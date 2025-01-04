Казахстан прокладывает новую железную дорогу в Узбекистан

13:31 05.01.2025

Между Узбекистаном и Казахстаном будет построена новая железная дорога, запуск которой ожидается в 2027 году. Строительство ж/д линии позволит переориентировать грузы с существующего участка Сарыагаш - Ташкент на новую ветку и увеличить экспортные перевозки в Узбекистан, отметили в КТЖ.



Между Узбекистаном и Казахстаном строится новая железная дорога, запуск которой ожидается в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба компании "Казахстанские железные дороги" (КТЖ).



По данным КТЖ, строительство новой железнодорожной линии позволит переориентировать грузы с существующего участка Сарыагаш - Ташкент на новую ветку, разгрузить станцию "Сарыагаш" и увеличить экспортные перевозки в Узбекистан.



"На эти цели „Қазақстан темір жолы" - портфельной компанией „Самрук-Казына" - реализуется инвестпроект стоимостью 286 млрд тенге ($545,8 млн)… На сегодняшний день произведена сборка рельсошпальной решетки в объеме порядка 100 км из 203 км. В реализации проекта задействованы 46 единиц дорожно-строительной техники и более 70 человек", - говорится в сообщении.



Компания отметила, что новая линия Дарбаза - Мактаарал также соединит два отдаленных района Туркестанской области - Мактааральский и Жетысайский - с остальной частью Казахстана.



Строительство новой железной дороги началось в конце ноября 2023 года. Тогда сообщалось, что протяженность железнодорожной линии Дарбаза - Мактаарал составит 152 км.



