 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 06.01.2025
01:39  Монголия официально перешла на двойную письменность
01:31  "Это неизбежно": Вассерман назвал дату возрождения СССР
01:27  Уступит ли доллар позиции мировой резервной валюты? - Руслан Никколов
01:16  Россия на пороге нового мира
00:52  В Узбекистане готовятся широко отметить 150-летие Махмудходжи Бехбуди
00:48  Трамп назвал "очень большую ошибку" Британии
00:46  В Казахстане изменились правила осуществления валютных операций

00:43  IPO: новый сезон. С чем связан российский бум размещений в условиях санкций
00:40  Кураховская операция и потуги ВСУ в Курской области
00:38  Володар Мурзин: "Мое чемпионство нельзя назвать случайным или неожиданным"
00:34  Названо возможное место начала Третьей мировой войны
00:29  Made in China: Как китайцы за 10 лет стали самой продвинутой нацией на земле
00:02  Хинштейн заявил о недопустимости комментариев чиновников о боевых действиях
Воскресенье, 05.01.2025
19:05  3 января на трассе Алматы-Екатеринбург застрял автобус с 30 пассажирами. Спасатели помчались вызволять людей (видео)
18:53  МТК "Север – Юг": Большой Евразии связующая нить
18:02  Так что же все-таки делать? Сегодняшний день и роман Чернышевского, - Валерий Бурт
17:57  Безоговорочная капитуляция, а не сделка: Россия условие уже выдвинула
13:31  Казахстан прокладывает новую железную дорогу в Узбекистан
13:15  Бердымухамедов-младший выпустил новую книгу
13:13  Эмомали Рахмон открыл сезон кадровых перестановок
12:12  Казатомпром объявляет о временной приостановке добычи на участке месторождения Инкай
11:22  Специально для RT: Победа в бою Андрея Григорьева - одна из самых объемных иллюстраций нашей войны
11:16  Почему Великобритания так вовлечена в конфликт на Украине?
11:12  Событие недели в СВО. Агония Курахово
11:10  Число стран, бойкотирующих доллар, превысило количество его сторонников
10:31  Редактор сайта ЦентрАзия Виталий Хлюпин скончался на 56 году жизни
04:16  В Душанбе разработан "Единый календарь мероприятий Навруз-2025"
04:11  Как Россия помогла бизнесменам Кыргызстана. Видеоинфографика
03:23  В Туркменистане разработали планы по развитию банковского сектора
01:51  "Глубинное государство" передало "привет" Трампу в новогоднюю ночь
01:49  Память: известные узбекистанцы, ушедшие из жизни в 2024 году
01:44  Провал "Евромайдана" в Тбилиси, или Грузия не хочет вступать в антироссийскую коалицию
01:07  Кыргызско-российский диалог. Итоги уходящего и горизонты нового года
Суббота, 04.01.2025
23:50  На трассе Донецк-Горловка погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов
23:27  Мир без мира: войны и конфликты 2025-го
18:54  Эркин Мухитдинов возглавил лесную отрасль Узбекистана
18:53  Узбекистан. Скончался певец Бахтиер Султонов
18:50  В Казахстане убирают советские памятники. Кому выгодно избавиться от воспоминаний о той эпохе?
18:44  Утрата года: кого из российских звезд не стало в 2024-м
15:44  По инициативе Таджикистана. ООН объявил 2025 год Международным годом сохранения ледников
15:39  Сельский котик сбил лапой украинский беспилотник
15:35  Основные итоги 2024 года. Что станет с Украиной в 2025 году, - Ростислав Ищенко
15:26  Квебекский вопрос: спровоцируют ли предложения Трампа раскол Канады?
15:04  Министерство странной экономики: $8 млрд Россия потратила на импорт авто и $0,8 млрд на закупку станков
15:00  Жена Байдена получала драгоценности от украинских дипломатов
14:44  Юрий Подоляка: общий обзор ситуации на фронте
14:41  Тегеран презентовал новые дроны с ракетами "воздух - воздух"
14:30  Российский газ в Европе - все только начинается
12:35  Опыт не впрок. Более 100 лет назад распался СССР. Почему? - Вл.Скачко
12:32  Год Спокойного Медведя. Предсказание на заданную тему, - Константин Кеворкян
11:29  Напасть 2025 года. Человечество атакует особо опасный грипп А(H1N1)2009
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Названо возможное место начала Третьей мировой войны
00:34 06.01.2025

Почему Россию обвинили в авариях на подводных коммуникациях в Балтийском море

Власти Финляндии и Эстонии пугают своих граждан войной с Россией и сами же всячески провоцируют соседнюю ядерную державу. Очередным шагом на этом пути стал выход многоцелевого корабля класса Raju на охрану подводного электрокабеля EstLink 1 в шестимильном коридоре между государственными границами Финляндии и Эстонии в Финском заливе. Фактически это может привести к незаконным досмотрам всех судов, следующих из России и в Россию в международных водах Финского залива.

Поводом для такого решения послужили повреждения нескольких интернет- и электрокабелей, а также газопровода между Финляндией и Эстонией, случившиеся в 2023 и 2024 годах. За это время подводный электрокабель EstLink 2 был поврежден дважды, последний раз – 25 декабря, после ремонта, длившегося с января по сентябрь 2024 года. Теперь его будут ремонтировать до августа 2025. Ранее были повреждены оптоволоконные кабели между Финляндией и Германией и между Литвой и Швецией. При этом во всех случаях вину возлагали в первую очередь на российские суда, предъявляя им обвинения чуть ли не в преднамеренных действиях террористического характера, хотя, как потом выяснялось, они-то как раз и не были причастны к этим инцидентам.

26 декабря финские пограничники задержали танкер Eagle S, шедший под флагом Островов Кука из российского порта Усть-Луга, судя по документам, в турецкий порт Алиага. Оператором судна является компания Caravella LLC FZ, штаб-квартира которой находится в Дубае. Таможенная служба Финляндии заявила, что считает Eagle S частью теневого флота танкеров, используемых для обхода санкций в отношении российской нефти, и официально конфисковала находящийся на борту груз.

Для сравнения, протяженность всех подводных оптоволоконных кабелей – 1,3 млн км. Это в три раза больше расстояния от Земли до Луны. По статистике интернет-провайдеров, повреждение только их кабелей, не считая других, происходит один раз в три дня, в большинстве случаем – в результате попыток судов встать на якорь в открытом море или сняться с якоря. Виновных чаще всего не находят. С учетом этой статистики оперативность финских пограничников и таможенников по задержанию судна в международных водах Финского залива, что само по себе противоречит положениям Конвенции ООН по морскому праву, вызывает немало вопросов. И первый из них: а того ли "Орла" (англ. Eagle) они поймали? И если не того, где в момент обрыва EstLink 2 находились купленные в США автономные подводные аппараты Remus-100 эстонских ВМС, модернизированные для военных целей? (Цифра 100 в названии аппаратов соответствует максимально допустимой глубине погружения в метрах).

Вопросы не случайные. Ведь главным бенефициаром всей шумихи вокруг аварий на подводных коммуникациях, как ни странно, является Эстония. Испытывая комплекс ущербности, описанный Иваном Андреевичем Крыловым в известной басне "Слон и Моська", Эстония уже не первый год предлагает перекрыть шестимильный по ширине коридор международных вод в Финском заливе для удушения российского судоходства. Это сразу приведет к полной изоляции Калининградской области, экономическому краху крупнейшего в России порта Усть-Луга и уничтожению кораблестроительных заводов в Санкт-Петербурге, так как построенные на них корабли и подводные лодки не смогут выходить на испытания в Балтийское море.

В общем, цель у Эстонии грандиозная. Только достичь ее разом невозможно. С правовой точки зрения она противоречит духу статьи 15 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. А с военной – это приведет к прямому военному столкновению с Россией. Москва вынуждена будет ответить на провокацию всеми доступными ей силами и средствами. А может быть именно этого и хотят недобитые фашисты? Например, внучка гитлеровского офицера Вальдемара Бербока, без всякой связи с реальностью, призвала к новым санкциям против России из-за поврежденного кабеля. Более двух лет не могут найти террористов, взорвавших "Северные потоки", а с тут сразу – Россия виновата, хотя и судно, и команда, и компания-оператор к России никакого отношения не имеют.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал НАТО и союзников страны развернуть военные корабли для "защиты" подводной инфраструктуры в регионе. А генсек НАТО Марк Рютте пообещал, что альянс усилит свое военное присутствие в Балтийском море.

Министерство обороны РФ готовится к обеспечению "полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе. Включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие", – сказал на расширенной коллегии Минобороны 16 декабря 2024 года глава военного ведомства Андрей Белоусов.

Если Третья мировая война начнется, то она начнется в Финском заливе.

Владимир Гундаров

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736112840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Касым-Жомарт Токаев: "Цель – укрепить экономику и суверенитет"
- Олжас Бектенов: Правительство примет все необходимые меры по исполнению поручений Главы государства
- Разбираем интервью Токаева
- Кадровые перестановки
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 декабря 2024 года
- Туркестанские страсти
- Некоторые результаты работы Демократической партии "Ак жол" в 2024 г.
- Приоритет – за проектами развития реального сектора экономики: Министерство нацэкономики в 2025 году будет активно работать в регионах
- "Қазақстан темір жолы" подвела итоги года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  