IPO: новый сезон. С чем связан российский бум размещений в условиях санкций

00:43 06.01.2025 В уходящем году на российском рынке произошел долгожданный бум IPO. За неполный год 14 новых эмитентов разместили свои акции на открытом рынке, и еще один начал собирать заявки, - это стало лучшим результатом с 2007 года. Определяющую роль в таких сделках по-прежнему играют институциональные инвесторы, но все чаще их успешность зависит от активности частных инвесторов, без которых теперь не проходит ни одно размещение. В 2025 году банкиры не исключают улучшения показателей не столько за счет роста числа сделок, сколько за счет их укрупнения.



В 2024 году российский рынок первичного акционерного капитала, сделок IPO (Initial Public Offering) окончательно сформировался как независящий от международных рынков и иностранных инвесторов. Если по итогам прошлого года состоялось восемь IPO в сумме почти на 41 млрд руб., то за неполные 10 месяцев текущего года было проведено 14 размещений на 81 млрд руб. До конца октября должно состояться размещение производитель картонной упаковки для молока и молочных продуктов "Ламбумиз" объемом 0,8–1 млрд руб., сбор заявок начался 23 октября.



Вдобавок к этому за прошедшие два года состоялось 14 вторичных публичных размещений, так называемые SPO (Secondary Public Offering), суммарным объемом 158,8 млрд руб. Крупнейшими вторичными сделками в 2023 году стали SPO ВТБ (93,4 млрд руб.) и ОВК (26 млрд руб.), в текущем году свыше 10 млрд руб. смогла привлечь только "Группа Астра" (11,7 млрд руб.).



По числу первичных сделок уходящий год гарантированно станет одним из самых успешных в истории российского рынка. Большее число IPO с отечественными компаниями состоялось лишь в 2006 и 2007 годах. В те годы, по данным Refinitiv, эмитенты провели, соответственно, 19 и 21 первичную сделку. Но вот объемы привлеченного капитала были многократно больше текущих $17,4 млрд (свыше 460 млрд руб. при среднем курсе доллара в 2006 году 26,7 руб./$) и $20,7 млрд (почти 530 млрд руб. при среднем курсе доллара 25,5 руб./$. В оценке не учтено SPO Сбербанка объемом $8,8 млрд.).



Впечатляющие результаты 2006–2007 годов в значительной степени были обеспечены двумя крупнейшими в российской истории IPO Роснефти и ВТБ. В июне 2006 года в ходе размещения акций нефтяная компания привлекла на рынке $10,7 млрд (290 млрд руб. по курсу 26,97 руб./$). До сих пор это лучший результат для российской компании и один из лучших мировых показателей того года. Больший объем средств в 2006 году смогли привлечь только два китайских банка: ICBC ($22 млрд) и Bank of China ($11,2 млрд). В следующем году состоялось еще одно знаковое IPO банка ВТБ, из-за высокого участия частных инвесторов получившее в простонародье название "народное", по его итогам банк привлек на рынке $8 млрд (208 млрд руб. по курсу 25,76 руб./$). Данная сделка стала крупнейшей на мировом рынке в 2007 году и второй по величине в российской истории.



Если из расчета средней величины сделки в 2006–2007 годах исключить экстремально крупные сделки с госкомпаниями, то получается, что оставшиеся компании в среднем привлекали на рынке 10,2 млрд руб. ($380 млн) в 2006 году и 16,2 млрд руб. ($630 млн) в 2007 году. Это многократно выше аналогичного показателя текущего года (5,7 млрд руб., $62 млн), но сравнимо с крупнейшими сделками - "Элемент" (15 млрд руб. - $176 млн), "Европлан" (13,1 млрд руб. - $142 млн), а также МТС-банк и ВИ.ру (по 11,5 млрд руб. - $125 млн и $131 млн).



IPO российских компаний на рубеже 2023-2024 г.

Источник: Московская биржа, оценки "Ъ", данные участников рынка



Капитал, но не наш



Такого быстрого восстановления рынка еще пару лет назад никто не мог и вообразить, так как из-за западных санкций российская экономика и бизнес столкнулись с небывалыми вызовами, а фондовый рынок накрыл сильнейший шторм. В числе наиболее пострадавших оказались рынки долгового и акционерного капитала, которые были отрезаны от дешевых денег нерезидентов, многие годы охотно покупавших российские акции и еврооблигации. Например, в ходе IPO "Роснефти" только британская BP купила акции компании на $1 млрд, малайзийская Petronas - на $1,1 млрд, CNPC - на $500 млн (см "Ъ" "Роснефть" набила себе цену"), в IPO ВТБ в числе крупнейших покупателей были сингапурский государственный фонд Temasek - купил 5% от размещенных бумаг ($400 млн), фонд Capital International - около 3% от размещенных бумаг (на $240 млн) (см "Ъ" "ВТБ раздробил крупных миноритариев").



Именно поэтому долгие годы основную роль в крупных IPO играли международные инвестиционные банки, такие как "Goldman Sachs", "JPMorgan", Morgan Stanley, Citi, Deutsche Bank, UBS и многие другие, а основным местом размещения выступали крупнейшие мировые биржи: Лондонская фондовая биржа (LSE) и американская NASDAQ. В таких сделках, как указывают участники рынка, доля иностранного капитала в среднем составляла 70–75%, но в некоторых случаях могла доходить и 90%. Даже после 2014 года крупнейшие IPO проводились первоначально на мировых рынках с последующим листингом в России. Одной из последних подобных сделок стало размещение Fix Price, в апреле 2021 года компания продала GDR на $2 млрд на Лондонской бирже с вторичным листингом расписок на Московской бирже.



Свой капитал ближе к телу



Проведенные в 2023–2024 годах на рынке акций сделки показали, что российский рынок успешно адаптировался к новым нерыночным условиям и сумел стать полноценным местом привлечения не только долгового, но и акционерного капитала. Главное изменение - это то, что повестку выхода на IPO стали определять не иностранные инвестиционные банки, а российские банки и брокеры. А международные инвесторы были заменены отечественными институциональными и частными инвесторами. Первые всегда играли важную роль на рынке, многие из российских портфельных менеджеров управляли и иностранными фондами акций, а вот частный инвестор, за редким исключением народных IPO, только в последние годы начал проявлять интерес к первичным сделкам.



С изоляцией российского рынка именно физические лица стали ключевой движущей силой на фондовом рынке, позволившей ему восстановиться к уровням начала февраля 2022 года. По данным Московской биржи, доля физических лиц в объеме торгов акциями второй год держится выше уровня 77%, тогда как в 2021 году была вдвое ниже. Этому способствовало закрытие для наших инвесторов мировых рынков и блокировка иностранных ценных бумаг, а также продолжающаяся работа профучастников по привлечению таких инвесторов на фондовый рынок. По итогам трех кварталов 2024 года число уникальных брокерских счетов на Московской бирже составило 33,8 млн, получается, с начала года такие счета открыли более 4 млн человек. Суммарные активы на таких счетах, согласно данным Банка России, составили по итогам первого полугодия 9,4 трлн руб., и этот капитал находился в поиске интересных инвестиционных идей.



В итоге публичный статус стал доступен более широкому кругу компаний, включая небольшие и быстрорастущие, которые раньше не были интересны мировым инвесторам. В 2021 году самой маленькой компанией, решившейся на IPO, была "Ренессанс Страхование" (67 млрд руб.), и которая по итогам размещения привлекла 17,7 млрд руб. В текущем году самые маленькие компании, которые смогли провести IPO, - это IT компания "Светофор Групп" (капитализация по итогам размещения - 1,4 млрд руб.), центр генетики и репродуктивной медицины "Генетико" - (1,5 млрд руб.), сети ломбардов "Мосгорломбард" (2 млрд руб.). Согласно публичным данным, весь объем размещения "Генетико" и "Мосголомбард" выкупили именно частные инвесторы, которые, по данным Московской биржи, заключили соответственно около 3 тыс. и 3,3 тыс. сделок средним объемом 60 тыс. руб. и 92 тыс. руб.



Настоящий ажиотаж у физических лиц вызывали более крупные сделки компаний с капитализацией свыше 50 млрд руб. По данным Московской биржи, количество сделок при первичном размещении МТС-банка превысило 202 тыс., "Диасофта" (почти 143 тыс.) и "Европлана" (более 141 тыс.). Для наглядности, в "народном" IPO ВТБ приняло участие только 124 тыс. человек. Высокий интерес к данным IPO наблюдался и со стороны институциональных инвесторов, в итоге совокупный спрос многократно превышал объем предложения (МТС-банк - в 10–15 раз, "Диасофт" - в 29–40 раз, "Европлан" в 9 раз). В остальных сделках этого года (без учета "Апри", "Светофор", "Элемент", по которым отсутствовали данные по подписке) в среднем книги заявок были переподписаны в пять раз.



В ответ на растущий интерес частных инвесторов к IPO организаторы и эмитенты провели значительную работу по повышению прозрачности таких сделок. В частности, было улучшено информирование по процессу ценообразования, построению книги заявок и аллокации. К непрозрачности последней была адресована часть претензии Банк России в начале года. Как отмечает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров, при снижении асимметрии информации и росте доверия рынок укрепляется и должен давать преимущество надежным эмитентам и эффективным сделкам с выверенным и прозрачным процессом построения книг.



В ходе последних сделок организаторы продолжили фокусное отношение к предложению IPO розничным инвесторам, которое подразумевает создание активного информационного поля вокруг сделки и эмитента, а также донесение ключевых факторов инвестиционной привлекательности в более сжатом и понятном виде, рассказал глава рынков акционерного капитала Альфа-Банка Давид Пипия. Он не исключает дальнейшего усовершенствования методов взаимодействия с инвесторами, принимающих во внимание специфику их различных типов.



До следующего года не размещать



В ближайшие месяцы активность эмитентов на рынке акционерного капитала будет минимальной, считают опрошенные "Ъ" инвестиционные банкиры. Начальник управления по работе на рынках акционерного капитала Совкомбанка Владислав Цыплаков не исключает того, что до конца года может пройти еще одна небольшая сделка, все остальные в основном уже перенесены. Причин для этого несколько: слабая динамика индекса Московской биржи, который не может закрепиться выше уровня 2800 пунктов, а также жесткая денежно-кредитная политика Банка России. "На рынок влияют не столько текущая ставка, сколько ожидания дальнейшей ДКП Банка России, тренд в основном индексе, голубых фишках, а также большая неопределенность у инвесторов", - отмечает Эдуард Джабаров.



Относительно перспектив в 2025 году собеседники высказываются с робким оптимизмом. "При нормализации рыночной и экономической ситуации (в том числе стабилизации уровня ключевой ставки РФ) в будущем году мы ожидаем продолжения тренда увеличения числа и объемов сделок на российском рынке акционерного капитала", - рассказал Давид Пипия. В связи с отложенным спросом на сделки, по его словам, следующий год вполне может принести еще большее число качественных IPO. Руководитель управления рынков капитала Т-Банка Антон Мальков не исключает до десяти IPO, а также первых сделок объемом 15–20 млрд руб. при условии, что к лету начнется цикл снижения ключевой ставки. "На следующий год у нас большой задел сделок. Компании из разных секторов, очень интересные направления бизнеса, многие отрасли еще не представленные на рынке", - заявил Эдуард Джабаров.



Растет интерес к привлечению капитала на рынке акционерного капитала и со стороны государства. В октябре Минфин заявил о планах до 2030 года провести 10 IPO госкомпаний, и первой ласточкой станет "Дом. РФ". Акции института развития будут предложены рынку в 2025 году, а объем размещения, по словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, составит не менее чем 15 млрд руб.



Виталий Гайдаев Источник - Коммерсантъ

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