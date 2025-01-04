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Российские вузы очень популярны в Таджикистане
12:49 06.01.2025

04.01.2025

Российское высшее образование очень востребовано в Таджикистане, уверен глава Русского дома в республике Андрей Патрушев. Отечественные вузы, добавил он, ведут здоровую конкуренцию с вузами из других стран, в частности, с китайскими университетами, сообщает ТАСС. Много высших учебных заведений и в самом Таджикистане.

Абитуриенты могут поступать в российские вузы на общих основаниях по конкурсу, а также в филиалы университетов РФ в Таджикистане. Образовательная квота для студентов из центральноазиатской страны является самой крупной. На тысячу бюджетных мест, что выделяет Россия, на следующий учебный год уже поступило более двух тысяч заявок. Итоги кампании будут подведены только через две недели, и Андрей Патрушев не сомневается, что это количество еще увеличится. По его словам, абитуриенты подают заявления на учебу не только в столичные, но и в региональные университеты. Практика и отзывы выпускников уральских, сибирских вузов свидетельствуют, что качество обучения там нисколько не хуже.

Среди местных абитуриентов популярны медицинские специальности, инженерное направление, в том числе информационные технологии, специальности, связанные с аграрным производством, гуманитарные дисциплины.

Русский дом помогает абитуриентам, ежегодно организуя подготовительные курсы. На них принимают всех, а не только тех, кто хочет учиться в России. В качестве преподавателей привлекают участников программы "Российский учитель за рубежом". Вузы также предлагают абитуриентам различные олимпиады и подготовительные занятия. Кроме того, востребованы профориентационные встречи и консультации.

Как сообщал "Русский мир", Москва выделит дополнительные места в российских вузах для студентов из Таджикистана. Президент РФ Владимир Путин во время встречи со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном пообещал расширить квоту. Их переговоры состоялись 24 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин напомнил, что в Таджикистане действуют филиалы отечественных вузов. Он также добавил, что студентам из Таджикистана предоставлена самая большая квота для обучения, она достигает тысячи человек. Квота постоянно возрастает, уточнил российский лидер.

Источник - Русский мир
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