Паранджа или брюл? Зачем немецкого министра АннуЛену размазали по фотографии

00:10 06.01.2025

Паранджа надевается для того, чтобы мужчины не смотрели (извращенно) на женщин.

Blur - "размытие". Художественный прием, который заключается в размытии объектов.

Анналена в немецком языке образовано от "anna" - "милость", и "lena" - "свет".



Сирийское руководство отредактировало фото с Бербок после встречи в Дамаске



МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сирийские власти замазали силуэт главы МИД Германии Анналены Бербок на фотографиях со встречи в Дамаске, соответствующий снимок разместил телеканал N-tv.



"Как показывает визит Анналены Бербок в Дамаск, у нового сирийского руководства, очевидно, есть серьезные проблемы в общении с влиятельными политиками из-за границы", - отмечается в материале.



