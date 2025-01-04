Таджикистан попал в рейтинг по уровню интеллекта. Какое место заняла республика?

13:48 06.01.2025

Ширин Рахманова, Asia-Plus



Хотелось бы быть в авангарде списка, но, увы.



Международный реестр IQ опубликовал данные по среднему IQ в разных странах мира. Первое место досталось Китаю с показателем в 107.43, Таджикистан занял 96 место с результатом в 93.75 баллов из 127 стран, представленных в списке.



Как отмечают создатели рейтинга, исследование основано на данных 1 393 066 человек со всего мира, которые прошли один и тот же тест на этом сайте в 2024 году. Некоторые страны не включены из-за недостатка данных.



Рейтинг обновляется ежегодно 1 января на основе данных за предыдущий год.



"Средний IQ по странам, как правило, выше в Восточной Азии. Близок к среднему – в Европе, Западной Азии, Океании, Северной Америке и Северной Африке. Ниже среднего в Центральной и Южной Африке, а также в Латинской Америке", – пишут они.



Отмечается, что в тестировании приняли участие 422 человека из Таджикистана. В прошлом году показатель составил 92.1, то есть в этом он вырос на 1.65.



IQ (коэффициент интеллекта) – количественная оценка уровня интеллекта человека.



В тройку лидеров вошли Китай (107.43), Иран (106.63) и Республика Корея (106.57). Последнее место получил Габон с показателем в 85.56 баллов.



Среди стран Центральной Азии Казахстан оказался на 66 месте (97.27), Узбекистан – на 69 месте (96.98), Кыргызстан – на 84 (95), о Туркменистане информации нет.



Средний мировой IQ – 100.



Почему средний IQ ниже 100 для большинства стран?



Как поясняют исследователи, одна из основных причин заключается в Китае, который один представляет около 18% населения мира. Китай уравновешивает многие страны со средним IQ ниже 100 благодаря своему очень высокому среднему IQ (107,43) и большому населению.



При учете населения стран и их среднего IQ итоговый результат составляет средний IQ 100 для мирового населения.



Что влияет на средний IQ в стране?



Как отмечают исследователи, на это влияют:



- Инфекционные болезни: Исследование 2010 года показало, что страны с высоким уровнем инфекционных заболеваний в целом имеют население с более низкими показателями IQ. Эти болезни могут негативно сказываться на когнитивном развитии. Африка – континент, наиболее пострадавший от инфекционных заболеваний.



- Пищевые привычки: Исследование 2025 года показало, что дети с хорошими пищевыми привычками имеют более высокий IQ, чем другие дети. Поэтому страны с хорошими пищевыми привычками (и меньшим уровнем продовольственной бедности) имеют тенденцию к более высокому среднему IQ.



- Интеллектуальная деятельность: Исследование 2022 года установило, что регулярная игра в шахматы может повысить IQ детей. Другое исследование 1962 года показало, что двуязычные дети получают более высокие результаты на тестах на интеллект, чем дети, говорящие только на одном языке. Таким образом, регулярные интеллектуально стимулирующие занятия в культуре страны способствуют повышению среднего IQ.



- Генетика: Исследование 2013 года с участием более тысячи близнецов показало, что IQ на 50-80% обусловлен генетикой.



"В заключение, страны с хорошими системами здравоохранения, которые способствуют здоровым пищевым привычкам и поощряют своих граждан к интеллектуально стимулирующей деятельности, как правило, имеют население с более высоким средним IQ.



Генетика предоставляет прочную основу, на которой окружающая среда может строить дальнейшее развитие. Таким образом, хорошая генетика в сочетании с хорошей средой способствуют повышению среднего IQ. Средний мировой IQ должен постепенно расти, что подтверждено исследованием 2014 года, наблюдавшим увеличение IQ на 2,31 балла за десятилетие. Это явление известно как эффект Флинна.



Однако цель теста на IQ состоит в классификации населения вокруг среднего значения 100. Алгоритм международного теста на IQ должен адаптироваться к этому увеличению, чтобы поддерживать средний IQ на уровне 100 со стандартным отклонением 15", – сказано в исследовании.



Насколько надежен этот рейтинг?



Все кандидаты прошли международный тест на IQ на этом сайте. Он основан на технике матриц Равена без культурной дискриминации.



Прогрессивные матрицы Равена – это невербальный тест, который обычно используется для измерения общего интеллекта человека и абстрактного мышления и рассматривается как невербальная оценка подвижного интеллекта. Это один из наиболее распространенных тестов, который предлагается как группам, так и отдельным лицам в возрасте от 5 лет. Он состоит из 60 вопросов с несколькими вариантами ответов, перечисленных в порядке возрастания сложности.



Более 82.45% стран получают схожий средний IQ (максимальная разница 2 балла) с результатами предыдущего года.