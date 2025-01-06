|Таджикистанцы впервые остались без традиционного поздравления президента
14:53 06.01.2025
06.01.25
Вместо него это сделал его сын.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, возглавляющий страну с 1994 года, впервые выступил с традиционным новогодним поздравлением, передает inbusiness.kz.
Как отмечает Telegram-канал Евразийский брифинг, даже на официальном сайте президента РТ не было опубликовано текстовой версии поздравления.
Вместо президента в новогоднюю ночь поздравил граждан его сын - мэр Душанбе Рустам Эмомали.
Причины, по которым президент Таджикистана впервые за много лет прервал давнюю традицию, остаются на данный момент неизвестны.
"Отсутствие новогоднего поздравления президента и официальное обращение Рустама Эмомали вновь спровоцировало слухи о скором транзите власти в Таджикистане, тем более, что о возможной передачи власти в Таджикистане от отца к сыну говорят давно. Помимо слухов, связанных с транзитом власти, в качестве причины называют состояние здоровья Рахмона, которое и не позволило записать традиционное видеообращение", - говорится в сообщении.
В публичном поле президент Таджикистана появился 4 января 2025 года.