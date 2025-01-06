Кыргызстан. Итоги 2024: Громкие экономические задержания прошедшего года

22:10 06.01.2025 Итоги 2024: Громкие экономические задержания прошедшего года



6 января 2025



Tazabek - В 2024 году силовые структуры провели ряд громких задержаний, о которых Tazabek напоминает в своем обзоре.



Налоговики создали коррупционную схему по сокрытию доходов по ЭТТН. Были задержаны экс-глава ГНС Абдувапов и его заместитель Кыдыргычов



Алтынбек Абдувапов, Исламбек Кыдыргычов



Экс-глава Государственной налоговой службы Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычов 6 декабря 2024 года водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Об этом сообщали в Госкомитете нацбезопасности.



Они пробудут в ИВС СИЗО ГКНБ до 20 января 2025 года. Решение принято Первомайским районным судом города Бишкек 6 декабря 2024 года.



В ходе проводимого следствия была установлена причастность к махинациям, связанным с использованием электронных товарно-транспортных накладных, А.Абдувапова и его заместителя И.Кыдыргычова.



Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев 17 декабря на пресс-конференции сообщил, что коррупционная схема была тщательно подготовлена и скрывалась. Глава ГКНБ объяснил, что ЭТТН - это электронная товаротранспортная накладная, которая выписывается когда товар идет на продажу. Например, когда выпускается водка, то к ней крепится акцизная марка, а при продаже выписывается ЭТТН.



Как рассказали в ГКНБ, налоговики занимались контрабандой с ущербом государству до 30 млрд сомов в виде неуплаты налогов. Ташиев объяснил, что эта схема стала причиной задержания председателя ГНС Алтынбека Абдувапова и его заместителя Исламбека Кыдыргычова.



"Это очень подготовленное профессионально спрятанное преступление. Если бы не выявили, то это бы продолжалось. Почему задержали Абдувапова Алтынбека? Причина в том, что каждую возвращенную ЭТТН должны были проверять налоговые инспекторы и указать причины возвращения. Они специально не проверяли, поскольку брали коррупционную долю за каждую возвращенную ЭТТН. Считайте: было возвращено миллион ЭТТН, если за каждую из них, они получали даже по 1 доллару, то это миллион долларов, а если брали по 10 долларов, то 10 млн долларов", - объяснил Ташиев.



Самое интересное то, что новый глава ГНС Кыдыкбек Кыдыров, которого назначили сразу же после Абдувапова, тоже попался на сокрытии ЭТТН. В настоящее время ГНС возглавляет Алмамбет Шыкмаматов.



Задержаны 3 сотрудника Счетной палаты



В рамках пресечения коррупционных проявлений в системе Счетной палаты ГКНБ выявил факт систематического получения и дачи взятки со стороны сотрудников территориального подразделения Счетной палаты КР по Бишкеку, Чуйской и Таласской областям. Об этом 5 декабря сообщали в пресс-службе ГКНБ.



Установлено, что руководитель территориального подразделения Счетной палаты "К.М.М", пользуясь служебным положением, создал коррупционную схему при подготовке и составлении ежегодных, ежеквартальных планов аудиторских проверок, а также распределении инспекторов по объектам проверок.



Так, "К.М.М." за определенное денежное вознаграждение направлял приближенных государственных инспекторов в уязвимые и финансово обеспеченные государственные и муниципальные организации, которые в последующем вымогали и склоняли руководителей объектов к даче взятки.



5 декабря 2024 года были задержаны и водворены в ИВС ГКНБ КР, руководитель территориального подразделения СП КР К.М.М., а также государственные инспекторы "М.Дж.Д." и "К.Ж.О.".



За систематические поборы задержаны 7 сотрудников ГТС в Ошской области



За систематические поборы денежных средств сотрудники ГКНБ задержали сотрудников Государственной таможенной службы Ошской области. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба ГКНБ.



В рамках уголовного дела, возбужденного по ст.336 ч.1 (коррупция) УК КР, 4 декабря 2024 года были проведены оперативно-следственные мероприятия среди сотрудников таможенной службы на МТО "БОС" (на территории Кара-Сууйского района, Ошской области):



По фактам систематических поборов денежных средств с участников внешнеэкономической деятельности за ускоренное проведение процедур таможенной очистки и сокрытие выявленных нарушений таможенного законодательства.



По данному уголовному делу задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР:



2 главных инспектора МТО "БОС" А.Д.М. и А.А.Ш.,

2 старших инспектора МТО "БОС" Ж. у. К. и Ж.Ч.И.,

главный инспектор ОТК Таможня "Ош" К.М.Н.

главный инспектор МТО "Мега логистик" Р.М.М.,

также оператор, выступающий в качестве посредника.

Задержан экс-депутат Султан Урманаев. Он незаконно вывел в частную собственность недвижимость Балыкчинского мясокомбината



12 декабря стало известно о задержании экс-министра чрезвычайных ситуаций, экс-депутат Жогорку Кенеша, экс-губернатор Жалал-Абадской области У.С.И. Об этом сообщала пресс-служба ГКНБ.



Установлено, что в период с декабря 1995 года по апрель 1996 года, будучи председателем правления государственного акционерного общества "Кыргызтрансавто", при содействии отдельных должностных лиц за счет государственных средств он приобрел акции ГАО "Токчулук" и в последующем незаконно вывел в частную собственность объекты недвижимости бывшего Балыкчинского мясокомбината.



На сегодняшний день стоимость вышеуказанной недвижимости составляет 626 млн сомов.



В настоящее время устанавливается причастность других лиц к вышеотмеченной коррупционной схеме и проводятся мероприятия по возврату незаконно приватизированного имущества.



Согласно данным Министерства юстиции КР, руководителем ОАО "Кыргызтрансавто" является Султанов Бакыт Нурланович.



Султан Урманаев:



2000-2002 - глава-губернатор Жалал-Абадской областной государственной администрации.



В 2002 г. назначен советником председателя правления АО "Кыргызтрансавто", затем избран председателем правления ОАО "Кыргызтрансавто".



1995 - депутат СНП Жогорку Кенеша КР.



март 2005 - депутат Жогорку Кенеша КР.



22 октября 2007 г. указом президента КР "О роспуске Жогорку Кенеша КР" досрочно прекращены полномочия депутата Жогорку Кенеша КР.



История вопроса



В 2015 году в отношении Султана Урманаева, бывшего директора АО "Балыкчы эт комбинаты", было возбуждено уголовное дело по вывозу 112 голов лошадей с территории комбината, стоимостью 5 млн сомов. Об этом 11 мая 2020 года сообщил житель города Балыкчы Касым Данияров в ходе пресс-конференции в АКИpress.



По его словам, в 2017 году в отношении внука Урманаева - Султанова Бакыта возбуждается уголовное дело по факту присвоения имущества мясокомбината.



Задержан основатель Gergert sport Виталий Гергерт



15 декабря был задержан основатель Gergert sport Виталий Гергерт. Информацию Tazabek подтвердили в Первомайском суде.



Следственный судья постановил оставить его в СИЗО ГКНБ до февраля.



Он обвиняется по ст.41 ч.3, 337 ч.3 УК Кыргызской Республики.



Статья 41. Виды соучастников преступления



3. Подстрекателем признается лицо, склонившее иного соучастника к совершению преступления.



Статья 337. Злоупотребление должностным положением



По факту вымогательства 1 млн 50 тыс. сомов задержан ответственный сотрудник БПЭС ОАО "НЭСК"



25 декабря 2024 года в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, вымогательство взятки в особо крупном размере с поличным при получении денежных средств в размере 1 млн 50 тыс. сомов задержан и водворен в СИЗО-1 старший инспектор Службы надежности и технической безопасности Бишкекской ПЭС ОАО "Национальные электрические сети Кыргызстана" "К.С.Ж", 1983 г.р.



В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что задержанный, преследуя материальную заинтересованность, вымогал денежные средства от частных строительных компаний при выдаче технических условий для подключения к электрической сети новых жилых комплексов.



ГКНБ задержал экс-главу южного филиала ГП "Кыргызкомур" за незаконное строительство дороги и ущерб леднику



Экс-глава Южного филиала ГП "Кыргызкомур" Ж.М.Ш. был задержан за злоупотребление должностным положением. Об этом 6 декабря сообщала пресс-служба ГКНБ.



По данным следствия, он приступил к строительству автодороги в Кара-Сууском районе Ошской области, ведущей к месторождению "Загара-2", без согласования с компетентными органами и разрушив ледник.



Установлено, что руководство Южного филиала ГП "Кыргызкомур" обращалось в ГП "Кыргызгипрозем" для получения разъяснений по местности с указанием точек координат планируемого строительства дороги. В ответе было указано, что на запрашиваемых участках (контуры № 375, 456 и 44) расположены ледники.



"Для получения положительного заключения государственной экологической экспертизы на проект, предприятие неоднократно обращалось в Ошское региональное управление по экологической и технической безопасности. Однако в согласовании было отказано из-за наличия ледников и морен на указанной территории", - говорится в сообщении.



В результате экологический ущерб, нанесенный в ходе строительства, составил 14 млн 978 тыс. 480 сомов, включая ущерб ледникам, плодородному слою почвы и землям лесного фонда.



Ж.М.Ш. было предъявлено обвинение по статьям 337 ч.3 (злоупотребление должностным положением) и 298 ч.2 (нарушение правил охраны окружающей среды при выполнении работ) УК КР.



В соответствии с УПК КР он был задержан и помещен в ИВС СИЗО ГКНБ.



По данным, расследование уголовного дела продолжается, проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления всех обстоятельств дела и других возможных соучастников.



Депутат Ырысбек Атажанов 9 октября 2024 года на заседании Жогорку Кенеша заявил, что в ГП "Кыргызкомур" есть 2 "серых кардинала".



"Серыми кардиналами" являются замдиректора "Кыргызкомура" Мамашев Суйун Асылбекович и директор Ошского филиала Жолдошов Мухтар. В Сулюкте есть свыше 30 месторождений. Эти двое выстроили коррупционную схему, и только 7 фирм экспортируют уголь в Узбекистан. Они получают долю в 40 центов с 1 тонны. Я по факту говорю. Я не как этот Мамашев Суйун говорю неправду и не жалуюсь. По этим 2 людям нужно срочно меры предпринять. Если вы не предпримете меры, то вы испортите свою репутацию, и мы будем вынуждены создать депутатскую комиссию, сами проверим", - сказал депутат.



Начальник УМС мэрии Оша Пирматов помогал экс-депутату горкенеша в организации фиктивного аукциона. Его задержали



ГКНБ задержал начальника УМС мэрии Оша "П.А.А." за злоупотребление должностным положением, сообщили 2 декабря в ведомстве.



ГКНБ расследует уголовное дело по факту незаконной выдачи земельного участка на селе-отводном канале в пользу бывшего депутата Ошского горкенеша "И.А.Ш.".



Площадь участка, расположенного в южной части микрорайон "Туран", составляет 2,2 га.



"В ходе расследования было установлено, что начальник УМС, в бытность работы заведующим отдела градостроительства и муниципальной собственности мэрии, способствовал бывшему депутату Ошского горкенеша "И.А.Ш." в организации фиктивного аукциона для последующей выдачи земельных участков на селе-отводном канале в частную собственность", - сообщили в ГКНБ.



Начальник УМС Мэрии Оша "П.А.А." задержан и водворен в СИЗО ГКНБ для дальнейшего проведения следственно-оперативных мероприятий.



По данным Министерства юстиции, начальником УМС мэрии Оша является Пирматов Алтынбек Абдимиталипович.



Ранее о задержании Пирматова писал Turmush со ссылкой на постановление Ошского областного суда.



По указанному уголовному делу к уголовной ответственности были привлечены:



экс-Вице-мэр Оша Азимов Ж.М.,

экс-Начальник Ошского регионального управления по градостроительству и архитектуре Токошев А.А.,

экс-Начальник УМС Мэрии Оша Семетеев А.Э.,

экс-Начальник Ошского филиала ГУ "Кадастр" Сансызбаев И.Б.

ГКНБ задержал сына депутата "легендарного" парламента за незаконную приватизацию имущества винсовхоза "Ала-Тоо"



На территории Кара-Жыгачского айыл окмоту Аламединского района выявлены факты незаконного отчуждения земельных наделов и имущественного комплекса, сообщили 25 ноября в ГКНБ.



"В рамках приватизации имущества винсовхоза "Ала-Тоо", куда входят сельскохозяйственные угодья, производственные и социальные объекты, отдельными должностными лицами незаконно переданы в собственность "Ю.Б.К." и членам его семьи более 300 га земель на окраине Бишкека", - говорится в сообщении.



По данным ГКНБ, вследствие незаконных действий указанных лиц и их связей, в Кара-Жыгачском айыльном аймаке фактически отсутствуют земли для расширения населенных пунктов. Жители села Кара-Жыгач и села Кок-Жар лишены доступа к артезианской воде и пастбищным угодьям.



По выявленному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Коррупция" УК КР.



ГКНБ задержал и заключил под стражу двух членов семейства "Ю.Ч.К." и "Ю.Б.К.". В рамках оперативно-следственных мероприятий устанавливаются другие причастные лица.



Как сообщают источники, один из задержанных является сыном депутата "легендарного" парламента Юсупова Насирдина Карбаевича, а второй - его родным братом.



Задержан замглавы НЭСК Аскат Абылаев



7 октября 2024 года стало известно о задержании заместителя гендиректора по экономике и финансам НЭСК Аската Абылаева.



Постановление Первомайского районного суда г.Бишкек от 5 октября 2024 года ходатайство следователя СС МВД КР удовлетворено. В отношении А.А.М. применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия до 2 декабря 2024 года.



Стало известно, что главное следственное управление МВД задержала по статье 245 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций".



Справка:



26 сентября 2023 года Аскат Абылаев Муратович был назначен заместителем гендиректора НЭСК.



ГКНБ: Задержаны иностранцы, которые занимались отмыванием доходов через фиктивные стройкомпании в Кыргызстане



ГКНБ задержал иностранных граждан, один из которых находится в межгосударственном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, сообщили 24 сентября в ведомстве.



Задержаны К.Б.У. 2001 года рождения и К.Ю.С. 2000 года рождения.



ГКНБ установил, что указанные лица имели причастность к международному каналу по легализации и отмыванию на территории КР преступных доходов в особо крупном в размере, которые проходили в обход налоговых платежей КР и по фиктивным сделкам с объектами недвижимости.



ГКНБ задержал бывшего президента компании "Аю Холдинг" О.Б.А. [Омуракунов Бактыбек Абдыралиевич], который имел финансовые взаимоотношения с ликвидированным лидером криминалитета страны Камчы Асанбеком (Камчы Кольбаевым). Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.



В спецслужбе сообщили, что также установлена связь задержанного с лидером преступного сообщества Узбекистана Салимом Абдувалиевым (криминальное прозвище "Салим бойвачча"), который в августе 2024 года был объявлен в розыск на территории КР (на фото).



По данным ГКНБ, О.Б.А. строил взаимоотношения с Салимом Абдувалиевым для получения поддержки и покровительства при ведении бизнеса в Узбекистане.



ГКНБ задержал Дуйшенбека Зилалиева и Мелиса Сатыбекова



Государственный комитет национальной безопасности задержал экс-главу Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбека Зилалиева и бывшего директора Госагентства геологии и недропользования Мелиса Сатыбекова. Об этом Tazabek 14 сентября 2024 года сообщили собственные источники.



По некоторым данным, задержанные подозревались в незаконной выдаче лицензий и коррупции.



Известно, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Тогда его приговорили к 9 годам лишения свободы, но в июне 2021 года Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций и вернул дело на новое рассмотрение.



Первомайский суд заключил под стражу Дуйшенбека Зилалиева и Мелиса Сатыбекова до 4 ноября.



Позже суд отпустил Зилалиева под подписку о невыезде и продлил арест экс-главе Госгеологии Мелису Сатыбекову до 4 марта 2025 года.



Взятка в $100 тыс.: Были задержаны владельцы горнорудных компаний, имеющих отношение к Vertex и Global Shiraljin



26 августа пресс-служба ГКНБ распространила информацию о том, что за дачу взятки в размере $100 тыс. задержаны владельцы горнорудных компаний.



"23 августа 2024 года при попытке передачи сотруднику ГКНБ части взятки в сумме $50 тыс. за прекращение указанного уголовного дела были задержаны владельцы ОсОО "П.А.Т." М.В.И. и Е.Д.Н.", - сказано в сообщении.



Ранее ГКНБ задержал начальника Геологической службы за незаконную выдачу лицензии на разработку золоторудного месторождения. Отдельные должностные лица Минприроды в сговоре с руководителями ОсОО "П.А.Т." незаконно трансформировали лицензию на право пользования недрами с целью геолого-поисковых работ на золото, серебро, медь, свинец, цинка и висмут в нарушение требований законодательства.



Как сообщили Tazabek в Таласском городском суде, по этому делу были задержаны и водворены в ИВС ОВД г.Талас сроком на 2 месяца:



Межеловский Виктор Игорович,



Ермошкин Денис Николаевич.



До этого ГКНБ задержал начальника Геологической службы за незаконную выдачу лицензии на разработку золоторудного месторождения



ГКНБ задержал родственника кримавторитета Эркина Мамбеталиева за рейдерство на "Дордое"



Сотрудники ГКНБ установили причастность администратора рынка к организаторам преступной деятельности. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба ГКНБ.



Так, в ходе следствия установлено, что:



"ранее задержанный "Ы.М.", вступив в предварительный сговор с гражданином "Дж.Ы.", который имеет родственные связи с одним из руководителей ОПГ Эркином Мамбеталиевым, путем угроз получили правоустанавливающие документы, и пользуясь покровительством ОПГ, незаконно отобрали у гражданина "Н.Ж." рынок "Береке", расположенный на территории ТРК "Дордой".



Сотрудники ГКНБ выяснили, что указанные лица угрожали физической расправой гражданину "Н.Ж.", в случае если он продолжит претендовать на рынок или обратиться в правоохранительные органы.



Также, установлено, что часть прибыли от указанного рынка направлялась на поддержку ОПГ и организацию преступной деятельности.



В результате принятых мер, на основе собранных материалов "Дж.Ы." задержан и заключен под стражу в СИЗО ГКНБ КР.



В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к указанным противоправным фактам.



История вопроса



Ранее ГКНБ сообщал, что задержан гражданин Ы.М. [Мукаш Ырсалиев], занимавшийся рейдерством на территории торгово-рыночного комплекса "Дордой" (ТРК "Дордой").



Для защиты своих прав обратился в ГКНБ заслуженный мастер спорта по боксу и старший тренер национальной сборной по боксу гражданин Н.Ж.



Адвокаты Мукаша Ырсалиева 22 июня на пресс-конференции в АКИpress попросили председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева и Генеральную прокуратуру проверить законность возбуждения уголовного дела и задержания.



Задержаны экс-депутат Салайдин Айдаров и бизнесмен Жалил Атамбаев



Жалил Атамбаев, Салайдин Айдаров

В ГКНБ 13 августа предоставили сведения о незаконной деятельности бывшего сотрудника органов внутренних дел и бизнесмена "А.Ж.С.".



Под инициалы "А.Ж.С." подходит Атамбаев Жалил Сатышович. 12 августа в Бишкекском горсуде сообщили, что Жалил Атамбаев заключен под стражу до 4 сентября 2024 года в СИЗО-1 города Бишкек.



ГКНБ выявил, что "А.Ж.С." будучи сотрудником правоохранительных органов КР и занимая высокие должности, незаконным путем завладел значительными финансовыми средствами. После увольнения из органов занялся бизнесом, где основной сферой деятельности является строительство многоэтажных домов.



"При этом первоначальный капитал на ведение предпринимательской деятельности был добыт незаконно, о чем свидетельствует привлечение к уголовной ответственности по факту незаконного обогащения в период пребывания последнего на государственной службе", - отмечают в ведомстве.



Сообщается, что "А.Ж.С.", преследуя цели по расширению бизнес империи, установил и поддерживал тесные взаимоотношения с одним из лидеров криминалитета Узбекистана - Абдувалиевым Салимом Киргизбаевичем ("Салим бойвочча").



1 августа 2024 года ГКНБ объявил в розыск Салима Абдувалиева.



Последний, согласно информации, оказывал поддержку и покровительство "А.Ж.С." и обеспечил благоприятные условия для ведения бизнеса, за что получал щедрое финансирование со стороны кыргызского бизнесмена.



В ГКНБ также сообщили о другом фигуранте дела - "А.С.А.", под инициалы которого подходит депутат 6 созыва ЖК КР, бывший председатель ГТС Айдаров Салайдин Абдираевич.



"А.С.А.", зная о противоправной деятельности Салимбая Абдувалиева и его тесных связях с "вором в законе" Камчы Асанбеком в период своего пребывания в РУз, всячески оказывал знаки уважения лидеру преступного мира Узбекистана С.Абдувалиеву, который, в свою очередь, предоставлял покровительство в предпринимательской деятельности, осуществляемой на территории РУз "А.С.А.", - говорится в сообщении ГКНБ.



В настоящее время ведомство продолжает работы по установлению других лиц, причастных к преступной деятельности транснациональных организованных преступных групп.



По факту финансирования ОПГ К.Асанбека объявлен в розыск казахский предприниматель и владелец ЦО "Симирам" Я.Таиров



ГКНБ установил факты финансирования деятельности ОПГ так называемого "вора в законе" К.Асанбека входившего в международную преступную группировку "Братский круг" со стороны бизнесмена Казахстана – Таирова Ясынжана Ниязовича. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.



"Я.Таиров, зная о преступной деятельности К.Асанбека в систематических получениях денежных средств от незаконных действий в виде рэкета, вымогательства, осуществления поборов с предпринимателей в составе преступного сообщества, а также о его неоднократной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, в целях получения покровительства установил с ним связь для ведения совместных бизнес проектов на территории КР. В частности, установлено, что Я.Таиров в целях финансирования преступной деятельности так называемого "вора в законе" К.Асанбека, передал ему денежные средства в сумме 200 тысяч долларов США", - говорится в сообщении ГКНБ.



Также владелец центра отдыха "Симирам" [с.Корумду, Иссык-Куль] на постоянной основе предоставлял коттеджи и номера представителям ОПГ для организации их досуга и отдыха. Кроме этого, по имеющимся данным, Я.Таиров всегда оказывал знаки внимания и преподносил дорогостоящие подарки К.Асанбеку при проведении им каких-либо торжеств и праздничных мероприятий.



С месторождения золота Ничкесу в Кадамжае незаконно вывозили руду, задержаны четверо



ГКНБ выявил лиц, причастных к незаконному вывозу золотосодержащей руды с месторождения Ничкесу Майданского аильного аймака Кадамжайского района Баткенской области. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба ГКНБ.



Возбуждено уголовное дело по п.1 ч.4 ст.205 УК КР ("Кража в особо крупном размере").



ГКНБ установил,что отдельные граждане, с апреля по конец июля 2024 года, тайно расхищали золотоносные россыпи в особо крупном размере для дальнейшей переработки кустарным методом.



В процессе следственных действий выявлено, что всего были произведены раскопки золотосодержащей руды на глубину от 2 до 5 метров, в ширину 3 метра, в длину 57 метров.



Постановлением Баткенского районного суда от 29 июля задержаны четверо граждан КР, причастных к незаконной разработке золота, и водворены в СИЗО сроком на 2 месяца.



ГКНБ продолжает выявление других причастных к преступной деятельности и установление причиненного ущерба.



ГКНБ задержал экс-заместителя губернатора Нарынской области Исабека Абдыгазиева по подозрению в завладении 161 га в Ат-Башинском лесхозе



Задокументирован факт самовольного захвата земельного участка территории лесного фонда, а также самовольного строительства зданий и сооружений в коммерческих целях. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе ГКНБ.



Была проведена проверка законности приобретения права пользования земельными участками ГКНБ совместно со Службой земельного и водного надзора.



В ГКНБ сообщили, что с 2005 по 2007 года должность первого заместителя губернатора Нарынской области занимал Исабек Абдыгазиев.



ГКНБ сообщил, что И.Абдыгазиев, будучи первым заместителем губернатора, получил в безвозмездное пользование 160,9 га земли на участке "Чар" лесного хозяйства Ат-Башинского района. После получения участка, Абдыгазиев с 2007 года не производил обязательных платежей в бюджет.



"Без изменения целевого назначения и без разрешительных документов, возведены гостиница, ресторан, баня и другие здания, сооружения, которые использовались им в коммерческих целях в туристической отрасли", - сообщали в пресс-службе.



ГКНБ задержал И.Абдыгазиева в рамках уголовного дела, которое возбуждено по статье 212 ч.3 п.2 УК КР ("Самовольный захват чужого земельного участка и самовольное строительство на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением целевого назначения"). И.Абдыгазиев заключен под стражу в СИЗО, на период следствия.



Задержан начальник отдела в ГНС. Он пытался дать взятку в 1,5 млн сомов за сокрытие незаконной приватизации в Узгене



При даче взятки в особо крупном размере с поличным задержан начальник отдела УККН [Управления по контролю за крупными налогоплательщиками] ГНС по южному региону. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба ГКНБ.



В ГКНБ сообщили, что в июле задержанный предложил сотруднику органов национальной безопасности взятку в 1,5 млн сомов. Взятка была предложена за сокрытие факта незаконной приватизации крупного объекта инфраструктуры, площадью 0,8 га, в центре города Узген и отказа от дальнейшего возбуждения уголовного дела со стороны ГКНБ.



"ГКНБ КР возбуждено уголовное дело, в рамках которого 29 июля 2024 года, при передаче взятки в особо крупном размере в 1 млн 500 тыс. сомов, с поличным задержан начальник отдела УККН ГНС при МФ КР по южному региону "К.Н.Н." и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР", - сообщили в пресс-службе ГКНБ.



ГКНБ продолжает следственные действия, включая возврат государству незаконно приватизированного объекта.



За рейдерство на территории рынка "Дордой" был задержан гражданин, у которого близкие связи с ОПГ



ГКНБ в ходе проводимой наступательной работы по борьбе с организованной преступностью, в целях защиты прав и законных интересов граждан, в рамках рассмотрения обращения гражданина Н.Ж., заслуженного мастера спорта по боксу и старшего тренера национальной сборной по боксу, установлен и задержан гражданин Ы.М., занимавшийся рейдерством на территории торгово-рыночного комплекса "Дордой" (ТРК "Дордой").



Так, Н.Ж. в 2010 году получил кредит и по результатам проведенного тендера выкупил небольшой земельный участок площадью 8,5 соток, прилегающий к рынку "Джунхай", для организации строительного базара.



В ходе следствия установлено, что "Ы.М.", являясь близкой связью ОПГ, путем обмана вошел в доверие, получил правоустанавливающие документы, и пользуясь покровительством ОПГ, в итоге незаконно отобрал у гражданина Н.Ж. вышеуказанный рынок "Береке". При этом, Ы.М. постоянно запугивал родственными связями с криминальным авторитетом.



Далее, Н.Ж. не имея возможности выплачивать проценты по кредиту, лишился жилья и остался практически без средств и возможностей для полноценной жизни.



ГКНБ привлек к делу о незаконной выдаче земельных участков 6 сотрудников Узгенского филиала ГУ "Кадастр"



Государственный комитет национальной безопасности по факту злоупотребления должностным положением, в отношении должностных и ответственных лиц Узгенского района возбудил и расследует уголовное дело по ст.337 ч.3 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.



По данному факту, 18 мая 2024 года был задержан экс-глава айыльного аймака Жылалды Узгенского района, в тоже время экс-начальник ГУ Кадастр – "А.Р.Т".



Кроме того, в рамках выделенного уголовного дела были привлечены к уголовной ответственности 6 сотрудников ГУ "Кадастр" Узгенского филиала "К.З.К.", "Т.Т.Т.", "Б.М.А.", "А.К.М.", "Э.А.Д.", "Э.А.Т.".



По факту злоупотребления должностным положением, в частности незаконной выдачи земельных участков, в мае был задержан бывший глава сельской управы Жылалды, бывший директор ГУ Кадастр по Узгенского района Ошской области А.Р.Т.



Как сообщили в пресс-службе ГКНБ, задержанный будучи главой районного "Кадастра" носил передачки в СИЗО члену ОПГ, известному в криминальном мире по прозвищу "Казак" (М.У.).



В ГКНБ отметили, в ноябре 2023 года Камчыбек Ташиев упоминал в Жогорку Кенеш про данного задержанного, у которого были связи с "Казаком".



Сотрудники ГКНБ задержали гражданина Китая, который незаконно пытался вывезти из Кыргызстана $355 тыс



Сотрудники ГКНБ КР совместно с УПС ГКНБ КР по Ошской области задержали гражданина Китая "Л.Д.", 1971 г.р. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба ГКНБ.



Гражданин Китая пытался вывезти из Кыргызстана 355 000 долларов США через КПП "Достук автодорожный" без заполнения соответствующих документов и таможенной декларации.



Задокументированные материалы по указанному факту Следственным управлением ГКНБ КР зарегистрированы в ЖУИ, проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.



Замглавы ГНС Адилет Дубанаев был задержан по подозрению в коррупции



Заместитель главы Государственной налоговой службы Адилет Дубанаев был задержан по подозрению в коррупции. Ущерб по делу оценили в более $1 млн. Об этом 21 июня 2024 года сообщили в Государственном комитете национальной безопасности.



Стало известно, что в рамках возбужденного уголовного дела по факту коррупции при проведении закупок по проекту Всемирного банка "Модернизация налогового администрирования и статистической системы" (МНАСС) задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР заместитель председателя ГНС Д.А.С. [под инициалы подходит Дубанаев Адилет Сабырбекович].



По данным следствия, при реализации проекта МНАСС должностными лицами налоговой службы и другими заинтересованными лицами были произведены закупки товаров и услуг на $4 млн 878 тыс. 894, в ходе которой стоимость отдельных наименований компьютерной техники, сетевого оборудования и услуг была завышена в сотни раз.



"Обычный удлинитель с разъемами был закуплен за $421 (37 тыс. сомов). Коннектор, который стоит не более 20 сомов, был закуплен за $11 (960 сомов). Также кресло офисное стоимостью около 3 500 сомов закуплено за $207 (18 тыс. сомов). Ущерб государству составил $1 млн 267 тыс. 668 (более 110 млн сомов)", - отметили в ГКНБ.



Прикрываясь близкой связью с руководством ГКНБ, у инвестора вымогали $550 тыс. Виновных водворили в СИЗО



Гражданин КР "А.Э.Н." и гражданин РК "П.И." прикрываясь близкими связями с руководством ГКНБ вымогали у инвестора крупную сумму денег. Об этом 21 июня 2024 года сообщили в Государственном комитете национальной безопасности.



По данным, "А.Э.Н." и "П.И." путем вымогательства получили у иностранного инвестора 550 тыс. долларов за прекращения уголовного преследования по материалам досудебного производства зарегистрированного по факту легализации (отмыванию) доходов добытых преступным путем со стороны лидера ОПГ К.Асанбека и аффилированных лиц.



"По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий указанные лица в порядке ст.96 УПК КР 19 июня 2024 года водворены в ИВС СИЗО ГКНБ", - говорится в сообщении.



ГКНБ задержал 5 инспекторов УГНС по Первомайскому району



ГКНБ КР в рамках уголовного дела по факту получения взятки задержал сотрудников Государственной налоговой службы. Об этом 24 апреля сообщили в ГКНБ.



Среди задержанных должностные лица Управления ГНС по Первомайскому району города Бишкек: "Б.у.Н.", "Т.С.К.", "Т.Р.", "Д.М.К." и "А.А.К.".



Установлено, что работники ГНС систематически осуществляли поборы денежных средств от предпринимателей за ускорение и решение тех или иных вопросов налогообложения в специально отведенном месте, где отсутствовали камеры наблюдения.



По результатам проведенных специальных следственных действий были задокументированы многочисленные факты получения денежных средств от субъектов предпринимательства.



В административном здании Первомайского ГНС 22 апреля 2024 года были проведены следственно-оперативные мероприятия. В результате задержаны и водворены в ИВС ГУВД города Бишкек 5 инспекторов УГНС.



В настоящее время ГКНБ принимаются соответствующие меры по установлению и привлечению к уголовной ответственности других должностных лиц УГНС, причастных к данной коррупционной схеме.



ГКНБ задержал сотрудников ГНС, которые вымогали деньги с предпринимателей вблизи участка КПП "Ак-Тилек"



В ГКНБ 23 апреля сообщили о задержании членов коррупционной схемы по вымогательству денежных средств с частных предпринимателей.



ГКНБ совместно с Государственной таможенной службой при МФ КР в рамках уголовного дела по статье "Вымогательство взятки" установил следующее:



Вблизи КПП "Ак-Тилек-автодорожный" отдельные сотрудники сводного поста ЕАЭС Государственной налоговой службы при Министерстве финансов организовали устойчивую коррупционную схему по вымогательству денежных средств с частных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на указанном участке.



В результате, 22 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны старший инспектор сектора по работе с косвенными налогами рамках ЕАЭС по Чуйской области "В.Е.Х.", инспектор ГНС по работе с косвенными налогами в рамках ЕАЭС по Чуйской и Таласской области "Э.Н.А.", сотрудник постовой службы Чуйской области сержант милиции "Т.А.Т." и посредник сотрудников ГНС при МФ КР "Д.Г.Б.".



В настоящее время продолжаются соответствующие оперативно-следственные мероприятия по установлению других должностных лиц, причастных к данной коррупционной схеме.



ГКНБ: Член ОПГ ликвидированного К.Асанбека задержан с поддельными $19,8 тыс



ГКНБ КР выявил незаконную деятельность по отмыванию поддельных денежных купюр номиналом $100 в крупном размере, сообщили в пресс-службе ГКНБ.



Согласно сообщению, отмыванием поддельных купюр занимался член ОПГ ликвидированного К.Асанбека, гражданин КР "Т.М." (он же "У.М.П.), 1975 года рождения. Указанное лицо является уроженцем Тонского района Иссык-Кульской области.



В ГКНБ сообщили, что 8 апреля во взаимодействии с сотрудниками ССН "А", "Т.М." задержан с поличным при попытке реализации фальшивых денежных купюр. Задержание проводилось в рамках уголовного дела по ст. 233 УК КР ("Подделка денег и ценных бумаг").



В ходе личного досмотра, у задержанного были обнаружены поддельные денежные средства в размере $19,8 тыс.



Задержанный был водворен в СИЗО ГКНБ КР сроком на 1 месяц. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению его преступных связей.



Задержан экс-министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев



Сотрудники ГКНБ получили данные о коррупционной и мошеннической деятельности экс-министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба ГКНБ.



В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ст.222 ч.3 п.3 (легализация (отмывание) преступных доходов) УК КР, установлено:



что экс-министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Э.Ч., будучи исполнительным директором ОсОО "Хлопковая корпорация Лиматекс", путем незаконной приватизации земельных участков компании, расположенных на территории Ошской и Жалал-Абадской областях, общей площадью более 50 га, реализовал частным лицам. Тем самым предварительный ущерб расценивается на сумму 500 млн сомов.



На основании собранных доказательств задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики экс-министр МВРСХиПП КР – Ч.Э.У.



ГКНБ задержал руководителей подконтрольных Кольбаеву компаний, которые поставляли продукты на рудник Кумтор



Сотрудники ГКНБ установили, что в целях личного обогащения и финансирования подконтрольной организованной преступной группировки, "вор в законе" К.Асанбек (Камчы Кольбаев) через подставных лиц способствовал заключению ОсОО "Гранд Электроникс" контракта с ЗАО "Кумтор Голд Компани" на поставку продовольствия и организацию питания на руднике "Кумтор".



Полученная от ЗАО "Кумтор Голд Компани" финансовая прибыль ОсОО "Гранд Электроникс" выводилась в аффилированное с организованной преступностью ОсОО "Гранд Электроникс Стаф" с последующим обналичиваем и передачей лично К.Асанбеку.



6 марта 2024 года в рамках возбужденного по статье "Финансирование преступного сообщества" уголовного дела, задержаны и водворены в ИВС ОВД г.Каракол руководители подконтрольных К.Асанбеку коммерческих фирм Б.А.Б. и Х.Д.А.



Задержан владелец "Беш-Сары" - экс-депутат Камчыбек Жолдошбаев



Сотрудники ГКНБ КР получили сведения, подтверждающее факты мошенничества со стороны учредителя ОсОО "Беш-Сары" "Ж.К." (фирма владеет двумя торговыми домами на территории Ошского рынка и осуществляет поставки угля). Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба ГКНБ.



Были выявлены механизмы уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере.



В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что по указанию руководства администрация ОсОО "Беш-Сары" на протяжении многих лет ведет двойную бухгалтерию.



При составлении договора аренды формально устанавливалась заниженная сумма, фактическая стоимость в разы превышала официально указанную.



При этом, размер реальной цены являлся ощутимым для торговцев, а также стал основной причиной удорожания реализуемых товаров на рынке.



Также бухгалтерия ОсОО "Беш-Сары" в налоговых отчетных документах искусственно занижала фактическую получаемую прибыль с арендаторов торговых мест, предоставляя недостоверные сведения налоговым органам.



Пример: Фактически арендатор платит администрации ОсОО "Беш Сары" за 1 торговую точку 16100 сомов, однако по договору отображается заниженная сумма – 9600 сомов, более того в отчетной документации для фискальных органов отображается другая сумма – 4800 сомов, т.е. занижение получаемой прибыли составляет около 280%.



Второй экземпляр документа предпринимателям не выдавали и арендаторы, осуществившие благоустройство торговых точек за свой счет, не имели каких-либо документов, подтверждающих право аренды и условия. То есть, руководство ОсОО "Беш-Сары" могло в любой момент передать данную точку другому арендатору.



21 февраля 2024 года Ж.К. был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР



В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению иных фактов правонарушений.



ГКНБ КР напоминает о недопустимости нарушения налогового законодательства КР, создания различных незаконных препятствий и ненадлежащих условий для ведения предпринимательской деятельности, при выявлении которых будут приниматься строгие меры в соответствии с законодательством КР.



ГКНБ: Задержаны учредитель и директор мясного рынка "Акиф" за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере



ГКНБ выявил факты уклонения от налогов в особо крупном размере на мясном рынке ОсОО "Фирма Акиф", который расположен на территории Ошского рынка, сообщили в пресс-службе ГКНБ 14 февраля 2024 года.



В ГКНБ сообщили, что ОсОО "Фирма Акиф" создало двойную бухгалтерию и взимало арендную плату за торговые места и помещения без учета в финансовых документах.



"Руководители рынка ежедневно собирали с арендаторов порядка 100 тыс. сомов, однако в целях личного обогащения и уклонения от уплаты налоговых платежей, занижали в финансовых отчетах сумму получаемой прибыли до 90%. Также установлен факт присвоения руководителями ОсОО "Фирма Акиф" имущества потерпевшего лица в особо крупном размере путем совершения мошеннических действий", - говорится в сообщении ГКНБ.



По результатам следственно-оперативных мероприятий 14 февраля 2024 года задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР:



1. Ф.С.В., 1965 г.р., учредитель ОсОО "Фирма Акиф".



2. К.Н.А., 1973 г.р., управляющий директор ОсОО "Фирма Акиф".



"ГКНБ КР напоминает о недопустимости нарушения налогового законодательства КР со стороны торговых рынков, создания различных фактов незаконных препятствий и ненадлежащих условий для ведения предпринимательской деятельности, при выявлении которых будут приниматься строгие меры в соответствии с законодательством КР", - говорится в сообщении ГКНБ.



Справка:



Согласно электронной базе Минюста, в компании "Кыргызско-Российское ОсОО "Фирма AKIF" ("АКИФ") есть иностранное участие.



Руководителем ОсОО "Фирма AKIF" в базе Минюста указана Кудайбергенова Назира Аманжановна, учредителями:



- Бозбаева Кымбат Джузбаевна;



- Куватбеков Кален Боромбаевич;



- Фищенко Сергей Викторович;



- Майсызов Исмар Мухамедович.



Задержан владелец торговых рынков "Бугу" и "Макиш" г.Каракол



По факту мошенничества в особо крупном размере задержан владелец торговых рынков "Бугу" и "Макиш" г.Каракол. "Р.А.Т."



Как сообщила пресс-служба ГКНБ 12 февраля 2024 года, "Р.А.Т." на протяжении длительного периода собирал денежные средства с предпринимателей, осуществляющих деятельность на указанных рынках, при этом скрывая от фискальных органов общий реальный оборот получаемой прибыли.



ГКНБ задержал бывших сотрудников Министерства экономики и финансов. Компания-нарушитель должна государству $11,5 млн



ГКНБ КР задержаны бывшие должностные лица министерства экономики и финансов Кыргызской Республики, а также учредители частной компании Т.Ж.К., К.Н.К. и С.Т.Ж. Об этом 6 февраля сообщили в ГКНБ.



Следствием установлено, что в ходе осуществления процедуры специального администрирования С.Т.Ж. войдя в преступный сговор с учредителем частной компании К.Н.К. инициировал заключение Мирового соглашения с Финансово-кредитным фондом при МФ КР, что позволило им выйти из процедуры банкротства и с разрешения фонда использовать земельный участок под долевое строительство жилого комплекса, что категорически противоречит Мировому соглашению.



Задолженность компании перед фондом при Министерстве экономики и финансов составляет 11 млн 475 тыс. 590 долларов США. При этом, специальный администратор С.Т.Ж. был назначен генеральным директором этой же компании.



По результатам обыска установлено, что фактический учредитель и владелец компании К.Н.К. вывел более 200 млн сомов от продаж жилых помещений в строящемся жилом комплексе за счет долевого строительства. При этом, задолженность перед ФКФ при МФ КР не погашалась под предлогом затяжных последствий "Covid-19".



Сообщается, что 5 февраля 2024 года в ходе следственно-оперативных мероприятий причастные к данному факту лица задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.



Справка:



Председателем Финансово-кредитного фонда при Министерстве финансов КР до 3 марта 2023 года был Торомаматов Жусубали Кыргызбаевич.



Ранее он занимал должность Директора Государственного агентства по управлению бюджетными кредитами при Министерстве финансов КР.



ГКНБ задержал специалистов ГУ "Унаа", которые незаконно поставили на учет более 600 автомобилей из Кореи



ГКНБ была выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема по перегону автотранспортных средств в целях уклонения от таможенных и других платежей. Об этом 30 января сообщили в ГКНБ.



Так, специалисты ГУ "Унаа" организовали коррупционную схему, где частные лица занимались ввозом автомашин под видом отдельных запчастей кузова и двигателя, что позволило им значительно снизить таможенные сборы за ввоз. Однако, ввезенные подобным образом автомашины не имели первичных документов для постановки на учет.



Сообщается, что несмотря на это, специалисты ГУ "Унаа" в целях получения материальной выгоды по протяжении последних нескольких лет поставили на учет свыше 600 единиц автотранспортных средств территории без первичных документов.



По данным ГКНБ, сотрудники госучреждения вступили в сговор с частными лицами, занимающимися ввозом автотранспортных средств из Республики Корея. В результате государственному бюджету нанесен многомиллионный ущерб.



В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий 29 января 2024 года были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ специалисты ГУ "Унаа" А.А.А. и Т.М.М. и другие причастные лица С.Л.А. и У.Б.М.



В ГКНБ сообщили, что в настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению других причастных лиц ГУ "Унаа".



ГКНБ выявил подпольный завод по производству сигарет под брендом Marlboro, Platinum, Asia, Blue Sky и WT



ГКНБ пресек деятельность подпольного завода по производству и реализации табачных изделий без акцизных марок, расположенного на территории Кара-Суйского района Ошской области. Об этом 26 января сообщила пресс-служба ГКНБ.



В результате проведенных мероприятий установлено, что указанный завод был построен в 2022 году и по сегодняшний день функционировал подпольно.



"Оборудования (станки) для производства табачных изделий были привезены из ОАЭ, стоимость более 470 тыс. долларов. Сырье (табак, фильтр, сигаретная бумага) и другие комплектующие для сигарет привозили из-за рубежа. Произведенные табачные изделия без акцизных марок реализовались на территории КР и контрабандным путем вывозились в соседние республики", - говорится в сообщении.



В результате произведенных обыскных мероприятий на территории указанного завода и в складских помещениях, где хранились сигареты обнаружено огромное количество комплектующих материалов для сигарет (табак, сигаретная бумага, этикетка, фольга, лента, фильтр и т.д.), а также 97 коробок с сигаретами (более 48500 пачек) без акцизных марок под брендом Marlboro, Platinum, Asia, Blue Sky и WT.



ГКНБ задержал директора рынка, расположенного на территории Кара-Суйского базара



ГКНБ в рамках возбужденного уголовного дела, выявил факты систематического незаконного сбора денежных средств, с предпринимателей осуществляющую оптовую и розничную торговлю на территории Кара-Сууского рынка "Туратали". Об этом 26 января 2024 года сообщила пресс-служба ГКНБ.



Директор рынка ИП Жеенбекова К., используя свое служебное положение, путем угроз сноса контейнера, ежегодно незаконно требовала с арендаторов денежные средства от 5 до 10 тыс. долларов, за заключение и продление договора аренды.



"Арендаторы, боясь лишится своей торговой точки были вынуждены передавать ей незаконно требуемую сумму", - говорится в сообщении.



24 января 2024 года при проведении следственно-оперативных мероприятий, после передачи незаконно требуемой суммы денежных средств в размере 5 тыс. долларов, она была задержана и водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР.



"При проведении обыска по месту ее жительства были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 135 тыс. 600 долларов, 1 млн 113 тыс. 800 сомов, золотые изделия (серьги, кольца, цепочки), золотые слитки НБКР-999 пробы, в количестве 10 штук, общим весом 1 кг, и автомашина марки Range Rover, 2017 года выпуска.



ГКНБ задержал владельца рыночных комплексов "Берекет" Болотбека Бегалиева



ГКНБ в рамках создания благоприятных условий для субъектов предпринимательства и снижения арендных платежей в торговых комплексах "Берекет гранд" и "Берекет универсал" выявлены факты мошенничества в особо крупном размере в отношении своих торговцев. Об этом 19 января сообщила пресс-служба ГКНБ.



ГКНБ установил, что руководители ЗАО "Берекет" Болотбек Бегалиев и Абласова Индира Жусупжановна с 2017 года по настоящее время, принуждали арендаторов заключать в торговых комплексах фиктивные договора купли-продажи коммерческих площадей без выдачи правоудостоверяющих документов, стоимость которых составляла от 500 до 2000 долларов за кв.м. под угрозой их расторжения.



"Администрация ЗАО заставляла торговцев при заключении договоров купли-продажи, минуя кассу, оплачивать теневые откаты в размере от 500 до 1000 долларов, которые использовались администрацией ЗАО в личных целях. После фиктивной продажи торговых мест, с предпринимателей также взимались арендные платежи в особо крупном размере. В случаях, когда фиктивные владельцы коммерческих площадей перепродавали свои места другим лица, последние согласно инициативе и принуждению ЗАО "Берекет" по договору, на заведомо невыгодных условиях уплачивали 100 тыс. сомов за переоформление места (ТРК "Берекет гранд") и 50% от прибыли (ТЦ "Берекет универсал"), полученной от продажи своего торгового места. При этом, в указанных торговых комплексах не были созданы соответствующие условия для предпринимателей", - говорится в сообщении.



По данному факту ГКНБ возбудило уголовное дело, в рамках которого 19 января 2024 года задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР учредитель ЗАО "Берекет" Болотбек Бегалиев и президент ЗАО "Берекет" Индира Абласова, осуществлявшие обманным путем незаконные сборы денежных средств за аренду и продажу торговых мест.



ГКНБ сообщает, что ЗАО "Берекет" для 90% арендаторов снизило аренду всего на 10%, при том, что в СМИ была распространена недостоверная информация о снижении аренды на 30%.



В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех причастных к данному факту лиц.



Справочно:



По данным Министерства юстиции, руководителем ЗАО Бизнес Центр "Берекет" является Бегалиев Искендер Султанбекович, а учредителями: Бегалиев Болотбек Касымбекович, Ахмедов Марат Кокыевич, Сологуб Эркина Викторовна, Цой Виталий Иннокентьевич, Цой Владимир Иннокентьевич, Кобцева Юлия Октябревна, Токтакунова Кенжебүбү и Джугашбаева Дамира Макеевна. Источник - Tazabek

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