Кураховская операция и потуги ВСУ в Курской области

00:40 06.01.2025 – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Михаил Пшеничников



СВО



В Курской области ВСУ попытались перейти в наступление с целью замедлить продвижение ВС РФ, которое несет смертельную угрозу всему прорыву украинских войск в приграничных районах региона. Русская армия успешно отражает атаки противника во всех оперативных секторах. ВСУ на Покровском направлении продолжают терять позиции и проваливать план обороны городов Покровска и Мирнограда, подразумевающий недопущение их оперативного охвата. Наши войска контролируют большую часть Курахово. Противник остается только в районе городского завода металлоконструкций. Обо всем этом по порядку и в подробностях – в итоговой сводке Readovka.



Курская область







Всю прошедшую неделю русские войска "поздравляли" украинские части широким спектром средств поражения в рамках поддержки наступления на севере и на юге зоны прорыва ВСУ в Курской области.



В Кореневском районе ВС РФ удалось после освобождения поселка Кругленькое продолжить движение в сторону крупной сельской агломерации с центром в населенном пункте Малая Локня. Однако плотность обороны ВСУ там весьма велика, поэтому перед продолжением движения наши авиация, операторы дронов и артиллерийские подразделения обрабатывают украинские позиции.



Южнее в районе Суджи русские части сумели ударом от села Русская Конопелька вплотную подойти к городским предместьям у поселка Бондаревка. Но ситуация тут, как и в районе Малой Локни, требует предварительного "маринования" противника широким спектром средств поражения. ВС РФ также добились еще одного и очень важного результата. С освобождением села Куриловка операторы FPV-дронов, в том числе знаменитых "Вандалов", сумели резко сократить объем поставок грузов для украинской группировки в Курской области. До главной трассы снабжения противника 38К-004 от Куриловки порядка 8 км, а это стандартная рабочая дистанция для БПЛА на оптоволоконном кабеле. Таким образом, ВСУ получили тяжелейший удар по своей логистике, что в совокупности с сильным огневым давлением русских войск и предопределит исход следующих этапов боев.



Все вышеописанное означает для украинской армии смертельную угрозу. Это не предвестник локальных неудач для ВСУ или получения ВС РФ более тактически выгодных позиций. Русские войска ведут наступление с целью нанести удар по главным болевым точкам противника, обеспечивающим ему ни много ни мало саму возможность продолжать действовать в Курской области. Наши подразделения, как сказано выше, угрожают всей северной части зоны прорыва ВСУ. Удар южнее Суджи также ставит под вопрос дальнейшую возможность Киева полноценно обеспечивать боеспособность всей своей группировки. На эту смертельную угрозу неприятель не мог не отреагировать. Воспользовавшись временно благоприятствующей погодой, украинские части в воскресенье пытались перейти в наступление в направлении Коренево из района поселка Леонидово. ВСУ также предприняли попытку пробить нашу линию обороны из района села Черкасское Поречное в направлении Большого Солдатского.



Ряд отечественных военных блогеров уже поспешили оценить это как "наступ последней надежды". Важно понимать, что в условиях, в которых находится противник, он может надеяться лишь на то, что ВС РФ прекратят наступления южнее Суджи и в Кореневском районе. Подобные действия неприятель предпринимает не впервые и по всем признакам никаких экстраординарных задач перед собой не ставит. Предположительная цель – спасти логистику по трассе 38К-004 и не допустить изоляции своих сил севернее Малой Локни. Именно из-за этого Киев предпринял попытку атаковать и Глушково со стороны границы. Тогда у неприятеля было куда больше возможностей и лучше условия, но в тот раз его операция провалилась. Сейчас, как сообщают с мест событий, русские войска успешно отражают накаты ВСУ. Тут стоит вспомнить главное неписаное правило, которое гласит – если прорыва фронта стороне, находящейся в более уязвимом положении, сразу не удалось добиться, то она в принципе не сможет сделать это.



Тем не менее противник в состоянии добиться лишь одного – сковать боем как можно больше наших сил. В это время Киев может предпринять действия против спокойных до текущего момента участков Курской области, граничащих с Украиной. Важно понимать, что действия ВСУ преследуют в первую очередь не оперативные задачи, а политические. Если потеря Суджи и всей зоны прорыва в ту часть Курской области станет неизбежной, то противник может атаковать в других районах русского пограничья, стремясь всего лишь сохранить свое формальное присутствие на нашей территории.



Покровское направление



Первая неделя нового года ознаменовалась новыми успехами русской армии на ряде ключевых оперативных направлений. Среди них Покровское. ВС РФ продолжили вести операцию по охвату городов-спутников Покровска и Мирнограда с востока и с запада. На западном фланге охвата городской агломерации передовые русские подразделения заняли поселок Волково. Этим успехом наметилась перспектива прорыва оборонительной линии ВСУ, которая прикрывает резервные позиции противника в селах Котлино и Удачное.



Штурм села Песчаное еще продолжается, а вот оборона украинских подразделений в Соленом поддалась, неприятель оставил населенный пункт. Это и обусловило то, что у ВС РФ появилась фактическая возможность продолжать наступление широким фронтом на резервную оборонительную полосу противника в Удачном и Котлино. Утрата и этих рубежей для украинского командования будет означать неизбежность потери трасс, снабжающих группировку ВСУ в покровско-мирноградской агломерации со стороны городов Павлоград и Васильковка.



На восточном фланге охвата городской агломерации частям ВС РФ удалось завершить освобождение села Воздвиженка. Таким образом, передовым русским силам до трассы, соединяющей Мирноград и Константиновку, осталось порядка 3 км. У командования противника на данный момент нет возможностей полноценно реагировать на действия ВС РФ юго-восточнее Мирнограда. Следовательно, ВСУ, по всей видимости, будут откатываться и далее, пытаясь цепляться за удобные позиции и всячески замедляя наше продвижение. У 111-й бригады ТрО, которая удерживает указанный сектор фронта, просто больше нет возможностей предпринимать нечто большее.



Кураховское направление



Город Курахово практически полностью оставлен неприятелем, а городская ТЭС и прилегающие постройки целиком зачищены от противника. ВСУ продолжают удерживать позиции на самой окраине города, в Кураховском заводе металлоконструкций. Несмотря на то, что для противника в районе Курахово пропало все и далеко не вчера, пребывание на "пятачке" территории города используется Киевом в сугубо имиджевых целях.



Украинские части также продолжают оставлять и полевые позиции южнее промышленного района города. По всей видимости, противник сохраняет возможность отходить по одному-единственному простреливаемому маршруту. Предположительно, он действует следующим образом. Через поля южнее села Дачное остатки украинских сил, оборонявших Курахово и его агломерацию, выходят на трассу Н-15 восточнее села Улаклы. А далее они просачиваются на запад, используя складки местности, например, долину реки Волчья, как естественное прикрытие от огня ВС РФ. Но, несмотря на наличие проходимой тропы, украинские подразделения вынуждены бросать тяжелое вооружение и технику. Ведь маршрут просачивания годится только для пехоты, поскольку долина реки Волчья, особенно после разлива Кураховского водохранилища, это сплошные топи. Но не стоит думать, что неприятель легко отделывается. Наличие конкретного маршрута для выхода на запад отлично известно и командованию ВС РФ, средства поражения при обнаружении очередной группы неприятеля принимаются за работу. Опыт Угледара показал, что, несмотря на все риски, формальное наличие пути для отступления заставляет подразделения ВСУ покидать блиндажи и подставляться под убийственный огонь. А ответ на вопрос – проще уничтожать противника в укрытии или на открытой местности на марше – очевиден.



Главным событием прошлой недели стало успешное установление блокады всех украинских сил в Великой Новоселке. Источник - Readovka

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