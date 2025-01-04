3 января на трассе Алматы-Екатеринбург застрял автобус с 30 пассажирами. Спасатели помчались вызволять людей (видео)

19:05 05.01.2025

Немного мужества и героизма в ленту.



3 января на трассе Алматы-Екатеринбург застрял автобус с 30 пассажирами. Спасатели помчались вызволять людей, несмотря на нулевую видимость и сильный буран.



35-летний Сымбат Ещанов побежал впереди, чтобы служить живым ориентиром.



"На вызовах бывает всякое: и баллоны газовые взрываются, и крыши обваливаются. Да и на трассе не легче. Видеть часто людей, зажатых в машинах, нелегко. Еще тяжелее видеть тела погибших", - поделился с нами мужчина.



