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Синьхуа: Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан будет способствовать укреплению региональной взаимосвязанности
13:45 06.01.2025

Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан будет способствовать укреплению региональной взаимосвязанности

Кашгар /Синьцзян-Уйгурский АР/, 2 января /Синьхуа/ -- Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, строительство которой планируется начать в 2025 году, откроет новый короткий путь между Китаем и Европой, а также усилит роль Центральной Азии в глобальных цепочках поставок.

Проект, расчетная скорость движения по которому составит 120 км в час, станет ключевым в развитии взаимосвязанности между Китаем и Центральной Азией и, как ожидается, новым образцовым проектом сотрудничества в рамках "Пояса и пути".

Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан возьмет свое начало в Кашгаре в Синьцзян-Уйгурском автономном районе /Северо-Западный Китай/ протянется по территории Кыргызстана до Узбекистана.

Цзян Чжидун, председатель правления компании Xinjiang Jiujiuxi International Trade Co. Ltd. со штаб-квартирой в городе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР, Северо-Западный Китай/ с нетерпением ждет ввод в эксплуатацию железной дороги, которая, по его словам, позволит сократить время в пути между Китаем и Европой примерно на неделю.

"Импорт угля из Кыргызстана значительно увеличится, а транспортные расходы сократятся на треть", - подчеркнул он, добавив, что продукция, произведенная из импортируемого угля, в том числе активированный уголь, сможет в более короткие сроки попадать на европейские рынки по этому маршруту.

После ввода в эксплуатацию железная дорога позволит не только сократить время транспортировки, но и снизить количество перегрузок, сделает возможным экспорт скоропортящихся товаров.

Кроме того, ожидается, что она обеспечит не имеющим выхода к морю странам Центральной Азии доступ к железнодорожной сети Китая, которая простирается до портов Тихого океана.

"Оптимизируя торговые потоки, железная дорога усилит роль Центральной Азии в глобальных цепочках поставок", - отметил кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан Равшан Назаров, подчеркнув преимущества железной дороги для развития логистической, энергетической, горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслей.

В 2023 году объем торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии достиг 89,4 млрд долл. США, увеличившись на 27 проц. по сравнению с предыдущим годом.

Эксперты из Кыргызстана и Узбекистана отметили эффект железной дороги в качестве катализатора для регионального развития и ее преимущества для повышения уровня жизни местного населения.

Президент Ассоциации рынков Кыргызстана Сергей Пономарев отметил, что Кыргызстан с помощью железной дороги получит большой прирост в пропускной способности грузов.

По его словам, проект для Кыргызстана - это интересная возможность не только создать рабочие места и развивать инфраструктуру, но и улучшить экономические показатели. "В целом, главная цель проекта -- улучшить жизнь граждан Кыргызстана, Китая и Узбекистана", - подчеркнул он.

Директор Кыргызского национального информационного агентства /КНИА/ "Кабар" Медербек Шерметалиев считает, что помимо укрепления транзитного потенциала Кыргызстана, железная дорога также сделает страну более привлекательной для инвесторов.

"У нас будет выгодно открывать производства, так как Кыргызстан обладает значительными человеческими ресурсами и достаточно подготовленными кадрами", - заявил он.

Научный сотрудник Института Азиатско-Тихоокеанского региона и глобальной стратегии Академии общественных наук Китая Чжун Фэйтэн считает, что проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан проявил жизнеспособность инициативы "Пояс и путь" и сыграет важную роль в укреплении региональной взаимосвязанности между Европой и Азией.

"Проект продемонстрировал готовность Китая согласовывать свое развитие с интересами других стран и достичь взаимной выгоды и совместного выигрыша за счет расширения открытости", - резюмировал он.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736160300


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