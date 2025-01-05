Россия на пороге нового мира

01:16 06.01.2025 Владимир Видеманн

автор издания "Украина.ру"

05.01.2025



Мир стоит на пороге нового глобального передела. Причем характер этого передела будет преимущественно определяться не только и не столько военными успехами, сколько их научно-техническими и ресурсными позициями новых лидеров. В каком направлении будет развиваться этот передел и какие шансы есть у России занять в новом мире достойное место?



На этот предмет существует множество гипотез – от самых фантастических, типа масштабного освоения космического пространства, до жестко-прагматических, основанных на концепции золотого миллиарда.



Концепция золотого миллиарда является производной от мальтузианского (теория, согласно которой неконтролируемый рост народонаселения может приводить к снижению благосостояния и массовому голоду) взгляда на вещи, постулирующего ограниченность естественных ресурсов и необходимость сокращения населения планеты до такого уровня, когда опасность сверхпотребления будет основательно купирована, как минимум, на ближайшие столетия.



Широко распространено мнение, что взгляды основателя этой теории Мальтуса на экономику устарели, и сегодня его приверженцами могут быть только отпетые эгоисты и антигумнисты, типа эксцентричного британского принца Филиппа, заявившего незадолго до своей смерти:



"Если бы я мог переродиться, я бы хотел вернуться на землю как убийственный вирус, чтобы снизить уровень человеческой популяции".



В действительности, мальтузианства до сих пор еще никто не опроверг чисто научным образом. Более того, приверженцами взглядов английского мыслителя были не только Чарльз Дарвин, но также создатель современной макроэкономики Джон Кейнс. Критики Мальтуса считают, что тот не учитывал начавшийся во второй половине XIX века демографический переход - быстрое снижение рождаемости в индустриальном обществе до уровня замещения поколений, а также разработку и появление новых источников ресурсов за счет научно-технического развития и "зеленой революции".



Но современная статистика опровергает эту критику, показывая, что постоянный индустриальный рост ведет к уничтожению невозобновимых ресурсов, и никакие новые технологии возместить эту потерю в обозримом будущем не смогут. Что касается возобновимых ресурсов, то, согласно последним данным, их истощение на нашей планеты идет в 1,7 раза быстрее, чем они могут быть возобновлены естественным образом, а это означает, что для удовлетворения растущих потребностей, без ущерба для экологии, человечеству скоро понадобятся уже две Земли.



По состоянию на 2024 год, в городах уже проживает до 55-60% всего населения планеты, а 100% этот показатель достигнет, при сохранении современных тенденций, к 2050 году. Но что это будет за мир? И за счет чего он будет существовать, если уже сегодня одни компьютеры потребляют до четверти всех энергоресурсов планеты, а к середине столетия, при существующих тенденциях, на это будет уходить вся мощь глобальной энергогенерации!



Не случайно ученые заговорили о глобальном кризисе, ожидающем человечество к концу столетия. Российский физик Александр Панов считает, что будущее человечество, если оно переживет грядущий "сингулярный кризис" (совокупность генетического, террористического, военного, технологического и климатического кризисов), пик которого придется на конец XXI – начало ХХII столетия, сможет существовать только в условиях чрезвычайно зарегулированного общества. В ином случае, на уровне современной свободы потребления, ему не выжить.



И это – мнение не только одного российского ученого. Около четырех лет назад о кризисе перенаселения и его последствиях заявил в одном из своих выступлений Анатолий Чубайс – в то время один из ведущих российских корпоративных менеджеров. Но здесь он не открыл Америки, а просто озвучил то, о чем давно говорят в аналитических институтах Запада – еще со времени публикации Римским клубом доклада "Пределы роста" (1972). Центром новейших изысканий по этой проблеме стал Давосский экономический форум, исследования которого публикует команда Клауса Шваба (немецкий экономист, основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума в Давосе с 1971 года). И вот, складывается четкое впечатление, что команда Трампа, укомплектованная ведущими мировыми специалистами по инновативным технологиям, собирается приступить к масштабному осуществлению рекомендаций классической английской макроэкономики.



Об этой тенденции неотрампизма (т. е. трампизма второй каденции) косвенно упоминает в своих программах Владимир Соловьев. Почему косвенно, а не прямо? На мой взгляд, российский телеведущий, ухватывая суть начинающихся в Америке системных перемен, еще не до конца преодолел в себе суггестий трампизма первой каденции, т. е. представлений о принципах капиталистического производства эпохи модерна и монетаризма, на которых основана также современная российская экономическая система, адаптирующая рекомендации западных классиков.



Но мир меняется, и сегодня либертарианские советники Трампа – Илон Маск, Питер Тиль и другие – явно не намерены играть по правилам вчерашнего дня и открыто об этом говорят. Их задача – максимально использовать имеющиеся у США научно-технические, военные и геополитические преимущества для рывка в будущее и создания непреодолимой дистанцией между Pax Americana и остальным миром. Но это не значит, что все остальные должны просто молча брать под козырек, по крайней мере – те, кто в состоянии не просто противостоять трамповскому будьдозеру, но и построить свой собственный. Причем, по собственной модели, а не копируя изделие made in USA. Одной из таких немногие стран, если не единственной, является Россия. В чем ее козыри?



Не ставя под сомнение принципы классической макроэкономики, как и данные формирующей ее научной статистики, выделим возможные приоритеты постмодернистской и постмонетаристской модели новой российской экономики. Прежде всего отметим, что население России составляет менее 2% от общемирового, территория России – одна восьмая часть мировой суши, а оценка ее ресурсов составляет приблизительно одну четверть от всех ресурсных запасов планеты. И тут, сам собой, напрашивается ключевой вопрос: насколько можно удержать под своим прямым контролем подобную территорию и с такими ресурсами силами столь малого, по мировым масштабам, населения? И, тем более – при активной конкуренции оппонентов, с их многомиллиардными популяциями?



Можно, конечно, на основе христианского или коммунистического гуманизма все раздать человечеству, по принципу "всем сестрам – по серьгам". В ином же случае придется активно обороняться от внешних поползновений. Как это можно сделать в условиях такого неравенства "человеческого капитала"? Только и исключительно с помощью научно-технического преимущества. И тут есть хорошие новости: российская наука до сих пор является одной из самых передовых в мире. Но не гуманитарная, а техническая. Российские математики, физики, программисты, медики и химики способны к созданию инновативных продуктов беспрецедентного качества. А вот насколько их могут профинансировать российские инвесторы – это к разряду плохих новостей. Почему это так?



Для того, чтобы это понять, обратимся, прежде всего, к макроэкономическим показателям России как целостной народно-хозяйственной системы. Общая сумма всех разведанных на сегодня в мире ресурсов составляет около 350 трлн. долларов. Из них на территории России находится примерно одна четверть (76 трлн). Вторая четверть – это совокупные США и Канада (78 трлн). Если разделить все мировые ресурсы на население планеты, то на каждого землянина выходит около 40 тыс. долларов. Если же считать по странам, то на одного россиянина приходится около 5 млн. долларов. А на жителя США-Канады получается в два раза меньше, по 2,5 млн. долларов. При этом совокупное население США-Канады (370 млн) почти в два с половиной раза превышает население России (147 млн), а уровень их ВВП – в два раза (81 тыс. долларов в США и 44 тыс. долларов в России).



Получается, что по монетарным показателям население Северной Америки (США-Канада) в два раза богаче российского, а по ресурсным – россияне в два раза богаче североамериканцев. Отсюда, существующая в мире монетарная система россиянам объективно не выгодна. Но она может быть выгодна отдельным кластерам российского населения, встроенного в мировое распределение труда согласно существующим оценкам его производительности и расценкам на созданные товары и услуги.



Следует учитывать, что все ныне действующие рейтинги, расценки и расчеты созданы на основе монетаристской матрицы, ориентированной на перманентный рост производства и потребления, соответственно – на постоянное увеличение населения. Отсюда – некритические сказки монетаристов (и примкнувших к ним иных модернистов) о том, что Земля прокормит и 10, и 20, и чуть ли не 50 миллиардов человек. Планктон, насекомые, ГМО, новые чудодейственные удобрения…



Неужели главная историческая задача человечества – это содержание постоянно растущей его массы путем любых возможных ухищрений? Или же создание таких условий существования, когда естественное размножение станет невозможным, к примеру – в гетто мегаполисов, напоминающих мега-термитники. Фантазии про космическое расселение человечества я тут даже не собираюсь обсуждать как заведомо нереалистический бред.



Удивительно, что практически все заметные политические партии, выдвигая собственные концепции народно-хозяйственного развития своих стран, исходят именно из того, каким образом увеличить масштабы национального производства и потребления, а разница в их программах касается лишь формы конечного распределения полученного продукта: всем поровну или в соответствии с иерархической схемой, в каждом случае – своей. При этом, миру давно известен банальный силлогизм: "Если средний китаец будет потреблять как средний американец, экосистема планеты не выдержит".



Похоже, новая американская администрация серьезно осознала эту формулу и теперь взяла курс на купирование китайской угрозы с позиций растущего дефицита глобальных ресурсов. Для того, чтобы Америка развивалась, Китай должен перестать потреблять в постоянно растущих количествах ценные невозобновляемые ресурсы: газ, нефть, уголь, урановые руды и редкие металлы. Не станет ресурсов – прекратится рост населения. В связи с этим, от США, в их внешней политике, следует ожидать следующих мер:



1. Блокада китайских морских перевозок (Панамский и Суэцкий канал, Малайский, Аденский и Ормузский проливы).

2. Блокада китайских сухопутных перевозок по маршруту "Один пояс, один путь" (Синьцзян-Уйгурский район КНР, Пакистан, Афганистан, Сирия, Закавказье).

3. Блокада газопроводов в Китай из России, Казахстана и Мьянмы.

4. Палки в колеса китайской торговле по всему миру.

5. Реформа долларовой системы, на которой до сих пор профитирует китайская экономика (на данный момент торговый дефицит США с Китаем составляет около $310 миллиардов в год).

6. Запрет на экспорт американских технологий во все недружественные страны.

7. Усиление политики санкций против конкурентов США во всех областях.

8. Разрыв международных договоров, противоречащих политике нового американского кабинета.

9. Дипломатия силы вместо дипломатии права (старой системы договоров, замена права правилами).



США, в перспективе, берет курс на новый формат доктрины Монро (Доктрина Монро - декларация (доктрина) принципов внешней политики США ("Америка для американцев"), провозглашенная 2 декабря 1823 года в ежегодном послании президента США Джеймса Монро к Конгрессу США) как идеологию региональной автаркии на принципах "континентальной солидарности":



"Американские континенты, добившиеся свободы и независимости и оберегающие их, отныне не должны рассматриваться как объект будущей колонизации со стороны любых европейских держав", - утверждал в Х1Х веке Монро.



В принципе, ту же самую доктрину континентальной солидарности можно считать адекватной и для России в новых геополитических условиях. Только понятие "континентальности" тут будет несколько иным, ограниченным не всем евразийским континентом (как предлагают некоторые горячие головы), а только пределами самой РФ и, возможно, рядом сопредельных союзных государств. В России автаркия возможна в еще большей степени, чем в Северной Америке, причем речь идет не только о ресурсной автаркии, но также энергетической, продовольственной, экономической, научно-технической, военной и даже (при удачно складывающихся обстоятельствах) демографической. Разберем эти положения подробнее.



Энергетическая автаркия – это состояние, при котором страна полностью обеспечивает себя энергией из внутренних источников, минимизируя зависимость от импорта. Крупнейшими странами, которые могут достичь этого, являются:



1. США: Большие запасы природного газа, нефти и возможности для развития возобновляемых источников энергии.

2. Россия: Огромные запасы угля, нефти и газа, а также потенциал для развития атомной энергетики.

3. Канада: Большие природные запасы, включая нефть, газ и гидроэнергетические ресурсы.

4. Австралия: Значительные запасы угля и газа, а также потенциал для возобновляемых источников энергии.

5. Бразилия: Много нефти и газа, а также значительный потенциал для биоэнергетики.



Продовольственная автаркия – это состояние, при котором страна сама обеспечивает себя продовольствием, не будучи зависимой от импорта. Ниже приводится список стран с наибольшим потенциалом для долгосрочного существования в режиме продовольственной автаркии:



1. Россия: Обширные сельскохозяйственные земли, высокие урожаи зерновых. Четвертое место в мире по производству мяса (после Китая, США и Бразилии).

2. США: Обширные сельскохозяйственные территории, высокая продуктивность зерновых и мяса.

3. Канада: Большие площади обрабатываемых земель, разнообразие сельскохозяйственной продукции.

4. Аргентина: Высокие показатели по производству зерновых и мяса.

5. Бразилия: Огромные площади сельскохозяйственных земель, высокая продуктивность, третье место в мире по производству мяса.



Экономическая автаркия основана на стремлении страны быть экономически независимой и самодостаточной. Ниже приводится список стран с потенциалом для долгосрочного существованию на уровне экономической автаркии:



1. Россия: Богатые природные ресурсы и развитая промышленность.

2. США: Огромная внутренняя экономика и высокий уровень технологий.

3. Китай: Растущая экономика и значительные рынки сбыта.

4. Бразилия: Богатые природные ресурсы и развивающаяся промышленность.

5. Индия: Большой внутренний рынок и растущая экономика.



Научно-техническая автаркия основана на достаточной технологической базе и готовности инвестировать в науку и технологии. Ниже список стран, имеющих потенциал стать научно-техническими автаркиями:



1. США уже являются научно-технической автаркией, но продолжают инвестировать в новые технологии и исследования.

2. Китай активно инвестирует в науку и технологии, достиг значительных успехов в таких областях, как аэрокосмическая техника, нанотехнологии и искусственный интеллект.

3. Россия обладает значительными ресурсами и технологическими достижениями, особенно в области космонавтики и ядерной энергетики.

4. Германия является одним из лидеров в области инженерии и технологий, продолжает инвестировать в исследования и разработки.

5. Индия активно развивает свою научно-техническую инфраструктуру, имеет множество талантливых ученых и инженеров.



Военная автаркия – страны, которые могут производить все необходимое для ведения войны без зависимости от импорта. Лидерами здесь являются:



1. США: Страна обладает мощной промышленной базой и передовыми технологическими достижениями.

2. Китай: Растущая экономика и развивающаяся военная промышленность.

3. Россия: Богатые природные ресурсы и развитая военная промышленность.

4. Индия: Растущая экономика и значительные военные расходы.

5. Германия: Высокий уровень технологий и развитая промышленность.



Демографическая автаркия означает способность страны поддерживать стабильный и самодостаточный уровень населения без значительной зависимости от иммиграции или эмиграции. Ниже перечислены крупнейшие страны, имеющие потенциал быть демографическими автаркиями:



1. Китай, уже обладая огромным населением, продолжает усиливать меры по улучшению рождаемости и поддержке семей.

2. Индия имеет стабильный рост населения, и крупные внутренние рынки могут обеспечить демографическую самодостаточность.

3. США: Высокий уровень рождаемости среди определенных групп и гибкая иммиграционная политика.

4. Бразилия: В стране относительно молодое население, осуществляются меры по поддержке семей.

5. Индонезия: Крупное и молодое население, активные демографические программы.



Россия в список крупнейших демографических автаркий не входит, более того, ее население в течение последних десятилетий постоянно снижается. При этом русские продолжают оставаться крупнейшим европейским народом. Более того, Россия – одна из немногих стран мира, которая может себе безболезненно позволить существенное увеличение роста населения, вплоть до трех-пяти детей на одну женщину. В отличие от Индии и Китая, а также других стран с растущим населением, Россия обладает достаточной территорией и внушительными ресурсными запасами, а кроме того – высоким уровнем образования населения и передовыми технологиями, включая военные, которые позволяют защитить национальное богатство от внешних сил.



В связи с такой ситуацией, представляется, что Россия имеет все возможности для фундаментального переформатирования своего народно-хозяйственного уклада с монетаристского, в рамках которого она проигрывает вдолгую, на максимально автономный, в рамках опоры на собственные силы, не связанные с международными финансами. В рамках такой политики требуется максимальное согласование четырех фундаментальных направлений:



1. Отказ от экспорта всех стратегически важных невозобновляемых ресурсов (углеводороды, редкие руды и металлы), которые необходимы для выстраивания собственного комплекса высокотехнологичного производства. Исключением здесь может являться экспорт в обмен на производственные комплексы, технологии и специалистов.

2. Отказ от привлечения внешней низкоквалифицированной рабочей силы, при благоприятном иммиграционном режиме для специалистов высокой квалификации. Дефицит в низкоквалифицированной рабочей силе следует компенсировать за счет развития робототехники, создавая для профильных предприятий режим наибольшей благоприятности.

3. Создание автономной финансовой системы на основе "ресурсного рубля", гарантом которого выступает совокупная ресурсная база страны (включая землю). Такая реформа сегодня, в условиях дезинтеграции "мира по правилам", представляется возможной и даже необходимой. Означает ли это передел собственности? Скорее, тут надо ставить вопрос о переформатировании монетарных правил с учетом новой цифровой действительности. Соответственно, в качестве экспертов здесь нужно привлекать лидеров современного "умного" производства, искушенных, в частности, в вопросах алгоритмов блокчейна (математические и криптографические методы для обеспечения безопасности, надежности и неизменности данных) и искусственного интеллекта (математические и вычислительные методы для создания программ).

4. Приоритеты ВПК в условиях нестабильного периода перехода к новому мировому порядку, основанному на договоренности между технологическими лидерами планеты. Для этого, в первую очередь, потребуются новые схемы финансирования, причем не "порченой монетой" старого образца, а новой, "ресурсной", обеспеченной в соответствии с новой матрицей мастеров национального резерва.



С точки зрения ресурсных запасов России и возможностей энергогенерации, на территории страны можно отстроить центры обработки данных (ЦОБ) колоссальной мощности, недоступной большинству конкурентов. А это – потенциальный выигрыш в технологиях криптовалют (включая биткоин) и ИИ, которым не смогут "энергетически" (и финансово, если действовать с умом) противостоять миллионы инженеров из-за внешнего контура. И это – единственный способ, не быть забросанными шапками.



Сегодня в мире насчитывается около 50 миллионов профессионалов информационных технологий, из которых около 1 миллиона проживают в России, 4 миллиона в США, 7 миллионов в Китае. Стратегическую важность лидерства в майнинге криптовалюты уже вполне осознал Дональд Трамп, написавший по поводу новой финансовой политики команды MAGA в своей социальной сети Truth:



"Майнинг биткоинов может стать нашей последней линией обороны против CBDC. Ненависть Байдена к биткоину только на руку Китаю, России и радикальным коммунистическим левым. Мы хотим, чтобы все оставшиеся биткоины были СДЕЛАНЫ В США!!! Это поможет нам стать ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ДОМИНИРУЮЩИМИ!!!".



Автономные и доступные энергетические ресурсы привлекут в любую страну, включая Россию, массу ученых, инноваторов и изобретателей со всего мира, которым нужно создать благоприятные условия для творчества. Россия, используя свои уникальные ресурсную и научно-техническую базу, может позволить себе такую "благотворительность", осуществляя уникальный отбор специалистов высокого уровня.



Для примера, с 1917 по 1939 годы в СССР трудилось от 70 до 80 тысяч иностранных рабочих и инженеров. Половину из них составляли немцы и австрийцы, четверть – американцы, остальные были, в основном, финнами, чехами, итальянцами, французами, испанцами, шведами и японцами. Именно эти "гастарбайтеры" сыграли существенную роль в индустриализации страны, особенно – накануне Второй Мировой войны. В целом же, начиная с эпохи царствования Петра Первого и до начала ХХ столетия в Россию, в качестве иностранных специалистов и рабочих, из Европы (в основном из Германии) переселилось около 2 миллионов человек, основавших ряд действующих до сих пор предприятий и производств.



Один из существенных вопросов – идейные основания новой России, ее идеологические, институциональные и культурно-политические начала. Не думаю, что здесь надо что-то специально изобретать. Скорее – оптимировать уже имеющееся, принимая во внимание как остроту текущего момента, так и стратегические перспективы на основании аналитической (инференциальной) статистики. Но об этом – в следующем материале.



Первая часть статьи Владимира Видеманна - "Трамп: два срока – два образа" Источник - Ukraina.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736115360





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