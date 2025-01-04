Названо возможное место начала Третьей мировой войны

00:34 06.01.2025

Почему Россию обвинили в авариях на подводных коммуникациях в Балтийском море



Власти Финляндии и Эстонии пугают своих граждан войной с Россией и сами же всячески провоцируют соседнюю ядерную державу. Очередным шагом на этом пути стал выход многоцелевого корабля класса Raju на охрану подводного электрокабеля EstLink 1 в шестимильном коридоре между государственными границами Финляндии и Эстонии в Финском заливе. Фактически это может привести к незаконным досмотрам всех судов, следующих из России и в Россию в международных водах Финского залива.



Поводом для такого решения послужили повреждения нескольких интернет- и электрокабелей, а также газопровода между Финляндией и Эстонией, случившиеся в 2023 и 2024 годах. За это время подводный электрокабель EstLink 2 был поврежден дважды, последний раз – 25 декабря, после ремонта, длившегося с января по сентябрь 2024 года. Теперь его будут ремонтировать до августа 2025. Ранее были повреждены оптоволоконные кабели между Финляндией и Германией и между Литвой и Швецией. При этом во всех случаях вину возлагали в первую очередь на российские суда, предъявляя им обвинения чуть ли не в преднамеренных действиях террористического характера, хотя, как потом выяснялось, они-то как раз и не были причастны к этим инцидентам.



26 декабря финские пограничники задержали танкер Eagle S, шедший под флагом Островов Кука из российского порта Усть-Луга, судя по документам, в турецкий порт Алиага. Оператором судна является компания Caravella LLC FZ, штаб-квартира которой находится в Дубае. Таможенная служба Финляндии заявила, что считает Eagle S частью теневого флота танкеров, используемых для обхода санкций в отношении российской нефти, и официально конфисковала находящийся на борту груз.



Для сравнения, протяженность всех подводных оптоволоконных кабелей – 1,3 млн км. Это в три раза больше расстояния от Земли до Луны. По статистике интернет-провайдеров, повреждение только их кабелей, не считая других, происходит один раз в три дня, в большинстве случаем – в результате попыток судов встать на якорь в открытом море или сняться с якоря. Виновных чаще всего не находят. С учетом этой статистики оперативность финских пограничников и таможенников по задержанию судна в международных водах Финского залива, что само по себе противоречит положениям Конвенции ООН по морскому праву, вызывает немало вопросов. И первый из них: а того ли "Орла" (англ. Eagle) они поймали? И если не того, где в момент обрыва EstLink 2 находились купленные в США автономные подводные аппараты Remus-100 эстонских ВМС, модернизированные для военных целей? (Цифра 100 в названии аппаратов соответствует максимально допустимой глубине погружения в метрах).



Вопросы не случайные. Ведь главным бенефициаром всей шумихи вокруг аварий на подводных коммуникациях, как ни странно, является Эстония. Испытывая комплекс ущербности, описанный Иваном Андреевичем Крыловым в известной басне "Слон и Моська", Эстония уже не первый год предлагает перекрыть шестимильный по ширине коридор международных вод в Финском заливе для удушения российского судоходства. Это сразу приведет к полной изоляции Калининградской области, экономическому краху крупнейшего в России порта Усть-Луга и уничтожению кораблестроительных заводов в Санкт-Петербурге, так как построенные на них корабли и подводные лодки не смогут выходить на испытания в Балтийское море.



В общем, цель у Эстонии грандиозная. Только достичь ее разом невозможно. С правовой точки зрения она противоречит духу статьи 15 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. А с военной – это приведет к прямому военному столкновению с Россией. Москва вынуждена будет ответить на провокацию всеми доступными ей силами и средствами. А может быть именно этого и хотят недобитые фашисты? Например, внучка гитлеровского офицера Вальдемара Бербока, без всякой связи с реальностью, призвала к новым санкциям против России из-за поврежденного кабеля. Более двух лет не могут найти террористов, взорвавших "Северные потоки", а с тут сразу – Россия виновата, хотя и судно, и команда, и компания-оператор к России никакого отношения не имеют.



Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал НАТО и союзников страны развернуть военные корабли для "защиты" подводной инфраструктуры в регионе. А генсек НАТО Марк Рютте пообещал, что альянс усилит свое военное присутствие в Балтийском море.



Министерство обороны РФ готовится к обеспечению "полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе. Включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие", – сказал на расширенной коллегии Минобороны 16 декабря 2024 года глава военного ведомства Андрей Белоусов.



Если Третья мировая война начнется, то она начнется в Финском заливе.



Владимир Гундаров