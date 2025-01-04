 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 06.01.2025
01:39  Монголия официально перешла на двойную письменность
01:31  "Это неизбежно": Вассерман назвал дату возрождения СССР
01:27  Уступит ли доллар позиции мировой резервной валюты? - Руслан Никколов
01:16  Россия на пороге нового мира
00:52  В Узбекистане готовятся широко отметить 150-летие Махмудходжи Бехбуди
00:48  Трамп назвал "очень большую ошибку" Британии
00:46  В Казахстане изменились правила осуществления валютных операций

00:43  IPO: новый сезон. С чем связан российский бум размещений в условиях санкций
00:40  Кураховская операция и потуги ВСУ в Курской области
00:38  Володар Мурзин: "Мое чемпионство нельзя назвать случайным или неожиданным"
00:34  Названо возможное место начала Третьей мировой войны
00:29  Made in China: Как китайцы за 10 лет стали самой продвинутой нацией на земле
00:02  Хинштейн заявил о недопустимости комментариев чиновников о боевых действиях
Воскресенье, 05.01.2025
19:05  3 января на трассе Алматы-Екатеринбург застрял автобус с 30 пассажирами. Спасатели помчались вызволять людей (видео)
18:53  МТК "Север – Юг": Большой Евразии связующая нить
18:02  Так что же все-таки делать? Сегодняшний день и роман Чернышевского, - Валерий Бурт
17:57  Безоговорочная капитуляция, а не сделка: Россия условие уже выдвинула
13:31  Казахстан прокладывает новую железную дорогу в Узбекистан
13:15  Бердымухамедов-младший выпустил новую книгу
13:13  Эмомали Рахмон открыл сезон кадровых перестановок
12:12  Казатомпром объявляет о временной приостановке добычи на участке месторождения Инкай
11:22  Специально для RT: Победа в бою Андрея Григорьева - одна из самых объемных иллюстраций нашей войны
11:16  Почему Великобритания так вовлечена в конфликт на Украине?
11:12  Событие недели в СВО. Агония Курахово
11:10  Число стран, бойкотирующих доллар, превысило количество его сторонников
10:31  Редактор сайта ЦентрАзия Виталий Хлюпин скончался на 56 году жизни
04:16  В Душанбе разработан "Единый календарь мероприятий Навруз-2025"
04:11  Как Россия помогла бизнесменам Кыргызстана. Видеоинфографика
03:23  В Туркменистане разработали планы по развитию банковского сектора
01:51  "Глубинное государство" передало "привет" Трампу в новогоднюю ночь
01:49  Память: известные узбекистанцы, ушедшие из жизни в 2024 году
01:44  Провал "Евромайдана" в Тбилиси, или Грузия не хочет вступать в антироссийскую коалицию
01:07  Кыргызско-российский диалог. Итоги уходящего и горизонты нового года
Суббота, 04.01.2025
23:50  На трассе Донецк-Горловка погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов
23:27  Мир без мира: войны и конфликты 2025-го
18:54  Эркин Мухитдинов возглавил лесную отрасль Узбекистана
18:53  Узбекистан. Скончался певец Бахтиер Султонов
18:50  В Казахстане убирают советские памятники. Кому выгодно избавиться от воспоминаний о той эпохе?
18:44  Утрата года: кого из российских звезд не стало в 2024-м
15:44  По инициативе Таджикистана. ООН объявил 2025 год Международным годом сохранения ледников
15:39  Сельский котик сбил лапой украинский беспилотник
15:35  Основные итоги 2024 года. Что станет с Украиной в 2025 году, - Ростислав Ищенко
15:26  Квебекский вопрос: спровоцируют ли предложения Трампа раскол Канады?
15:04  Министерство странной экономики: $8 млрд Россия потратила на импорт авто и $0,8 млрд на закупку станков
15:00  Жена Байдена получала драгоценности от украинских дипломатов
14:44  Юрий Подоляка: общий обзор ситуации на фронте
14:41  Тегеран презентовал новые дроны с ракетами "воздух - воздух"
14:30  Российский газ в Европе - все только начинается
12:35  Опыт не впрок. Более 100 лет назад распался СССР. Почему? - Вл.Скачко
12:32  Год Спокойного Медведя. Предсказание на заданную тему, - Константин Кеворкян
11:29  Напасть 2025 года. Человечество атакует особо опасный грипп А(H1N1)2009
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Made in China: Как китайцы за 10 лет стали самой продвинутой нацией на земле
00:29 06.01.2025

России до Поднебесной сейчас очень далеко

Дмитрий Капустин

Китайское правительство скоро подведет итоги грандиозного проекта Made in China 2025. Он был запущен в 2015 году, чтобы за десятилетие достичь полного импортозамещения, технологического суверенитета и всплеска инноваций.

Когда план Made in China 2025 только разрабатывался, большинство автомобилей на дорогах Китая были произведены западными автопроизводителями, а в небе доминировали самолеты американской компании Boeing или европейской Airbus. Многие китайские заводы не могли работать без импортных станков. Микросхемы, операционные системы и программное обеспечение для компьютеров и мобильных телефонов в основном поставлялись из США.

Даже базы данных, используемые китайскими банками, создавались и обслуживались транснациональными корпорациями (большинство из них, понятное дело, из США). Сейчас сложно поверить, но в 2015 году Китай находился в нижней части глобальной производственно-сбытовой цепочки, производя в основном дешевую и технически отсталую продукцию - игрушки, мебель, текстиль, обувь.

Сегодня все изменилось. Это уже не китайцы двигаются в фарватере американских технологий, а наоборот. Американцы покупают китайские телефоны вместо айфонов, а немцы ездят на китайских электромобилях BYD вместо своих "мерседесов".

И вот еще несколько примеров.

Илон Маск с завистью смотрит на китайские спутники связи

Китайцы создали собственный аналог системы спутниковой связи Starlink - GuoWang. Спутники Starlink доставляются на околоземную орбиту ракетами SpaceX. Китайцы же специально разработали собственную ракету-носитель.

Китайские спутники были размещены внутри ракеты-носителя в уникальной двухъярусной конфигурации, согласно данным Китайской академии технологий ракет-носителей (CALT), которая разработала ракету Changzheng-5B ("Великий поход").

В отличие от американских спутников Starlink, которые расположены вертикально внутри ракеты, спутники GuoWang установлены на двух концентрических уровнях вокруг центрального опорного цилиндра, что оптимизирует использование пространства, отмечают эксперты.

Конструкция напоминает двухуровневую вышку в парке развлечений с несущим цилиндром в центре и "сиденьями", равномерно распределенными по радиусу на каждом уровне.

Процесс развертывания очень необычный. Спутники GuoWang запускаются отдельными группами, чтобы свести к минимуму риск столкновений. В отличие от этого, при обычном запуске Starlink одновременно запускаются десятки спутников (вероятно, меньших по размеру и более легких, чем спутники GuoWang) с помощью пружинного механизма. Китайская система намного удобнее и надежнее.

Квантовые "мозги" китайцев обойдут Google

Китайские ученые недавно представили Zuchongzhi 3.0 - 105-кубитный квантовый процессор, который ставит Китай в один ряд с США в гонке за создание самого мощного в мире квантового компьютера. Естественно, еще десять лет назад такую гонку было бы просто невозможно представить, но проект Си Цзиньпина дал плоды.

Заявление о создании Zuchongzhi 3.0 было сделано примерно через неделю после того, как Google представила свой процессор Willow. Он также имеет мощность 105 кубитов - на данный момент это самый высокий показатель среди всех квантовых устройств.

По словам исследовательской группы под руководством Пань Цзяньвэя из Университета науки и технологий Китая, Zuchongzhi 3.0 продемонстрировал очень высокую точность и стабильность операций, ничуть не уступающую показателям Willow.

Компания Google Willow заявила, что научилась исправлять ошибки в квантовых вычислениях. Китайские разработчики Zuchongzhi 3.0 говорят не об ошибках, а о гигантском прорыве для всего человечества.

Квантовые компьютеры используют кубиты вместо традиционных компьютерных битов для обработки информации. В отличие от классических битов, которые могут иметь значение либо 0, либо 1, кубиты могут находиться в состоянии "суперпозиции", то есть одновременно и 0, и 1. Как кот Шредингера, который одновременно и жив, и мертв.

Чтобы была понятна мощь - простой пример. Созданному китайцами квантовому компьютеру требуется всего несколько минут для выполнения задачи, на решение которой самому мощному суперкомпьютеру Земли потребовались бы годы.

Так что квантовые вычисления - это как переход от пишущей машинки к компьютеру или от аналогового фото к цифровому. Настоящая революция! Жаль только, что таких же успехов не достигла объявленная за год до китайской (в 2014 году) российская программа импортозамещения. Российских электромобилей, компьютеров и смартфонов не дождались.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736112540


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Касым-Жомарт Токаев: "Цель – укрепить экономику и суверенитет"
- Олжас Бектенов: Правительство примет все необходимые меры по исполнению поручений Главы государства
- Разбираем интервью Токаева
- Кадровые перестановки
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 декабря 2024 года
- Туркестанские страсти
- Некоторые результаты работы Демократической партии "Ак жол" в 2024 г.
- Приоритет – за проектами развития реального сектора экономики: Министерство нацэкономики в 2025 году будет активно работать в регионах
- "Қазақстан темір жолы" подвела итоги года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  