В Узбекистане готовятся широко отметить 150-летие Махмудходжи Бехбуди

00:52 06.01.2025

150-летие Махмудходжи Бехбуди будет широко отмечено в Узбекистане в 2025 году



В 2025 году в Узбекистане будет широко отмечено 150-летие со дня рождения основателя джадидского движения в Туркестане, писателя, общественного деятеля, издателя и педагога Махмудходжи Бехбуди.



150-летие со дня рождения основателя джадидского движения в Туркестане, писателя, общественного деятеля, издателя и педагога Махмудходжи Бехбуди будет отмечаться в Узбекистане в 2025 году. Постановление об этом подписал президент Шавкат Мирзиеев.



