8 млн)… На сегодняшний день произведена сборка рельсошпальной решетки в объеме порядка 100 км из 203 км. В реализации проекта задействованы 46 единиц дорожно-строительной техники и более 70 человек", - говорится в сообщении.

Компания отметила, что новая линия Дарбаза - Мактаарал также соединит два отдаленных района Туркестанской области - Мактааральский и Жетысайский - с остальной частью Казахстана.

Строительство новой железной дороги началось в конце ноября 2023 года. Тогда сообщалось, что протяженность железнодорожной линии Дарбаза - Мактаарал составит 152 км.



В правительстве Казахстана сообщали, что крупный инфраструктурный проект реализуется по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева и направлен на дальнейшее развитие транспортно-транзитного потенциала республики. В рамках него будет открыт новый пункт пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу.

Проект разделен на два этапа. Первый предполагает строительство линии Ердаут - Мактаарал - государственная граница Узбекистана с выходом на станцию "Сырдарья".

Вторым этапом предусмотрен ввод в эксплуатацию ветки Жетысай - государственная граница Узбекистана с выходом на ту же станцию.

Доля казахстанского содержания в проекте оценивалась 85%.

Бывший глава КТЖ Канат Альмагамбетов подчеркнул, что линия Дарбаза - Мактаарал соединит два отдаленных района Туркестанской области - Мактааральский и Жетысайский - с остальной частью Казахстана.

"Будет построено 9 станций. Железная дорога даст прямой выход грузов с Казахстана в эти районы и с данных районов в Казахстан. Потому что сейчас они вынуждены проходить границу с Узбекистаном. Это сказывается на развитии районов. После строительства они получат новый серьезный импульс", - отмечал он.

По его словам, также существенно увеличится транзитный потенциал Казахстана.

"Грузы, которые идут на Афганистан, Иран, Таджикистан и Узбекистан, будут быстрее проходить по этой линии. Еще один эффект: ослабится напряжение на участке Сарыагаш - Ташкент. В последние годы там много грузов. При этом не все из них вовремя передаются, потому что этот стык не рассчитан на такой грузопоток. Он резко возрос в последние два-три года. Строительство поможет разгрузить этот основной участок и дать движение пассажирским поездам", - заявлял Канат Альмагамбетов.

В апреле 2024 года Узбекистан и Казахстан договорились о создании совместного железнодорожного предприятия. Стороны будут взаимовыгодно предоставлять грузовые терминалы для перевозок товаров в Китай.

Источник - Газета.uz
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