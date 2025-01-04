Хинштейн заявил о недопустимости комментариев чиновников о боевых действиях

00:02 06.01.2025

Курск, 6 января, 2025, 00:12 - ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил возмущение по поводу высказываний чиновников о ходе боевых действий после того, как украинские войска попытались контратаковать в районе Суджи.



Хинштейн назвал комментарии чиновников об атаке ВСУ под Курском недопустимыми



В своем Telegram-канале Хинштейн подчеркнул, что в вопросах, связанных с военной операцией, необходимо полагаться исключительно на информацию, предоставляемую Министерством обороны.



