Токаев высказался о метапневмовирусе

14:02 06.01.2025

Президент Казахстана встретился с молодежью в Астане



АСТАНА, 6 янв - Sputnik. Токаев высказался о метапневмовирусе - инфекции, о которой в последнее время говорит весь мир и которая вызывает обеспокоенность в обществе.



"Сейчас все говорят о новой инфекции. Не нужно создавать ажиотаж. Нужно и дальше развивать сотрудничество с Китаем", – сказал Токаев.



Он выразил свое мнение при посещении Дома студентов при ЕНУ имени Гумилева



Напомним, метапневмовирус вызвал тревогу в мире. Вспышка зафиксирована в Китае и других странах. Ранее Минздрав Казахстана дал пояснения касательно заболевания.



