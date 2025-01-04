|Хинштейн заявил о недопустимости комментариев чиновников о боевых действиях
00:02 06.01.2025
Курск, 6 января, 2025, 00:12 - ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил возмущение по поводу высказываний чиновников о ходе боевых действий после того, как украинские войска попытались контратаковать в районе Суджи.
Хинштейн назвал комментарии чиновников об атаке ВСУ под Курском недопустимыми
В своем Telegram-канале Хинштейн подчеркнул, что в вопросах, связанных с военной операцией, необходимо полагаться исключительно на информацию, предоставляемую Министерством обороны.
"Считаю неправильным и даже недопустимым, когда гражданские власти комментируют действия Вооруженных сил и оценивают ситуацию на фронте. Призываю жителей доверять только официальным источникам", - написал Хинштейн.
Врио губернатора также попросил жителей воздержаться от самовольного возвращения в населенные пункты так называемой серой зоны, по его мнению, пока это не безопасно.
Росгвардия показала видео отражения контратаки ВСУ в Курской области
Как сообщало ИА Регнум, ВСУ за прошедшие сутки в ходе боев в приграничных районах Курской области лишились более 340 военных, четырех танков, трех боевых машин пехоты, четырех бронетранспортеров, 12 боевых бронированных машин, машины разграждения, 20 автомобилей и пяти минометов.
Российские военные на курском направлении 4 января нанесли поражение формированиям ССО "Юг" ВСУ. Также подразделения группировки российских войск "Север" нанесли удары по формированиям тяжелой механизированной, танковой, трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны.