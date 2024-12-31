Профессор Катасонов: Нынешним министрам не мешает курс "экономики Сталина" пройти

18:33 06.01.2025 Об этом не любят говорить, но в чиновников Россия вкладывает сегодня больше, чем в станки и самолеты



Валентин Катасонов

31 декабря 2024



Сто лет назад экономику нашей страны (тогда она называлась Советским Союзом) называли аграрной. В результате индустриализации, которая началась с конца 1920-х годов, СССР накануне Великой Отечественной войны был уже страной промышленной. Таковой наша страна оставалась и после войны.



В 1958 году доля промышленного производства в ВВП составила 59,3%, в последующие годы этот показатель превысил уровень в 60%. В 1975 году он равнялся 64,7%; 1980 г. - 63,5%. Остальное приходилось на сельское хозяйство (14,1% в 1980 году); строительство (9,6%); транспорт и связь (4,4%); торговлю, материально-техническое снабжение и прочее (8,4%). ("Народное хозяйство СССР. 1922−1982. Юбилейный статистический ежегодник. - М., 1982, с. 67).



Еще после окончания первой пятилетки Советский Союз вышел на второе место в мире по промышленному производству (после США). После Второй Мировой войны разрыв между СССР и США по объему промышленного производства сокращался. В 1970 году доля Советского Союза в мировом промышленном производстве составила 16,2%.



После краха СССР на его обломках была создана Российская Федерация. С самого начала ее экономика стала функционировать на либеральных принципах, произошла радикальная перестройка структуры экономики. Россия вписалась в мировой тренд движения человечества в сторону так называемого "постиндустриального общества".



В структуре мировой экономики и экономики большинства стран мира эта тенденция проявлялась в том, что доля промышленности и других отраслей реального сектора экономики падала, а доля сектора услуг стремительно росла. Причем в ВВП многих стран доля услуг стала доминирующей, существенно превышающей 50%.



Такие тенденции не были обусловлены какими-то объективными причинами. Они диктовались и продолжают диктоваться мировой элитой (разговор о планах мировой элиты по построению нового мирового порядка, которые в том числе включают переход человечества к "постиндустриальному обществу", я выношу за рамки данной статьи).



Согласно последним оценкам Международного валютного фонда (МВФ), структура мирового ВВП в 2023 году выглядела следующим образом (%): промышленность - 30,5; сельское хозяйство - 5,9; сектор услуг - 63,6. Т.е., оказывается, вклад сектора услуг в создание ВВП более чем в два раза превышает вклад промышленности.



У США доля сектора услуг составила 75,3%. А у таких стран, как Франция, Великобритания, Бельгия, Дания она была еще выше. У России данный показатель составил скромную величину в 60,1%.



Т.е. ниже среднемирового показателя. И, тем не менее, мы уже оказались в постиндустриальном обществе, т.е. обществе, где доля сектора услуг превышает половину. В отличие от некоторых "отсталых" стран, где эта доля все еще меньше половины (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Иран).



Более подробную информацию о структуре российской экономики мы можем найти на сайте Росстата. Вот картина по итогам 2023 года. Оказывается, на добывающую промышленность пришлось 12,4% созданного ВВП, а на обрабатывающую - 13,7%. В сумме получается всего 26,1% ВВП. Даже ниже, чем в данных МВФ, который оценил этот показатель в 36,0%.



Я подозреваю, что МВФ фактически дал оценку доли всего реального сектора экономики (за исключением сельского хозяйства), приплюсовав к промышленности ряд других отраслей (энергоснабжение, водоснабжение, переработка отходов, строительство и др.).



А вот информационный ресурс TheGlobalEconomy.com (который пользуется базой данных Всемирного банка), наоборот, дает оценки доли промышленности в ВВП России более низкие по сравнению с данными Росстата.



Доля обрабатывающей промышленности в ВВП России по итогам 2023 года, согласно этому источнику, равняется 12,45%. TheGlobalEconomy.com дает рейтинг стран (всего 127 стран) по доле обрабатывающей промышленности в ВВП; Россия в этом рейтинге оказалась на 67 месте! Т.е. во второй половине списка, находясь между Эквадором и Северной Македонией. Для сравнения: у таких крупных экономик, как Китай, Германия и Индонезия показатели равнялись соответственно 26,2; 19,0; 18,7%.



Конечно, обрабатывающая промышленность бывает разной. Бывает обработка исходного материала (сырья) с низкой добавленной стоимостью. Например, производство бензина и мазута из нефти. А бывает с высокой и очень высокой, когда добавленная стоимость многократно превосходит стоимость исходного сырья. Особо высоким удельным весом добавленной стоимости отличается машиностроение.



Уровень технологического развития страны определяется прежде всего ее позициями в области машиностроения. Чем более развито машиностроение, тем крепче позиции страны в мире, тем больше потенциал экономического развития.



Вот рейтинг 145 стран по доле машиностроения в добавленной стоимости обрабатывающей промышленности (по итогам 2019 г.), размещенный на сайте IndexMundi Россию мы находим на 54-й строчке рядом с Южной Африкой и Сербией.



У нее доля машиностроения в обрабатывающей промышленности составила 13,26%. А лидерами здесь являются такие страны, как Южная Корея (48,33%), Япония (45,20%), Германия (43,62%). У ведущих экономик мира - США и Китая - показатель оказался равным 28,72 и 24,53% соответственно. Россия от них отстает примерно в два раза.



Приведенные цифры показывают, что Россия очень уж стремительно за последние три десятилетия превратилась в постиндустриальное общество, опережая в этом многие экономически развитые и развивающиеся страны.



Ее постиндустриализм проявляется в том, что у нас на сегодняшний день имеется большое количество секторов экономики, которые, если верить данным Росстата, вносят гораздо более весомый вклад в создание валового внутреннего продукта (ВВП), чем обрабатывающая промышленность и машиностроение. По данным Росстата отрасли, включенные в группу "машиностроение", в 2023 году создали 2,4% ВВП.



А вот вклад в создание ВВП основных "постиндустриальных" отраслей (%): оптовая и розничная торговля - 13,4; деятельность по операциям с недвижимостью - 10,3; государственное управление - 7,8; финансовая деятельность - 5,2; деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги - 2,3.



Получается, что государственные чиновники обеспечивают гораздо больший вклад в создание ВВП, чем все машиностроение, включая электронику, производство электрического и механического оборудования, автомобилей, самолетов, турбин, станков, кузнечно-прессового оборудования, медицинской, технической и научной аппаратуры и т. п. Некая таинственная "административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги" внесла примерно такой же вклад, как все российское машиностроение.



Нам на протяжении многих лет твердят об импортозамещении и укреплении технологического суверенитета России. Мне не нравится слово "импортозамещение". Наши чиновники понимают это слово своеобразно. Некоторые считают, что импорт из стран Запада, которые стали в одночасье "недружественными", следует заместить импортом из стран "дружественных".



Другие считают, что синонимом "импортозамещения" является слово "локализация". Мол, организуем на территории России производство своих автомобилей, станков, электрооборудования и проч., наладив импорт необходимых для такого производства узлов, деталей и комплектующих.



Т.е. импорт готовой продукции следует заместить импортом комплектующих. Правда, есть большое сомнение, что подобные импортозамещающие манипуляции поддержать и укрепить технологический суверенитет России. Скорее, наоборот.



Правильным и точным, по моему мнению, является слово "индустриализация". Услышав этого слово, наши сограждане вспомнят о той индустриализации, которая проводилась в Советском Союзе. А вспомнив о ней, могут также вспомнить о том, как она проводилась.



Первая пятилетка заложила фундамент тяжелой промышленности СССР в виде гидро- и тепловых электростанций, предприятий черной и цветной металлургии, новых угольных шахт и нефтебуровых вышек, нефтеперерабатывающих заводов и т. д. Приоритетом второй пятилетки стало развитие машиностроения.



Строились машиностроительные заводы по производству автомобилей, тракторов, сельскохозяйственной техники, производственного оборудования для всех отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности. Создавалось отечественное производство средств производства, что должно было обеспечить, выражаясь современным языком, "технологический суверенитет" Советского Союза.



Свои особенности были и у третьей пятилетки (выполнение которой было прервано Великой Отечественной войной). Особый приоритет перед войной получили производства оружия, боеприпасов и военной техники. Кроме того, стало наращиваться производство потребительских товаров (в предыдущие две пятилетки приоритет был в пользу ускоренного развития производства средств производства).



Глава советского государства Иосиф Сталин в 1931 году на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности заявил: "Мы отстали от передовых стран на 50−100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут". Историей нам было тогда отведено точно десять лет. И мы успели пробежать это расстояние за отведенные десять лет, преодолели свое отставание от Запада. Кроме того, мы укрепили свою обороноспособность. Успели подготовиться к нападению фашистской Германии.



Наконец, мы стали экономически независимыми, самодостаточными. Добились 100-процентного технологического суверенитета. На протяжении нескольких лет (особенно в годы первой пятилетки) СССР делал на мировом рынке гигантские закупки. Но почти исключительно машин и оборудования производственного назначения (выражаясь современным языком, "инвестиционных товаров"). Пикового значения советский импорт достиг в 1931 году - 3,851 млн рублей (по курсу рубля 1950 года).



Во второй половине 1930-х годов советский импорт стал сокращаться. В 1939 году его величина составила 749 млн рублей.



По сравнению с 1931 годом сокращение более чем в пять раз. "Мотор" советской экономики в виде машиностроения, производящего машины и оборудование для всех отраслей народного хозяйства, на рубеже 1930−40-х годов заработал на полную мощность. Подробнее об этой странице нашей истории читатель может узнать из моей книги "Экономика Сталина" (М., 2014), особенно из главы 4 "Сталинская индустриализация: импорт машин и оборудования".



Если бы у нас проводилась настоящая индустриализация, то мы давно уже имели бы другую структуру импорта Российской Федерации. А у нас на протяжении всех лет существования Российской Федерации самой большой статьей импорта была и остается товарная группа "Машины, оборудование и транспортные средства". Ее доля в российском импорте в этом столетии устойчиво выше 40%. В 2014 году, когда правительство РФ объявило об импортозамещении, доля равнялась 47,6%.



А вот данные за последние годы (%): 2019 г. - 46,2; 2020 г. - 47,8; 2021 г. - 49,3; 2022 г. - 48,6; 2023 г. - 51,1. За десять лет никаких особых сдвигов в товарной структуре импорта не произошло. Более того, как я отметил выше, стал быстро расти импорт комплектующих и деталей, используемых в так называемой "локализации". С учетом этих изделий, проходящих по другим товарным группам, доля машинотехнического импорта будет еще выше. Я уже не говорю о том, что в стоимостном выражении объемы машинотехнического импорта России постоянно росли (даже если выражать в постоянных ценах).



Опять возвращаюсь к сталинской индустриализации. Те времена были для нас очень непростыми. По разным причинам. В том числе и потому, что мы тогда были первопроходцами в деле импортозамещающей индустриализации. Действовали методом проб и ошибок. И даже несмотря на ряд ошибок, мы все-таки добились тех целей, которые были поставлены руководством страны в конце 1920-х годов, когда начинали индустриализацию. Одной из главных причин успеха было наличие у страны стратегии индустриализации. С четкими целями, средствами достижения целей и алгоритмами (временными рубежами).



Нам сегодня проще. Мы имеем бесценный опыт. И должны им немедленно начать пользоваться. С чего начать? С разработки стратегии импортозамещающей индустриализации. Кстати, у нас еще в 2014 году был принят закон о стратегическом планировании. Он, между прочим, предусматривает разработку и реализацию стратегии социально-экономического развития Российской Федерации. До сих пор такой стратегии нет. Она должна быть срочно разработана и включать в себя стратегическую цель импортозамещающей индустриализации. Стратегия должна предусматривать возвращение России из состояния "постиндустриальной" в индустриальную. Как это было в СССР. Источник - СвободнаяПресса

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