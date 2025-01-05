|ВС РФ остановили наступление врага в Курской области и приблизились к Судже на 2 км
21:35 06.01.2025
ВС РФ приблизились к Судже на дистанцию порядка 2 км – итоговая сводка Readovka за 6 января
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 6 января в разрезе СВО. Русские войска, невзирая на активизацию ВСУ в Курской области, успешно продолжают собственное наступление на Суджу с юга. МО РФ сообщило о полном освобождении Курахово.
В ожидании второго раунда
Вчерашняя попытка 225-го ОШП (быв. 225-й ОШБ) прорвать линию фронта в направлении Большого Солдатского не принесла Киеву никакого результата, кроме потерь в людях и драгоценной технике. В свою очередь, в Кореневском районе попытки неприятеля атаковать со стороны поселка Леонидово не привели даже к вклиниванию в оборону русских частей.
Да, целью этой попытки наступать, определенно, было отвлечение на себя как можно большего числа подразделений ВС РФ с других участков боев в Курской области. Может показаться, что столь шумно провалившиеся действия остудят пыл командования ВСУ, и на этом все закончится. Однако стоит предположить, что это только начало – "проба" нашей обороны на прочность. Вчера неприятелем была сделана ставка на прорыв в сторону Большого Солдатского при вспомогательном сковывающем ударе со стороны Леонидово в направлении Коренево. Украинская армия, атакуя на обоих участках, хоть и скромными силами, пыталась добиться главного, а именно достичь целей старого плана вторжения в Курскую область. Тогда во главу угла ставилась задача по овладению ключевыми трассами в направлении Рыльска, Льгова и Курчатова. Вчера противник будто бы попытался частично воплотить в жизнь старую задумку и снова, как в конце лета, механизированными группами "оседлать дороги". Но странность состоит в том, что условия для реализации одной и той же задачи кардинально разные, ровно, как и привлеченные силы. Тогда и плотность обороны ВС РФ была ниже, боевой потенциал привлеченных частей ВСУ на порядок повыше, да и погода никак в действиях не могла сковать, когда сейчас все "играет" от мороза и затвердевших почв. Какие же задачи ставились Киевом, помимо отвлечения русских частей от действий в районе Малой Локни и южнее Суджи?
Стоит предположить, что противник может предпринять новые попытки, но уже в других местах. Важно понимать его мотивацию, задача ВСУ – не просто прорвать фронт, а овладеть такой территорией, чтобы она позволяла зацепиться за нее, помешав ВС РФ с ходу выбить украинские подразделения. Речь, прежде всего, может идти о крупных сельских поселениях, малых городах и так далее, что может обеспечить соединениям незалежной устойчивость в обороне хотя бы на время. В рамках этого очевидного целеполагания Киева стоит обратиться к словам главы Госдепа США Блинкена.
"Их позиция в Курске [Курской области, прим. ред] очень важна, потому что, безусловно, это то, что будет иметь значение для любых переговоров, которые могут состояться в ближайший год", – сказал он.
Странность этого заявления состоит в том, что привлеченные для вчерашних атак украинские силы, мягко говоря, скромные по численности и по составу. Неужели атака ротными механизированными группами, что на самом деле рядовое событие в боях в Курской области, вызвала реакцию целого руководителя Госдепа США? Это может говорить только об одном: вчерашняя атака – это лишь первый раунд, а Киевом для следующих этапов определены куда большие силы. И, учитывая заинтересованность Банковой в устойчивом контроле над площадями, варианты перспективных действий ВСУ могут быть следующими.
Украинские силы показали интерес к трассам через Коренево и Большое Солдатское. А вот дорога напрямую на Льгов через Малую Локню – самый короткий путь до крупного города – и противник может делать ставку на атаку на север. Несмотря на то, что русские войска вплотную подошли к Малой Локне, неприятель остервенело сопротивляется. Там он прикрывает не только тылы своих сил, развернутых в Русском Поречном и Черкасском Поречном, ведь Малая Локня – это "трамплин на север" в сторону Льгова и Курчатова.
Но не следует списывать угрозу и для Теткино. Вероятность попытки овладеть им тоже велика, ведь тактическая прелесть этого пограничного поселка состоит в том, что с севера он прикрыт рекой Сейм, и дальнейшие теоретические действия против него ограничиваются самим ландшафтом. Вариантов того, что может предпринять противник, великое множество, вопрос лишь в его возможностях собрать те или иные силы в зависимости от "амбициозности плана".
Ну а тем временем, пока ВСУ ждут приказа продолжать, русские войска медленно, но верно подходят к Судже с юга. Штурмовые группы ВС РФ уже вошли в Махновку, идет бой. От села до Суджи чуть более 2 км. Учитывая то, что бои за сам город потребуют от неприятеля максимального напряжения сил, ведь его потеря для украинской стороны будет означать больше, чем катастрофу, времени на новые попытки наступать у ВСУ все меньше и меньше.
Битва завершилась
Министерство обороны РФ сообщило о том, что русские войска полностью контролируют город Курахово. Несмотря на то, что оставшиеся узлы бывшего Кураховского укрепрайона еще только предстоит зачистить от остатков подразделений противника, 115-дневная наступательная операция де-факто завершена полным успехом частей 51-й армии ВС РФ. Примечательным является то, что Курахово относительно слабо пострадал от боев, ВСУ списали город и по большей части не обороняли его, сосредоточив свои усилия лишь на обеспечении эвакуации личного состава, военного и промышленного имущества. Противник отлично знал, что перспектив для него нет никаких. Это означает, что город после ремонта поврежденных домов сможет снова и относительно скоро вернуться к мирной жизни, но уже в составе России.