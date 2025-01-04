Made in China: Как китайцы за 10 лет стали самой продвинутой нацией на земле

00:29 06.01.2025

России до Поднебесной сейчас очень далеко



Дмитрий Капустин



Китайское правительство скоро подведет итоги грандиозного проекта Made in China 2025. Он был запущен в 2015 году, чтобы за десятилетие достичь полного импортозамещения, технологического суверенитета и всплеска инноваций.



Когда план Made in China 2025 только разрабатывался, большинство автомобилей на дорогах Китая были произведены западными автопроизводителями, а в небе доминировали самолеты американской компании Boeing или европейской Airbus. Многие китайские заводы не могли работать без импортных станков. Микросхемы, операционные системы и программное обеспечение для компьютеров и мобильных телефонов в основном поставлялись из США.



Даже базы данных, используемые китайскими банками, создавались и обслуживались транснациональными корпорациями (большинство из них, понятное дело, из США). Сейчас сложно поверить, но в 2015 году Китай находился в нижней части глобальной производственно-сбытовой цепочки, производя в основном дешевую и технически отсталую продукцию - игрушки, мебель, текстиль, обувь.



Сегодня все изменилось. Это уже не китайцы двигаются в фарватере американских технологий, а наоборот. Американцы покупают китайские телефоны вместо айфонов, а немцы ездят на китайских электромобилях BYD вместо своих "мерседесов".



И вот еще несколько примеров.



Илон Маск с завистью смотрит на китайские спутники связи



Китайцы создали собственный аналог системы спутниковой связи Starlink - GuoWang. Спутники Starlink доставляются на околоземную орбиту ракетами SpaceX. Китайцы же специально разработали собственную ракету-носитель.



Китайские спутники были размещены внутри ракеты-носителя в уникальной двухъярусной конфигурации, согласно данным Китайской академии технологий ракет-носителей (CALT), которая разработала ракету Changzheng-5B ("Великий поход").



В отличие от американских спутников Starlink, которые расположены вертикально внутри ракеты, спутники GuoWang установлены на двух концентрических уровнях вокруг центрального опорного цилиндра, что оптимизирует использование пространства, отмечают эксперты.



Конструкция напоминает двухуровневую вышку в парке развлечений с несущим цилиндром в центре и "сиденьями", равномерно распределенными по радиусу на каждом уровне.



Процесс развертывания очень необычный. Спутники GuoWang запускаются отдельными группами, чтобы свести к минимуму риск столкновений. В отличие от этого, при обычном запуске Starlink одновременно запускаются десятки спутников (вероятно, меньших по размеру и более легких, чем спутники GuoWang) с помощью пружинного механизма. Китайская система намного удобнее и надежнее.



Квантовые "мозги" китайцев обойдут Google



Китайские ученые недавно представили Zuchongzhi 3.0 - 105-кубитный квантовый процессор, который ставит Китай в один ряд с США в гонке за создание самого мощного в мире квантового компьютера. Естественно, еще десять лет назад такую гонку было бы просто невозможно представить, но проект Си Цзиньпина дал плоды.



Заявление о создании Zuchongzhi 3.0 было сделано примерно через неделю после того, как Google представила свой процессор Willow. Он также имеет мощность 105 кубитов - на данный момент это самый высокий показатель среди всех квантовых устройств.



По словам исследовательской группы под руководством Пань Цзяньвэя из Университета науки и технологий Китая, Zuchongzhi 3.0 продемонстрировал очень высокую точность и стабильность операций, ничуть не уступающую показателям Willow.



Компания Google Willow заявила, что научилась исправлять ошибки в квантовых вычислениях. Китайские разработчики Zuchongzhi 3.0 говорят не об ошибках, а о гигантском прорыве для всего человечества.



Квантовые компьютеры используют кубиты вместо традиционных компьютерных битов для обработки информации. В отличие от классических битов, которые могут иметь значение либо 0, либо 1, кубиты могут находиться в состоянии "суперпозиции", то есть одновременно и 0, и 1. Как кот Шредингера, который одновременно и жив, и мертв.



Чтобы была понятна мощь - простой пример. Созданному китайцами квантовому компьютеру требуется всего несколько минут для выполнения задачи, на решение которой самому мощному суперкомпьютеру Земли потребовались бы годы.



Так что квантовые вычисления - это как переход от пишущей машинки к компьютеру или от аналогового фото к цифровому. Настоящая революция! Жаль только, что таких же успехов не достигла объявленная за год до китайской (в 2014 году) российская программа импортозамещения. Российских электромобилей, компьютеров и смартфонов не дождались.