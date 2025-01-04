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Интерпретация теста IQ в мире: В Африке люди с высоким IQ работают и не интересуются тестами, что нельзя сказать про АзиюИнтерпретация теста IQ в мире: В Африке люди с высоким IQ работают и не интересуются тестами, что нельзя сказать про Азию
15:44 06.01.2025

Новый Год в Эфиопии. Изголодавшиеся дети собрались под кустом в ожидании Деда Мороза. Появляется Дед Мороз, поздравляет детей с праздником и собирается улетать.
- Дедушка Мороз, а подарки?
- А подарки только тем, кто хорошо кушал.

Средний IQ в мире (обновлено в 2025 году)

Здесь представлен средний IQ по странам, обновленный 1 января 2025 года. Это исследование основано на данных 1 393 066 человек со всего мира, которые прошли один и тот же тест на этом сайте в 2024 году. Страны, показанные серым на карте, не включены из-за недостатка данных.

Средний IQ по странам, как правило, выше в Восточной Азии. Близок к среднему в Европе, Западной Азии, Океании, Северной Америке и Северной Африке. Ниже среднего в Центральной и Южной Африке, а также в Латинской Америке.

Рейтинг стран по среднему IQ

Надежность этого рейтинга: Все участники прошли один и тот же IQ тест на этом сайте в 2024 году. В 82.45% стран показатели IQ схожи (разница менее 2 баллов) с предыдущим годом.

Рейтинг - Страна - IQ
1. Китай - 107.43
2. Иран - 106.63
3. Республика Корея - 106.57
4. Япония - 106.54
5. Сингапур - 105.25
...
123. Сенегал - 88.19
124. Мозамбик - 87.92
125. Бенин - 87.11
126. Ангола - 86.14
127. Габон - 85.56

Какой средний IQ в мире?

Средний мировой IQ - 100.

Почему средний IQ по странам ниже 100 для большинства стран?

Одна из основных причин заключается в Китае, который один представляет около 18% населения мира. Китай уравновешивает многие страны со средним IQ ниже 100 благодаря своему очень высокому среднему IQ (107,43) и большому населению.

При учете населения стран и их среднего IQ итоговый результат составляет средний IQ 100 для мирового населения.

Почему существует разница в среднем IQ по странам?

Несколько факторов могут влиять на средний IQ в стране:

Инфекционные болезни: Исследование 2010 года показало, что страны с высоким уровнем инфекционных заболеваний в целом имеют население с более низкими показателями IQ. Эти болезни могут негативно сказываться на когнитивном развитии. Африка - континент, наиболее пострадавший от инфекционных заболеваний.

Пищевые привычки: Исследование 2025 года показало, что дети с хорошими пищевыми привычками имеют более высокий IQ, чем другие дети. Поэтому страны с хорошими пищевыми привычками (и меньшим уровнем продовольственной бедности) имеют тенденцию к более высокому среднему IQ.

Интеллектуальная деятельность: Исследование 2022 года установило, что регулярная игра в шахматы может повысить IQ детей. Другое исследование 1962 года показало, что двуязычные дети получают более высокие результаты на тестах на интеллект, чем дети, говорящие только на одном языке. Таким образом, регулярные интеллектуально стимулирующие занятия в культуре страны способствуют повышению среднего IQ.

Генетика: Исследование 2013 года с участием более тысячи близнецов показало, что IQ на 50-80% обусловлен генетикой.

В заключение, страны с хорошими системами здравоохранения, которые способствуют здоровым пищевым привычкам и поощряют своих граждан к интеллектуально стимулирующей деятельности, как правило, имеют население с более высоким средним IQ.

Генетика предоставляет прочную основу, на которой окружающая среда может строить дальнейшее развитие. Таким образом, хорошая генетика в сочетании с хорошей средой способствуют повышению среднего IQ. Средний мировой IQ должен постепенно расти, что подтверждено исследованием 2014 года, наблюдавшим увеличение IQ на 2,31 балла за десятилетие. Это явление известно как эффект Флинна.

Однако цель теста на IQ состоит в классификации населения вокруг среднего значения 100. Алгоритм международного теста на IQ должен адаптироваться к этому увеличению, чтобы поддерживать средний IQ на уровне 100 со стандартным отклонением 15.

Как часто обновляется рейтинг среднего IQ по странам?

Рейтинг обновляется ежегодно 1 января на основе данных за предыдущий год.

Насколько надежен этот рейтинг?

Все кандидаты прошли международный тест на IQ на этом сайте. Международный тест на IQ основан на технике матриц Равена без культурной дискриминации.

Более 82.45% стран получают схожий средний IQ (максимальная разница 2 балла) с результатами предыдущего года.

Источник - Международный реестр IQ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736167440


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