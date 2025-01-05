Минздрав Узбекистана опроверг наплыв пациентов с метапневмовирусом в Республиканском центре педиатрии

17:51 06.01.2025

Минздрав опроверг информацию из соцсетей о том, что Республиканский центр педиатрии переполнен детьми с метапневмовирусом. По данным ведомства, наплыв пациентов, зафиксированный на видео, вызван тем, что пять отделений центра закрывались на санитарные и дезинфекционные работы перед праздником.



Министерство здравоохранения опровергло распространяемую некоторыми Telegram-каналами информацию о том, что Республиканский центр педиатрии переполнен больными детьми, часть которых заражена метапневмовирусом.



