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В Китае выявлен метапневмовирус. Он уже пришел в Центральную Азию, а в Таджикистан?
17:54 06.01.2025

Ширин Рахманова, Asia-Plus

Болезнь протекает с симптомами ОРВИ, и вызывает бронхиолит и пневмонию

Вспышка метапневмовируса человека на днях была выявлена в Китае, об этом сообщило Управление по контролю и профилактике заболеваний КНР. Вскоре случаи заболевания обнаружились и в некоторых странах Центральной Азии. Есть ли он в Таджикистане?

Что случилось?

"В респираторных пробах, взятых в больницах Китая в период с 23 по 29 декабря были обнаружены метапневмовирус, вирус гриппа и риновирус. Увеличивается заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет и младше.

Анализы были собраны в больницах по всей стране (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня)", - сообщает Управление.

По симптомам метапневмовирус схож с обычными гриппом и простудой: кашель, насморк, одышка, головная боль, лихорадка.

Отмечается, что обычно заболевание проходит легко, но у людей с ослабленной иммунной системой, младенцев и пожилых может вызвать серьезные осложнения. Вплоть до бронхита и пневмонии.

Метапневмовирус передается в основном воздушно-капельным путем и в меньшей мере контактно-бытовым путем.

Уже в Центральной Азии

В Казахстане уже зарегистрировано 30 случаев метапневмовируса. Минздрав республики сообщил, что штаммы данного вируса выявлены наряду с другими видами инфекций - ОРВИ и гриппа.

В Министерстве здравоохранения Узбекистана также сообщили о наличии заболевания в стране, однако лабораторные исследования проб ОРВИ показали преобладание именно гриппа (39,9%).

Метапневмовирус выявлен лишь в 1,2% случаев.

В интервью начальник управления Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Минздрава РУ Рустам Икрамов сообщил, что метапневмовирус известен давно и впервые он был выявлен в 2001 году.

"Болезнь передается в основном воздушно-капельным путем и в некоторых случаях после контакта с загрязненными поверхностями. Заболевание выявляется каждый год в разных регионах мира", - говорит он.

Болезнь протекает с симптомами ОРВИ, иногда вызывает бронхиолит и пневмонию, но в большинстве случаев не оставляет последствий.

Бронхиолит – это острое воспалительное заболевание нижних дыхательных путей, при котором происходит закупорка бронхиол (малых бронхов), вследствие чего затрудняется дыхание, особенно выдох. Чаще всего это заболевание встречается у детей в возрасте до двух лет, пик заболеваемости приходится на возраст два-шесть месяцев.

В Санэпидкомитете Узбекистана рекомендовали соблюдать правила профилактики инфекционных заболеваний и личной гигиены, ограничить посещение людных мест, особенно маленьких детей, при выявлении симптомов инфекции ограничить общение заболевшего с близкими и своевременно обращаться к врачу.

В Таджикистане, между тем, в Минздраве сообщили "Азия-Плюс", что пока это заболевание у нас в стране не обнаружено и за ситуацией ведомство следит.

Меры защиты

Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая также дало рекомендации по снижению распространения и профилактики вреда от метапневмовируса:

- Соблюдайте правила гигиены: прикрывайте рот и нос салфеткой, полотенцем или локтем при кашле или чихании; часто мойте руки с мылом и водой не менее 20 секунд или используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе;

- Питайтесь сбалансировано, отдыхайте. Если обнаружили у себя первые симптомы, оставайтесь дома, носите маски, проветривайте помещения и не посещайте людные места;

- Вакцинируйтесь. Людям со слабым иммунитетом (беременным женщинам, маленьким детям, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями) следует своевременно проходить вакцинацию соответствующими вакцинами для профилактики респираторных инфекционных заболеваний в соответствии с рекомендациями по вакцинации, включая вакцины против гриппа, вакцины против нового коронавируса и пневмококковой инфекции.

Источник - Азия-Плюс
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