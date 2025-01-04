|В Узбекистане готовятся широко отметить 150-летие Махмудходжи Бехбуди
00:52 06.01.2025
150-летие Махмудходжи Бехбуди будет широко отмечено в Узбекистане в 2025 году
В 2025 году в Узбекистане будет широко отмечено 150-летие со дня рождения основателя джадидского движения в Туркестане, писателя, общественного деятеля, издателя и педагога Махмудходжи Бехбуди.
150-летие со дня рождения основателя джадидского движения в Туркестане, писателя, общественного деятеля, издателя и педагога Махмудходжи Бехбуди будет отмечаться в Узбекистане в 2025 году. Постановление об этом подписал президент Шавкат Мирзиеев.
"Махмудходжа Бехбуди в начале ХХ века - в сложный период в истории нашей Родины - стал основателем джадидского движения в Туркестане. Будучи самоотверженной личностью и выдающимся представителем национального освободительного движения, он посвятил свою жизнь развитию сфер науки, образования и воспитания, литературы и искусства, печати, возрождению самосознания и расширению мировоззрения народа, обретению им независимости путем освоения передовых достижений мира", - отмечается в постановлении.
"Несмотря на сопротивление царского режима и местных консервативных сил, Махмудходжа Бехбуди одним из первых в крае возглавил организацию современных школ, создание для них необходимых учебников, открытие издательств и театров. Как публицист он написал ряд ярких произведений и более двухсот статей по актуальным проблемам своего времени. Наряду с этим учредил газету „Самарканд" и журнал „Ойина". В 1914 году в театре „Турон" была поставлена его пьеса „Падаркуш", что послужило началом развития театрального искусства в нашей стране. К сожалению, талантливый писатель и видный общественный деятель в возрасте 44 лет стал жертвой злых сил", - говорится в документе.
Постановлением образован организационный комитет по празднованию юбилея во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым.
Намечены публикация сборника "Избранные произведения" писателя, научно-популярных книг, посвященных его жизни и деятельности, постановка спектаклей о Махмудходже Бехбуди и организацию массового показа киносериала "Махмудхужа Бехбудий" и художественно-публицистического фильма из цикла "Халк юраги".
В Центральном выставочном зале Академии художеств пройдет выставка произведений изобразительного искусства о жизни и творчестве Махмудходжи Бехбуди, а также о деятельности представителей джадидского движения в Туркестане.
В октябре в Самаркандском государственном университете имени Шарафа Рашидова состоится международная конференция "Актуальные вопросы изучения наследия Махмудходжи Бехбуди и джадидского движения".
В ноябре в Государственном академическом Большом театре имени Алишера Навои пройдет торжественный литературно-просветительский вечер памяти.
Будут благоустроена территория дома-музея Махмудходжи Бехбуди в Самарканде и обогащена его экспозиция.
Одной из улиц Карши будет присвоено имя Махмудходжи Бехбуди с установкой мемориальной доски.