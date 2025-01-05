Так что же все-таки делать? Сегодняшний день и роман Чернышевского, - Валерий Бурт

18:02 05.01.2025

Так что же все-таки делать?

Сегодняшний день и роман Чернышевского



05.01.2025 | Валерий БУРТ



Роман Николая Чернышевского "Что делать?" Си Цзиньпин прочитал еще в молодости, и он стал для него откровением. Председатель КНР недавно признался, что оказался под впечатлением личности героя книги Рахметова, который, не жалея себя, закалял тело и характер. И стал ему подражать. На это Си натолкнули условия, в которых он оказался. Он вспомнил о сочинении русского писателя неслучайно, по его мнению, книга, написанная во второй половине XIX века, представляет актуальность для сегодняшнего дня.



Председатель КНР – сын одного из героев китайской революции, бывшего заместителя Государственного совета Си Чжунсюня и ближайшего сподвижника Мао Цзедуна. Но во время культурной революции былые заслуги не спасли его от репрессий. Его обвинили в участии в антипартийной группе, лишили всех званий и отправили работать на фабрику. Позже Си Чжунсюнь был заточен в тюрьму.



Его 15-летнего сына Си отправили на "трудовое перевоспитание" в деревню уезда Яньчуань. Он был одним из 30 миллионов молодых людей, которых заставили покинуть города и уехать в сельскую местность в рамках движения "В деревню за социализмом", организованным Мао Цзедуном. Условия, в которых пребывал юноша, были плачевны. Жилищем для будущего председателя КНР была горная пещера. В течение семи лет он выполнял тяжелую сельскохозяйственную работу, спал на камнях, терпел холод и голод. Но не роптал и стойко вынес превратности судьбы.



Это произошло под влиянием прочитанного им романа "Что делать?" Жизнь "особенного человека" – героя книги Чернышевского – показалась созвучной его среде обитания. Только спать на гвоздях, как Рахметов, Си не приходилось.



…На недавнем саммите БРИКС в Казани лидер КНР заявил, что "непоколебимая решимость и пламенная борьба Рахметова воплощают именно тот тип духовной силы, который нам нужен сегодня. Чем сильнее в наше время бушуют штормы, тем тверже мы должны стоять на передовой, демонстрируя несгибаемую решимость и новаторскую смелость".



Следует отметить некую "неслучайную случайность". Упомянутый форум проходил на земле Татарии, где, как писал Чернышевский, располагалось родовое поместье Рахметова. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались в казанском Кремле, находящемся на улице, которая раньше называлось в честь Чернышевского. Ранее Президент РФ подарил китайскому партнеру роман "Что делать?".



Цели Си известны: он намерен покончить с гегемонией США, изменить нынешний мировой порядок, установленный самовластительной Америкой, и дает понять, что твердо намерен защищать экономические и политические интересы Китая и его партнеров. Он укрепляет отношения с Россией, помогает КНДР, поддерживает Иран, стремится восстановить отношения с Вьетнамом, Индией, Бразилией и другими странами. Так Си обозначает контуры антиамериканской коалиции.



Си выступает за так называемую "Глобальную инициативу в области безопасности", которая проповедует такие идеалы, как "общая безопасность" и защита "законных интересов безопасности" каждой страны. Если следовать логике лидера КНР, в когорте соперников США должны быть собраны Рахметовы разных национальностей, объединенных общей идеей трансформации мира. Им предстоит выстроить новую, равноправную систему отношений между странами. Таково веяние времени.



…Радикальный роман "Что делать?" мало известен на Западе. В России же, впервые напечатанный в журнале "Современник" в начале 60-х годов позапрошлого столетия, он привлек внимание публики и критиков.



Неутомимый в своих исканиях, Чернышевский достиг опасного предела: не входя в тайное революционное общество "Земля и воля", он разделял взгляды его сторонников. Писателя уличили в призывах к смуте, "в постоянном возбуждении враждебных чувств к правительству".



Чернышевский был арестован и посажен в одиночную камеру Алексеевского равелина Петропавловской крепости. Там он и написал "Что делать?" Цензоры не углядели в нем крамолы и разрешили публикацию романа.



Однако они ошиблись – книга, ставшая одной из самых популярных среди молодежи в дореволюционную эпоху, вызвала бурную, хотя и неоднозначную, реакцию. Номера "Современника", в которых печатался роман, были запрещены, но птицу, вылетевшую из мятежного гнезда, поймать было уже невозможно. "Что делать?" революционеры и им сочувствующие переписывали от руки и рассылали повсюду. Запрет на книгу в России был снят только спустя сорок с лишним лет после первой публикации – в 1905 году.



Роман награждали похвалами, истязали язвительными словами. Основной укор состоял в тяжеловесности сочинения – имелось в виду и громадное количество страниц, и многослойное, запутанное содержание, через которое не всякий читатель мог протиснуться. Однако тех, кто сумел одолеть "Что делать?", роман навел на размышления. Так Александр Герцен писал, что творение Чернышевского "гнусно написано", но в нем "много хорошего, здорового". Николай Лесков отмечал, что в книге есть места, "поражающие своей неестественностью и натянутостью".



Но главное содержалось, по мнению рецензента, в другом: "По идее г. Чернышевского, освободиться от природного эписиерства (узости взглядов. – В. Б.), откинуть узкие теории, не дающие никому счастья, и посвятить себя труду на основаниях, представляющих возможно более гармонии, в ровном интересе всех лиц трудящихся…"



А эти строки Лескова и вовсе звучат свежо: "г. Чернышевский заставляет делать такое дело, которое можно сделать во всяком благоустроенном государстве, от Кореи до Лиссабона. Нужно только для этого добрых людей, каких вывел г. Чернышевский, а их, признаться сказать, очень мало".



Резюме таково: умные люди могут стать твердо и найти себе, что делать. Это, вероятно, те места в романе, на которые обратил внимание китайский лидер, призвавший к единению и стойкости: "Чем сильнее бури нашего времени, тем крепче мы должны стоять на переднем крае с несгибаемой решимостью и мужеством первопроходцев".



Но будет ли его призыв услышан?..



Герой романа "Что делать?" Кирсанов говорит другу и соратнику Лопухову: "Золотой век – он будет… это мы знаем, но он еще впереди. Железный проходит, почти прошел, но золотой еще не настал".



Россия ждала это замечательное время, была к нему близка. Прогнозы не раз сулили ей нарастающую мощь и благоденствие, но всякий раз что-то или кто-то мешал: войны, революции, правители. И энтузиазм постепенно угасал.



Сейчас же не только мы, но и вся планета застыла в напряженном ожидании, нет, не комфорта и всеобщего довольства (что толку предаваться утопическим мечтам?), а хотя бы возвращения утраченного спокойствия, заката убийственного в прямом смысле времени.



"Что делать?" – не только роман, но и крик души, больной вопрос, висящий над миром. Его то и дело повторяют президенты, премьер-министры и прочие политики разных стран. У них множество проблем, и все мучительно ищут дорогу к их разрешению. Однако не все проявляют рвение, иные его лишь имитируют, поскольку не знают средств к исправлению ситуации. А некоторые представляют, как действовать, но находятся в плену предубеждений и не в силах побороть ненависть, вражду и прочие моральные преграды.



И потому вопрос "Что делать?" чаще всего остается без ответа. Иногда к нему добавляется еще один, столь же болезненный: "Кто виноват?" И тут истина чаще всего скрывается в тумане.