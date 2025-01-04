"Это неизбежно": Вассерман назвал дату возрождения СССР

01:31 06.01.2025

По словам эрудита, изменения произойдут уже в обозримом будущем



Когда-то мысль о возможном возрождении СССР казалась просто невозможной. Впрочем, сейчас разговоры о том, что Советский союз, правда, уже несколько в другом виде может появиться на карте мира, усилились. Причем, об этом говорят не только простые люди, но и именитые политики. Известный эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман уверен: возрождение СССР случится уже в обозримом будущем.



- Возрождение СССР в том или ином виде – это не надежды, а неизбежность, - говорит эрудит. - Почему неизбежность? А потому что есть такая расхожая формула, что все империи рано или поздно разваливаются. Это относится к колониальным империям, где объединены под одним управлением регионы, разбросанные на больших расстояниях друг от друга.



- А ведь есть еще империи континентальные, сформированные из народов веками проживающих бок о бок и веками ищущих форматы взаимовыгодного взаимодействия, - продолжает рассуждать Вассерман. - И континентальные империи, даже если и разваливаются по каким-то причинам, то довольно скоро восстанавливаются. Простейший пример: нынешний Европейский союз. В общем-то, если присмотреться, то можно понять: он довольно точно повторяет контуры европейской части Римской империи. А те регионы, что в Римскую империю не входили, они и в составе Европейского союза сейчас ведут себя, как инородные тела.



- Россия – это классический пример континентальной империи, - уверяет Анатолий Александрович. - Она уже не раз в своей истории разваливалась и неизменно восстанавливалась. Причем, восстанавливалась, как правило, в большем размере и в лучшем виде, чем была до развала. Это происходило, именно потому, что народы, живущие в России, самостоятельно подбирали формы взаимовыгодного взаимодействия. Поэтому на сей раз мы тоже восстановимся.



По мнению Вассермана, возрождение СССР может произойти уже в наступившем году. Во всяком случае, вероятность этого эрудит называет высокой.



- На вопрос, с какой скоростью это произойдет, я точно ответить не могу, - говорит Анатолий Александрович. – Мы можем успеть это сделать уже в наступившем, 2025-м году, а, возможно, придется еще пару лет потерпеть.



Дмитрий Ильинский