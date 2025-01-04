Узбекистан отменил таможенные пошлины для фур из Ирана и увеличил их для грузовиков из Туркменистана

13:52 06.01.2025

04.01.2025



Узбекистан отменил таможенные пошлины для грузовых автомобилей из Ирана и увеличил их для грузовиков из Туркменистана, передает Mehr.



Закон о государственном бюджете Узбекистана пересмотрел ставки сборов, применяемые к иностранным перевозчикам, начиная с 2025 года. Эти изменения касаются транспортных средств, въезжающих в страну и перемещающихся транзитом, сообщается на сайте Azon Global. С 1 января 2025 года сборы за проезд грузовых автомобилей, зарегистрированных в Туркменистане, были значительно увеличены. Кроме того, сбор за перевозку грузов из третьих стран и за экспорт товаров с территории Узбекистана был увеличен до 375 долларов.



Введены новые дифференцированные пошлины также для перевозчиков из Европейского Союза и Азербайджана.



Отменены сборы за проезд грузовиков, зарегистрированных в Иране. Ставка для них установлена на уровне "0" долларов. Пошлины для остальных стран остались неизменными.



