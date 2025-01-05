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Минздрав Узбекистана опроверг наплыв пациентов с метапневмовирусом в Республиканском центре педиатрии
17:51 06.01.2025

Минздрав опроверг информацию из соцсетей о том, что Республиканский центр педиатрии переполнен детьми с метапневмовирусом. По данным ведомства, наплыв пациентов, зафиксированный на видео, вызван тем, что пять отделений центра закрывались на санитарные и дезинфекционные работы перед праздником.

Министерство здравоохранения опровергло распространяемую некоторыми Telegram-каналами информацию о том, что Республиканский центр педиатрии переполнен больными детьми, часть которых заражена метапневмовирусом.



"Информация о заражении детей метапневмовирусом, упомянутая в распространяемых сообщениях, абсолютно безосновательна", - заявили в Минздраве.

Ведомство пояснило: накануне Нового года в пяти отделениях Республиканского центра педиатрии - по уходу за новорожденными, патологии и реанимации новорожденных, гепатологии, нефрологии и общей педиатрии - проводились профилактические санитарные и дезинфекционные работы.

"Все эти отделения были вновь открыты сегодня, 6 января, что естественным образом привело к временному увеличению потока пациентов", - подчеркнули в Минздраве.

Кроме того, добавили в ведомстве, центр не специализируется на приеме и лечении пациентов с инфекционными заболеваниями, о которых говорится в сообщениях в социальных сетях.

Министерство здравоохранения призвало пользователей социальных сетей не распространять безосновательные и непроверенные сведения.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что метапневмовирус, о котором пишут СМИ, - сезонное заболевание, регистрируемое в мире с 2001 года. Среди проб ОРВИ в Узбекистане сейчас преобладают грипп - 39,9%, риновирус - 32,2%, респираторно-синцитиальный вирус - 30,6%. Метапневмовирус выявлен в 1,2% случаев.

Болезнь, вызванная этой инфекцией, протекает с симптомами ОРВИ, иногда вызывает бронхиолит и пневмонию, но в большинстве случаев не оставляет последствий.

Источник - Газета.uz
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