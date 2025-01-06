Таджикистанцы впервые остались без традиционного поздравления президента

14:53 06.01.2025

06.01.25



Вместо него это сделал его сын.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, возглавляющий страну с 1994 года, впервые выступил с традиционным новогодним поздравлением, передает inbusiness.kz.



Как отмечает Telegram-канал Евразийский брифинг, даже на официальном сайте президента РТ не было опубликовано текстовой версии поздравления.



