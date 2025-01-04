Почему Трамп не положит конец украинскому конфликту: Россия одерживает верх

17:29 06.01.2025 UnHerd

Великобритания



UnHerd: Трамп не сможет урегулировать украинский конфликт за 24 часа



Стремлением к недостижимой победе Украины Запад лишь укрепил позиции России на потенциальных переговорах, пишет UnHerd. Перед Киевом и в большей степени США встал сложный выбор: либо принять условия Путина, либо продолжать боевые действия, которые еще больше ослабят позиции ВСУ.



Томас Фази







Скорое возвращение Дональда Трампа в Белый дом изменило дискуссию об украинском конфликте на корню. После нескольких лет настойчивых требований военной победы любой ценой западная политическая и медийная элита скрепя сердце признает, что эта опосредованная война может закончиться лишь за столом переговоров - или же крахом Украины, когда та полностью истощит живые силы и ресурсы. А учитывая, что вероятность последнего сценария все очевиднее - несмотря на "прощальный" пакет помощи, объявленный уходящей администрацией Байдена в понедельник - неудивительно, что даже извечно воинственная газета The New York Times недавно заключила, что настала пора планировать "послевоенный этап".



Путин сигнализировал о готовности встретиться с Трампом и обсудить мирное соглашение, тогда как избранный президент недавно повторил, что мы "должны положить конец этому конфликту". После встречи с Зеленским в Париже на открытии собора Парижской Богоматери после реставрации Трамп призвал к "немедленному прекращению огня". Еще одна показательная перемена: сам Зеленский недавно признал, что Украина не сможет вернуть утраченные территории военным путем, и даже предложил поступиться территорией в обмен на защиту НАТО.



Сам факт того, что переговоры уже обсуждаются, - весьма желанный поворот событий в опосредованной войне, которая уже повлекла за собой огромное кровопролитие и спровоцировала экономические и геополитические сдвиги всемирного масштаба. Однако, несмотря на громкие обещания в ходе предвыборной кампании закончить конфликт "за 24 часа", добиться этого на практике будет очень и очень сложно. Теперь это признает даже сам Трамп.



Главное препятствие заключается в том, что своим неустанным стремлением к недостижимой победе Украины над гораздо более мощным противником Запад сам лишь укрепил позиции России. Отвергнув предыдущие возможности для переговоров - когда Украина находилась в лучшем положении - западные лидеры позволили России закрепить свои военные достижения и лишили Путина стимулов идти на компромисс.



И в этом смысле слепая вера в то, что Запад добьется за столом переговоров того, чего смог на поле боя - опасная иллюзия, предупреждает видный политический реалист Джон Миршаймер. "Чтобы победить за столом переговоров, нужно победить на поле боя, - пояснил он, - а на поле боя побеждают русские". Это подчеркнул и сам Путин на итоговой конференции под занавес уходящего года: "Движение идет по всей линии фронта каждый день... И мы движемся, как мы сказали, к решению наших первостепенных задач, которые мы обозначили в начале специальной военной операции".



Перед Украиной - а заодно и Западом - встал сложный выбор: либо принять условия Путина, либо продолжать боевые действия, которые еще больше ослабят позиции ВСУ (и лишь усугубят бессмысленное кровопролитие). Путинские условия мира весьма конкретны и однозначны: Украина и Запад юридически признают аннексированные Россией территории - Крым, Севастополь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье; Украина полностью выводит свои силы со спорных территорий; и, наконец, Киев раз и навсегда отказывается от стремления к НАТО и принимает нейтральный внеблоковый статус в сочетании с демилитаризацией в обмен на западные гарантии безопасности.



Эти требования перечеркивают ранее предложенный Зеленским компромисс - сдачу земель за членство в НАТО. В конце концов, специальная военная операция как раз и начиналась с тем, чтобы не позволить Украине вступить в альянс. Похоже, что Трамп это понимает. Утверждается, что его команда рассматривает отсрочку присоединения Украины к альянсу минимум на 20 лет - возможно, при условии дальнейших поставок западного оружия. А из заявлений его напарника по президентской гонке Джей Ди Вэнса вытекает, что Трамп может смириться с тем, чтобы Украина формально уступила России подконтрольные регионы, согласившись при этом на демилитаризованную зону.



Некоторые фракции непременно отвергнут такие условия как неприемлемую капитуляцию. Однако реальность такова, что принять это предложение сейчас для Украины - наилучший из вариантов. Все говорит о том, что чем дольше тянется конфликт, тем плачевнее окажется положение Украины. Тяжелая ответственность за упущенные возможности для достижения мира, когда требования России были гораздо мягче, лежит на Западе. Как недавно признал Борис Джонсон в откровенном интервью, альянс предпочел мирному урегулированию опосредованную войну с Россией.



Однако настойчивость, с которой Зеленский добивается членства в НАТО, исключает какие бы то ни было переговоры на корню. Трамп мог бы решить эту проблему, просто не пригласив Украину на первые раунды мирных переговоров, а потом заставить ее взглянуть в лицо реальности, урезав Киеву военное довольствие. Но главная его проблема - это как "запродать" соглашение на российских условиях дома в Америке, где его наверняка заклюют "ястребы", включая воинственных неоконсерваторов в рядах его собственной партии. Они напомнят Трампу о его же риторике с девизом "Америка превыше всего", попеняв за национальное "унижение" (что они, собственно, уже и делают).



План Трампа решить все "по-быстрому" и добиться прекращения огня или перемирия в преддверии долгосрочного соглашения также вряд ли увенчается успехом. Путин считает, что длительное прекращение огня лишь позволит Украине перевооружиться и подготовиться к новому наступлению. Причина его скепсиса - Минские соглашения, в которых он усматривает лишь очередную западную уловку, чтобы выиграть для Украины время и достичь военного решения. И западные комментарии мало что сделали для того, чтобы развеять такие опасения. В одной недавней статье Королевского объединенного института оборонных исследований предлагалось воспользоваться заморозкой конфликта и прекращением огня по образцу Северной и Южной Кореи, чтобы вооружить ослабленную Украину, превратив ее в оплот против России. Такие предложения практически гарантируют решительное сопротивление Москвы краткосрочным и скороспелым соглашениям.



Более глубокая проблема коренится в том, как преодолеть въевшееся недоверие между Россией и Западом. Для этого потребуется решительно изменить сам подход Запада - в частности, отказаться от попыток изолировать и ослабить Россию (заметим: неудачных) и принять реальные меры по решению проблем безопасности России. Вот почему Путин подчеркнул, что всеобъемлющее мирное соглашение непременно должно включать отмену всех санкций против Москвы.



Однако для столь грандиозной геополитической договоренности потребуется полная смена парадигмы: Запад должен отринуть стремление к господству и признать многополярный характер глобальной расстановки сил. Однако ни один западный лидер - даже Трамп - к столь крутым мерам не готов. Несмотря на возможную смену приоритетов и усиленное внимание к Латинской Америке и Ирану, стратегические основы политики США вряд ли круто изменятся даже при Трампе. Ничто не предвещает отказа от настырных попыток Вашингтона остановить упадок мирового господства посредством дипломатического, экономического и даже военного давления.



Первые шаги Трампа во внешней политике лишь льют воду на эту мельницу. Так, назначенный им на пост специального посланника по Украине Кит Келлог в начале этого года выступил соавтором доклада, где утверждалось, что в интересах Америки добиться "побежденной и ослабленной" России, и что следующая администрация Трампа должна продолжать вооружать Украину и ни в коем случае не призывать Киев поступаться своей территорией. Хотя Келлог мог передумать за последние несколько месяцев, такой поход поспособствует той переоценке отношений между США и Россией, которую Путин считает необходимой для мира.



Еще одно серьезное препятствие - это Европа. Ее лидеры не проявили особой склонности к дипломатии, а некоторые даже решительно осудили инициативы Трампа. Новый верховный дипломат ЕС Кая Каллас недавно отвергла идею надавить на Зеленского, чтобы начать мирные переговоры, мотивируя это тем, что Путин в них якобы не заинтересован. Тем временем Европейский совет только что принял новый пакет санкций, подчеркнув, что "Россия не должна победить", и подтвердив "непоколебимую готовность ЕС оказывать Украине и ее народу постоянную политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь - столько, сколько потребуется, и так решительно, насколько необходимо". Ранее Европейский парламент принял еще более воинственную резолюцию, по сути, призвав к тотальной войне против России - или, если угодно, третьей мировой.



Экономические и военные интересы Европы явно заключаются в том, чтобы прекратить опосредованную войну и наладить отношения с Россией - к тому же эту позицию все больше поддерживают сами европейские граждане. В этом отношении Трамп - это новая возможность. Поскольку США всегда видели в НАТО инструмент стратегического подчинения Европы, угроза избранного президента сократить обязательства Вашингтона перед альянсом могла бы предоставить Европе возможность перевоплотиться в автономный и мирный субъект. Однако вместо этого Брюссель в попытке разрешить свой кризис самосознания лишь примеряет на себя роль США, копируя агрессивную позицию своего бывшего покровителя.



Между тем, общей направленности НАТО грядущее возвращение Трампа не коснулось. Можно сделать вывод, что альянс больше подчиняется военному аппарату и спецслужбам США, чем Белому дому. Об этом свидетельствуют слова нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который заявил, что альянс должен не рассуждать о мире, а вместо этого должен сосредоточиться на том, как доставить Украине побольше оружия.



Путь вперед по-прежнему изобилует препятствиями. Выдвинутые Путиным условия мира бескомпромиссны, западные лидеры твердо стоят на своем, а воинственная позиция Европы еще больше осложняет ситуацию. Перед Трампом стоит двойной вызов: сломить внутреннее сопротивление каким бы то ни было уступкам и пересечь геополитическое минное поле взаимоисключающих интересов. Хотя его желание положить конец опосредованной войне само по себе похвально, для долгосрочного урегулирования скоропалительных решений и смелых заявлений не хватит.



Ставки высоки как никогда. Без упора на дипломатию и готовности идти на сложные компромиссы конфликт либо продолжится как вялотекущая война на истощение, либо будет временно заморожен, чтобы позже вспыхнуть снова. Как бы то ни было это еще больше обострит отношения между Западом и Россией - с катастрофическими последствиями для Украины, Европы и всего мира. Источник - ИноСМИ

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