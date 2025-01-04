Монголия официально перешла на двойную письменность

01:39 06.01.2025

Улаанбаатар, 3 января, 2025 /МОНЦАМЭ/. В соответствии с Законом о монгольском языке, со 2 января 2025 года в официальных государственных документах будут использоваться как кириллица, так и традиционная монгольская письменность.



Монгольская письменность - это ценный вклад монголов в развитие человеческого интеллекта, письменности и культуры, а изучение, сохранение и передача нашей родной письменности будущим поколениям – наш главный священный долг как монголов.



Пунктом 11.1.2. статьи 7.2. настоящего Закона о монгольском языке предусмотрено ведение официальных государственных документов государственными органами и местного самоуправления с использованием национальной письменности наряду с кириллицей на основе поэтапной реализации программы национальной письменности и обеспечения соответствующего обучения. Пункт 7.2. статьи 24.2. настоящего закона вступает в силу с 1 января 2025 года.



Образовательные учреждения будут играть ведущую роль в обеспечении соблюдения положений настоящего закона.



Общенациональный опрос на уровень знания национальной письменности, в котором приняли участие около 150 тысяч госслужащих, впервые был проведен в 2021 году.



Результаты опроса показали, что более 50 процентов государственных служащих, ответивших на вопрос о том, готовы ли они использовать кириллицу наряду с монгольской письменностью в своих официальных документах, ответили "да", в то время как остальные 46,4 процента ответили "нет".



По сравнению со средним показателем по стране и другим аймакам, 74,7 процента госслужащих аймака Говь-Алтай ответили, что они "готовы" к своей работе, что является самым высоким показателем.



Кроме того, согласно опросу 200 тысяч государственных служащих, 69 тысяч 400 сотрудников, или 53,6 процента, начали изучать монгольскую письменность с первого класса средней школы.