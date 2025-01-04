Кыргызстан. Законопроект о создании криптобанков поступил в Жогорку Кенеш

14:49 06.01.2025

Законопроект о создании криптобанков поступил в парламент. Инициатива принадлежит Министерству экономики и коммерции.



Ведомство предлагает внести изменения в некоторые законодательные акты по вопросам виртуальных активов.



По данным инициатора, документ разработан "в целях внедрения в Кыргызстане криптобанков, которые в качестве предпринимательской деятельности будут предоставлять один или несколько видов банковских услуг, связанных с виртуальными активами, на основании лицензии".



