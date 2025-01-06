Доклад Верховного комиссара. ООН признала преступления Украины 31 декабря 2024 года

14:07 06.01.2025 ООН с опозданием признала преступления Украины, или Хунта Зеленского все ближе к виселице

Судя по содержанию доклада, размах преступлений киевской власти становится все шире



06.01.2025 | Егор ВОЛКОВ



В праздничной суете, аккурат 31 декабря 2024 года в свет скромно вышел доклад Верховного комиссара ООН по правам человека, подготовленный Мониторинговой миссией этой организации на Украине.



В документе, который охватывает период с сентября по ноябрь 2024 года, идет речь о многочисленных нарушениях основных прав и свобод человека на территориях, подконтрольных киевской власти.



Складывается впечатление, что доклад ООН опубликовали специально в начале длинного периода новогодних праздников в России, чтобы Москва не успела, пользуясь изложенными в нем подтвержденными ООН фактами, немедленно ткнуть носом Запад в очередные преступления, контролируемой им хунты Зеленского.



Не стоит, конечно, думать, что указанный доклад обошелся без очередного плевка в адрес России со стороны работающих в миссии ООН представителей западных стран. Как всегда, Москву обвинили в нарушении международного гуманитарного права путем усиления контроля "на оккупированных территориях" из-за введения российского законодательства.



Неужели Россия должна была соблюдать украинское законодательство на своих исторических территориях вернувшихся в состав РФ? Или вовсе не контролировать ситуацию в этих регионах? Даже звучит смешно!



Вместе с тем важным шагом со стороны ООН стало признание таких преступлений киевской власти, как убийства тяжелораненых российских военнослужащих с использованием беспилотников, пытки попавших в плен, а также нарушения гражданских и политических прав украинских граждан.



При этом, судя по содержанию доклада, размах преступлений киевской власти становится все шире.



Убийства раненых с помощью дронов



По отношению к ведению боевых действий международное гуманитарное право прямо указывает, что человек, потерявший сознание или иным образом утративший дееспособность из-за ранения или травмы и, следовательно, неспособный защитить себя, считается вышедшим из строя, поэтому нападение на него квалифицируется как военное преступление.



Тем не менее ВСУ неоднократно осуществляли убийства раненых российских военных. Доклад свидетельствует: "На видеозаписи одного из инцидентов, сделанной с помощью беспилотника, видно, как тяжелораненный российский военнослужащий лежит на земле без оружия в руках, когда дрон нацеливается на него и убивает".



Думаю, если бы члены Миссии ООН просмотрели видеозаписи на телефонах украинских военнослужащих, то подтверждений убийств раненых россиян стало бы на порядок-два больше.



Пытки и угрозы смертью и насилием



Если в предыдущем докладе ООН (за июнь-август 2024 года) указывалось, что пытки, угрозы смертью или физическим насилием применялись по отношению к "более половины" российских военнопленных, опрошенных представителями ООН, то в сентябре-ноябре уже "все, кроме одного, сообщили, что подвергались пыткам или жестокому обращению на одном или нескольких этапах пребывания в плену".



Такой подход украинских карателей абсолютно не удивляет, потому что еще с 2014 года националистические батальоны, а затем ВСУ и спецслужбы Украины применяли пытки и насилие, а также убивали мирных украинских граждан, поддерживающих Россию. Что уж говорить об их отношении к российским военнослужащим, которых украинские националисты задолго до начала СВО считали своими врагами.



Нарушения законодательства о свободе совести



Согласно докладу миссии Украина нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах и свою Конституцию, потому что не исключает из мобилизации лиц, отказывающихся от военной службы по религиозным мотивам.



Миссия ООН признала, что сотрудники украинских ТЦК применяли пытки к указанным лицам, задерживали их на срок от двух до четырех дней и подвергали жестокому обращению: угрожали насилием и отправкой на передовую, избивали, душили и таскали по полу.



Кроме того, в нарушение законодательства украинские суды вынесли пять обвинительных приговоров на сроки от 1 до 3 лет тюремного заключения в отношении лиц, которые имеют право на альтернативную невоенную службу из-за своей принадлежности к религиозным общинам.



В докладе говорится, что "законодательство Украины неправомерно ограничивает это конституционное право только некоторыми формами религии или убеждений, исключая другие, что противоречит применимым обязательствам равенства перед законом и недискриминации".



Только вот почему-то сотрудники ООН не видят тысячи и тысячи других случаев принудительной "бусификации" граждан на улицах украинских городов. Того, как людей хватают и избивают, душат и убивают прямо в процессе мобилизации. Или их права не нарушаются?



Скорее всего, они не хотят замечать того беспредела и беззаконности, которые творятся в стране, потому что тогда ООН придется признать, что власть в Киеве захватила хунта Зеленского, которая планомерно уничтожает украинское население.



Ограничения религиозных свобод



Миссия ООН осудила принятые Верховной радой поправки к закону, открывающие путь к запрету Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. В докладе утверждается: "Ликвидация религиозной организации - это крайне серьезное ограничение, которое отражается на возможности людей исповедовать свою религию или убеждения совместно с другими и ставит под угрозу жизнеспособность всего сообщества в целом, что требует наличия очень веских оснований".



При этом "Украина не продемонстрировала необходимость и соразмерность этой меры: например, она не показала, почему менее ограничительные меры - например, направленные конкретно против лиц, ответственных за правонарушения, - не были бы быть удовлетворительными и достаточными".



Кроме того, новый закон разрешает отнимать ценности у религиозных организаций еще до того, как те смогут обжаловать решение суда об их ликвидации. Поскольку государство владеет большинством исторических церковных зданий, это позволяет ему практически мгновенно лишать религиозные структуры доступа в свою церковь.



В качестве примера доклад приводит захват храма УПЦ в Черкассах в октябре 2024 года, осуществленный группой лиц в камуфляже и без опознавательных знаков.



Однако даже такими беззубыми выводами миссии ООН оказался очень недоволен украинский МИД, который считает, что они "искажают реальность". В его заявлении указывается, что закон "преследует легитимную цель и является необходимым в демократическом обществе".



По мнению МИД, закон не предусматривает запрет УПЦ, а "только не допускает подчинения религиозных организаций на Украине руководящим центрам, находящимся в стране, которая совершила или осуществляет вооруженную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть ее территории".



Киевская власть считает, что "Россия системно использует религию как оружие" и "через подконтрольную ей РПЦ освящает зверства против украинцев и восхваляет преступников, которые их совершают".



Таким образом, запрет УПЦ вызван необходимостью "защиты граждан от деструктивного влияния государства-агрессора, в частности с использованием религиозных организаций".



Так что, если кто не понял, то запрет УПЦ, захват ее церквей и имущества – это оказывается "защита граждан", даже если они сами считают иначе.



Украинский омбудсмен Лубинец также раскритиковал доклад ООН. По его словам, сообщения о случаях жестокого обращения с военнопленными "нуждаются в дополнительной верификации через уполномоченные госорганы Украины".



Конечно, как можно доверять представителям ООН, которые проводили опросы на Украине? Особенно, если их выводы не нравятся киевской власти. В этом случае такая информация сразу ставится под сомнение или опровергается.



Хочется отметить, что, невзирая ни на какие доклады ООН, хунта Зеленского продолжит делать все возможное для углубления разрыва, существующего общего ментального, культурного и религиозного пространства между гражданами Украины и России, насаждая при этом ненависть и противостояние.



Ведь именно с этой целью Запад поддерживает Зеленского и накачивает его деньгами и оружием для борьбы с Россией. А международные структуры будут лишь с опозданием реагировать на бесчеловечные преступления украинской хунты, старательно нивелируя их серьезность.



Ведь ситуация с запретом УПЦ на Украине гораздо серьезнее, чем ее описала миссия ООН. Российский Президент Владимир Путин на своей пресс-конференции 19 декабря 2024 года так оценил действия киевской власти: "Это грубейшее, вопиющее нарушение прав человека, прав верующих. Идет растерзание церкви на глазах у всего мира. Это как расстрел. И все во всем мире предпочитают этого не замечать". Источник - Фонд стратегической культуры

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