ВС РФ остановили наступление врага в Курской области и приблизились к Судже на 2 км

21:35 06.01.2025

ВС РФ приблизились к Судже на дистанцию порядка 2 км – итоговая сводка Readovka за 6 января



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 6 января в разрезе СВО. Русские войска, невзирая на активизацию ВСУ в Курской области, успешно продолжают собственное наступление на Суджу с юга. МО РФ сообщило о полном освобождении Курахово.



В ожидании второго раунда



