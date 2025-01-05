Продолжаются поиски кыргызстанца, который находился в Мексике

13:56 06.01.2025

5 января 2025



Бишкек (АКИpress) – Продолжаются поиски без вести пропавшего гражданина КР Ж.Ж. в Мексике, сообщает Министерство иностранных дел КР.



Загранучреждения КР в США при содействии посольства Мексики в США, посольств РФ и РК в Мексике проводят необходимые оперативные мероприятия по поиску гражданина КР. В уполномоченные органы Мексики направлены запросы с просьбой оказать содействие в розыске гражданина КР.



По имеющейся информации, кыргызстанец находился в городе Канкун (Мексика) и планировал вылететь в Кыргызстан.



