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Володар Мурзин: "Мое чемпионство нельзя назвать случайным или неожиданным"
00:38 06.01.2025

Победитель ЧМ по рапиду Володар Мурзин - о ярком успехе в Нью-Йорке, отношении к деятельности Крамника по борьбе с читерством и желании сыграть в новом турнире Карлсена

Тимур Ганеев
4 января 2025

Успех Володара Мурзина на ЧМ по рапиду в Нью-Йорке, где он стал единоличным победителем в компании почти всех сильнейших шахматистов мира (отсутствовали только Гукеш и Федосеев), говорит о том, что при определенных раскладах 18-летний россиянин попытается побороться за место в турнире претендентов – 2026. Первая же цель уроженца Нижнего Тагила на 2025 год - достичь отметки 2700 в классическом рейтинге. Также также в разговоре с "Известиями" и "Спорт-Экспрессом" мы обсудили отношение Володара к двум золотым медалям в блицтурнире, желание Магнуса Карлсена развивать шахматы Фишера и причины взлета молодых индийских гроссмейстеров.

Ананд поздравил с чемпионством на русском языке

- Какая партия на ЧМ по рапиду стала для вас определяющей? Когда почувствовали, что точно будут медали?

- Решающей я бы назвал партию с Прагнанандха в 12-м туре. Когда я выиграл у индийца, то понял, что у меня реальные шансы на победу. Еще я бы выделил удачный старт. После четырех побед подряд стремился сохранить свои позиции в группе лидеров.



- Когда в последней партии с Кареном Григоряном зафиксировали ничью, что почувствовали?

- Если честно, на тот момент я не знал, какой результат был в партии Александра Грищука (россиянин сыграл быструю ничью с Леньером Домингесом и упустил шансы на тай-брейк. - Ред.). И когда меня поздравлял Ян Непомнящий, то я был в небольшом замешательстве. Потому что не сразу понял, с чем он меня поздравляет.

Ему и не снилось: как 18-летний россиянин стал чемпионом мира по быстрым шахматам
Володар Мурзин, Александр Грищук и Ян Непомнящий заняли весь пьедестал на ЧМ по рапиду в Нью-Йорке

- В чем секрет вашего успеха на этом турнире? Помимо раннего приезда, о котором нам рассказывала ваша мама.

- В прошлом году на ЧМ по рапиду в Самарканде я поделил третье место. Тогда удалось обыграть Непомнящего, Левона Ароняна, того же Прагнанандха. Поэтому этот результат нельзя назвать случайным или неожиданным. Да, конкуренция здесь была высочайшая. Даже Магнус провалил рапид-турнир, неудачно сыграв в первые два дня. Я же играл стабильно и использовал все свои моменты. Что касается акклиматизации, то я начал готовиться к поездке в США заранее. Стал сдвигать время и ложиться все позже и позже. Поэтому по прилете в Нью-Йорк смена часовых поясов прошла для меня безболезненно.

- Можно спросить, сказали ли вам что-то Грищук и Непомнящий на награждении?

- Ничего необычного. Поздравили с победой. Я тоже сказал приятные слова старшим товарищам.

- Самое особенное поздравление с чемпионством?

- Пожалуй, самое приятное и запоминающееся было поздравление от 15-го чемпиона мира Виши Ананда, который поздравил меня не только на английском, но и на русском языке.

Два золота в блице? Чемпион должен быть один, это мое мнение

- В блицтурнире уже играли в свое удовольствие? Или ставили перед собой задачу попасть в топ-8?

- Конечно, хотелось попасть в топ-8. Кстати, я неплохо играл на ЧМ по блицу и в прошлом году в Узбекистане. Тогда досадное поражение в последнем туре от Александра Грищука отбросило меня от топовых позиций.

- Четвертьфинал с Непомнящим. Чувствовали, что он в крутой форме и будет претендентом на победу?

- У Яна большой опыт игры по нокаут-системе. У меня он пока сильно меньше. Думаю, это сильно сказалось. Я нервничал. Да и Непомнящий действительно был в отличной форме. Не зря в этот вечер с ним никто не смог справиться.

- Два чемпиона в рапид после просьбы Магнуса - перебор?

- Чемпион должен быть один. Это мое мнение.

- Ваше главное удивление от ЧМ в Нью-Йорке, если не брать шахматную составляющую и странное разделение первого приза в блице?

- Судя по количеству зрителей, даже дорогие билеты не отпугнули любителей шахмат от посещения турниров. Был настоящий ажиотаж.

В Индии взяли за основу советскую систему шахмат с государственной поддержкой

- Давайте обсудим другие темы. Как вы относитесь к работе по борьбе с читерами, которую проделывает 14-й чемпион мира Владимир Крамник?

- Читерство не просто серьезная проблема, а глобальная. Это надо всем понимать. И речь не только про онлайн, но и офлайн. У Владимира Крамника, возможно, не самые лучшие методы, но он один из немногих, кто старается привлечь к этому внимание.

- Ваше отношение к шахматам Фишера? Интересно было сыграть в отборе нового турнира Карлсена Freestyle?

- Я очень люблю шахматы Фишера, поэтому с удовольствие бы сыграл во Freestyle Chess Grand Slam Tour.

- Нет ли ощущения, что Магнус хочет или может сделать свой проект, похожий на ПША, сделанную Гарри Каспаровым (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и противопоставить себя ФИДЕ?

- Да, это вполне возможный сценарий. Ресурсы для этого у него имеются.

- Еще вопрос про Магнуса. Можно ли его отказ от матчей на первенство мира по классике считать равным отказу Роберта Фишера защищать титул после победы над Борисом Спасским? Вообще не превращается ли норвежец в Фишера?

- Подобные параллели приходят на ум. Но пока Магнус играет много турниров и не ведет затворнический образ жизни. Надеюсь, что часто будем пересекаться с ним в 2025 году и далее.

- В чем причина колоссального прогресса индийских шахмат за последние 10 лет?

- Они взяли за основу советскую систему шахмат с государственной поддержкой, помноженную на огромное население и трудолюбие нации. Любой ребенок с улицы может стать топовым шахматистом. Это культивируется в обществе, поэтому очень многие родители отдают своих детей именно в шахматы. Количество занимающихся там огромное.

В первую очередь моя задача - преодолеть отметку 2700 в классику

- Что изменилось в мире шахмат за те шесть лет, с момента как мы вместе встречали Новый год на Гоголевском бульваре в 2018 году и до момента получения титула ЧМ по рапиду?

- Самое главное, что у меня появился личный спонсор. Но не благодаря чиновникам с Гоголевского бульвара. Сколько мама ни пыталась найти финансирование для меня, ничего не получалось. До того момента, пока T-Банк сам не вышел на меня со своей программой поддержки молодых талантов. За что им большое спасибо.

- Ваше мнение о заявлении главы ФШР Андрея Филатова о том, что вам надо начать работать с Евгением Томашевским?

- Очень оригинальное заявление, учитывая, что Михаил Робертович [Кобалия] привел меня к титулу чемпиона мира по рапиду. Евгений Томашевский - сильный гроссмейстер, но в последние годы он работал с юниорской сборной Азербайджана. Так что только удивляюсь словам президента ФШР.

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- Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев говорит, что федерация постоянно приглашает вас на внутренние турниры, но вы игнорируете эти запросы. Не отвечаете ни "нет", ни "да".

- В качестве примера моего "игнорирования" исполнительный директор называет суперфинал-2024 и командный чемпионат России – 2024. Могу опровергнуть эти слова. Ни на один из этих турниров никаких приглашений от ФШР не было. Да их и не могло быть в принципе. На суперфинал надо отбираться (единственный wild card получил Алексей Гребнев. - Ред.), а на командном ЧР команды формируют региональные федерации.

- Владимир Федосеев стал вице-чемпионом мира по рапиду в 2017 году, проиграв на тай-брейке Ананду. Теперь его успехи значительно более низкие. Не боитесь повторить этот путь?

- Я бы не сказал, что результаты Федосеева пошли вниз. В прошлом году он второй раз стал вторым на ЧМ по рапиду. В этом году выиграл личные чемпионаты Европы по рапиду и блицу, успешно выступил на Всемирной шахматной олимпиаде на первой доске за сборную Словении. Что касается меня, то надо просто еще больше работать, ни в коем случае не расслабляться.

- Какие цели ставите перед собой в 2025-м? Выход на турнир претендентов?

- В первую очередь задача преодолеть отметку 2700 в классику (текущий рейтинг 2657. - Ред.). Но для этого надо участвовать в сильных турнирах.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736113080


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