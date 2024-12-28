2025 год: грядет ИИ – атомная мировая революция

22:38 06.01.2025 2025 год: грядет ИИ – атомная мировая революция

почему Трампа выбрали президентом Америки



Елена Ларина

Владимир Овчинский

28 декабря 2024



Редактор Бюллетеня ученых – атомщиков (США) Доун Стовер в своем издании опубликовала статью "ИИ становится ядерным" (19.12.2024). Она пишет:



"Когда Microsoft купила тыквенную ферму площадью 407 акров в Маунт-Плезант, штат Висконсин, она не собиралась выращивать тыквенные фонарики на Хэллоуин. Microsoft наращивает центры обработки данных - сетевые компьютерные серверы, которые хранят, извлекают и обрабатывают информацию. И эти центры обработки данных имеют растущий аппетит к электричеству.



Microsoft заплатила колоссальные $76 млн за тыквенную ферму, которая была оценена примерно в $600 000. Компания, которая с тех пор купила другие близлежащие объекты, чтобы расширить свою территорию до 5 км², заявляет, что потратит $3,3 млрд на строительство своего центра обработки данных в Висконсине площадью 2 км² и оснащение его специализированными компьютерными процессорами, используемыми для ИИ.



Microsoft и OpenAI, создатель бота ChatGPT, говорили о создании связанной сети из пяти центров обработки данных - объекта в Висконсине и четырех других в Калифорнии, Техасе, Вирджинии и Бразилии.



Вместе они составят огромный суперкомпьютер, получивший название Stargate, который в конечном счете может стоить более 100 миллиардов долларов и потребовать пять гигаватт электроэнергии, что эквивалентно выходу пяти атомных электростанций среднего размера.



Microsoft, Amazon, Apple, Google, Meta* и другие крупные технологические компании вкладывают значительные средства в центры обработки данных, особенно в "гипермасштабные" центры обработки данных, которые не только огромны по размеру, но и по своим вычислительным возможностям для задач с интенсивным использованием данных, таких как генерация ответов ИИ.



Один гипермасштабный центр обработки данных может потреблять столько же электроэнергии, сколько десятки или сотни тысяч домов, и в Соединенных Штатах уже есть сотни таких центров, плюс тысячи более мелких центров обработки данных".



Только в 2024 году американские электроэнергетические компании почти удвоили свои оценки того, сколько электроэнергии им понадобится в течение следующих пяти лет.



Электромобили, криптовалюта и возрождение американского производства поглощают много электроэнергии, но ИИ растет быстрее и является движущей силой быстрого расширения центров обработки данных.



Недавний отчет глобального инвестиционного банка Goldman Sachs прогнозирует, что центры обработки данных будут потреблять около 8% всей электроэнергии США в 2030 году, по сравнению с примерно 3 % сегодня.



Билл Гейтс, Джефф Безос, Илон Маск, Марк Цукерберг, Ларри Эллисон и другие так называемые "технические братья", которые также входят в число самых богатых людей мира, думали о том, как энергетическая отрасль может - или должна, по их мнению, - идти в ногу с быстрым ростом ИИ, одновременно позволяя Big Tech выполнять свои климатические обязательства.



Все они пришли к одному и тому же выводу: ядерная энергия, сколько бы она ни стоила, является единственным жизнеспособным решением.



В серии недавних обращений крупные технологические компании заявили, что они либо возродят существующие атомные электростанции, либо разработают ядерные реакторы следующего поколения, либо сделают и то, и другое.



Доллары также текут в проекты ядерного синтеза, хотя многие физики считают, что коммерческие термоядерные электростанции, которые вырабатывают электроэнергию, появятся, по крайней мере, через десятилетия, если их вообще удастся построить.



Федеральное правительство не только поддерживает эту ядерную концепцию, но и субсидирует ее во имя "чистой энергии". Однако и правительство, и технологическая отрасль в значительной степени игнорируют известные и существенные недостатки ядерной энергетики, включая высокие затраты, длительное время строительства, аварии, риски распространения ядерного оружия и загрязнение окружающей среды в результате добычи урана и утилизации радиоактивных отходов.



Ставка на ядерную энергетику



В Пенсильвании Microsoft планирует возродить Три-Майл-Айленд. Для людей, достаточно старых, чтобы помнить это название, оно ассоциируется с упадком ядерной энергетики в Соединенных Штатах. Сорок пять лет назад частичное расплавление реактора на атомной электростанции Три-Майл-Айленд в 10 милях к югу от Харрисберга, штат Пенсильвания, охватило страну и подвергло воздействию радиации почти два миллиона человек. Это была самая страшная авария в истории коммерческой ядерной энергетики США.



Вышедший из строя реактор больше не работал, но аналогичный реактор, построенный на том же острове в реке Саскуэханна, был перезапущен через шесть лет после аварии и позже получил продление лицензии до 2034 года. Этот реактор был закрыт в 2019 году после того, как его владелец, Constellation Energy, не смог получить субсидии от штата Пенсильвания и посчитал реактор финансовым альбатросом. Однако теперь Constellation планирует снова открыть реактор и продать 100% электроэнергии, которая будет им вырабатываться - достаточной для питания 800 000 домов - компании Microsoft.



Примерно в 130 км вверх по течению от острова Три-Майл компания Amazon недавно приобрела новый центр обработки данных рядом с двухреакторной атомной электростанцией Саскуэханна. Amazon хотела увеличить объем электроэнергии, поступающей напрямую с атомной станции в центр обработки данных, но Федеральная комиссия по регулированию энергетики выступила против этого изменения , а один из комиссаров предупредил, что это "может иметь огромные последствия как для надежности сети, так и для потребительских расходов".



Meta*, компания, которой принадлежат Facebook* и Instagram*, намеревалась построить новый центр обработки данных, посвященный ИИ, рядом с другой существующей атомной электростанцией, согласно последним сообщениям. Но обнаружение редкого вида пчел на этом месте поставило палки в колеса этим планам. Если бы Meta преуспела, она стала бы первой крупной технологической компанией, которая внедрила ядерный ИИ, как сообщается, генеральный директор Марк Цукерберг сказал сотрудникам на недавнем общем собрании.



Цукерберг не сказал, где Meta хочет построить свой центр обработки данных. По крайней мере один энтомолог предположил, что ржавые шмели - первый вид шмелей, занесенный в список находящихся под угрозой исчезновения на федеральном уровне - были замечены около электростанции Diablo Canyon в Калифорнии, которую планировалось вывести из эксплуатации в 2024 году, но срок ее эксплуатации был продлен как минимум до 2030 года.



В Мичигане уже закрытая АЭС Палисейдс может быть снова запущена уже в 2025 году. Реакторы в Палисейдс и Три-Майл-Айленде станут первыми, которые будут перезапущены после вывода из эксплуатации.



Внезапный интерес к ядерной энергетике во многом обусловлен ИИ, который стремительно трансформирует технологическую отрасль. Электроэнергетические компании прогнозируют, что в течение следующих пяти лет Америке понадобится эквивалент 34 новых полноразмерных атомных электростанций, чтобы удовлетворить потребности в электроэнергии, которые резко растут после нескольких десятилетий падения или отсутствия спроса.



Microsoft, Amazon и другие технологические гиганты заинтересованы не только в возрождении существующих атомных электростанций. Они также финансируют разработку ядерных реакторов следующего поколения.



14 октября 2024 года Google объявила о сделке по покупке ядерной энергии из малых модульных реакторов (ММР), которые будут разработаны Kairos Power.



Через два дня после объявления Google Amazon заявила, что подписала соглашения об инвестировании в четыре ММР, которые будут построены, будут принадлежать и эксплуатироваться Energy Northwest, консорциумом коммунальных предприятий в штате Вашингтон. Amazon надеется, что новые реакторы смогут обеспечить энергией кластер энергоемких центров обработки данных в восточном Орегоне.



Oracle проектирует центр обработки данных ИИ, который будет работать на трех ММР, - заявление, которое председатель Oracle Ларри Эллисон охарактеризовал как, казалось бы, "странное", но необходимое для удовлетворения "сумасшедших" энергетических потребностей ИИ.



Ожидается, что первый из этих реакторов следующего поколения будет введен в эксплуатацию в начале 2030-х годов, но на сегодняшний день построено только три ММР, и ни один из них не находится в Соединенных Штатах.



Разработчики ИИ жаждут вычислений, а вычисления жаждут электричества



В глобальном масштабе спрос на электроэнергию также стремительно растет и, как ожидается, в 2035 году он будет на 6% выше, чем прогнозировало Международное энергетическое агентство всего год назад.



Потребление электроэнергии центрами обработки данных, которых по всему миру уже насчитывается 11 000, может достичь более 1 миллиона гигаватт-часов в 2027 году - примерно столько же электроэнергии, сколько Япония сейчас потребляет ежегодно, согласно недавнему анализу агентства.



Алекс де Врис, работающий в центральном банке Нидерландов и в свободное время пишущий блог о непреднамеренных экологических последствиях цифровых технологий, в 2023 году опубликовал рецензируемый анализ, в котором рассматривалось растущее потребление энергии ИИ. Де Врис подсчитал, что если каждый поиск Google станет поиском Google на базе ИИ, то один только ИИ Google потенциально может потребовать столько же электроэнергии, сколько вся Ирландия. Однако в реальности потребление энергии Google, скорее всего, будет ограничено тем, сколько "вычислительной мощности" компания может купить.



В сообществе ИИ "вычислитель" - это все, даже существительное и прилагательное. "Вычислитель" - это технический жаргон для вычислительной мощности или вычислительных ресурсов: высокопроизводительных процессоров, которые делают ИИ возможным.



"Я думаю, что вычисления станут валютой будущего", - сказал в подкасте в начале 2024 года генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.



Технологические компании говорят о продуктах "на базе ИИ", как будто сам ИИ не работает на чем-то другом, но ИИ потребляет электроэнергию несколькими способами.



Во-первых, для создания моделей ИИ, таких как ChatGPT, требуется обучение. Обучение начинается с "соскребания" огромных объемов текста, изображений, видео и других данных из интернета - по сути, с создания гигантского снимка онлайн-книг, новостных статей, энциклопедий, патентов, фотографий и другой информации, найденной на миллионах веб-сайтов. И поскольку соскребание захватывает данные только на один момент времени, его нужно делать неоднократно.



Разработчики скармливают эту гору сырого материала моделям ИИ, и те переваривают его, анализируя закономерности в данных - например, какое слово имеет тенденцию следовать за серией других слов - и используя этот анализ для формирования "интеллектуальных" ответов на подсказки. Модели оцениваются по тому, насколько хорошо они имитируют созданный человеком контент (независимо от его точности), а затем многократно тестируются для точной настройки ответов.



Обучение - энергоемкий процесс. Наборы данных, используемые для обучения, значительно выросли за последние несколько лет, и самые большие модели ИИ теперь обучаются с использованием сотен миллиардов слов, на обработку которых могут уйти месяцы десятками тысяч специализированных компьютерных чипов, работающих день и ночь.



Анализ, проведенный OpenAI в 2018 году, показал, что объем "вычислений", необходимых для обучения крупнейших моделей ИИ, удваивается каждые три-четыре месяца. Анализ более поздних моделей сообщает, что требования к обучению умножались в четыре-пять раз в год в течение последних четырех лет.



Электричество также требуется для обработки запросов ИИ. Например, запрос Google с использованием ChatGPT потребляет почти в 10 раз больше энергии, чем традиционный поиск Google, согласно данным Института исследований электроэнергетики. Только ChatGPT отвечает примерно на 200 миллионов запросов в день.



В недавней статье Саши Луччони, исследователя из компании Hugging Face, занимающейся исследованиями в области искусственного интеллекта, и двух ее соавторов подсчитано, что создание одного изображения с помощью искусственного интеллекта может потреблять почти столько же энергии, сколько полная зарядка смартфона.



Количественная оценка "вычислений", используемых конкретной моделью ИИ, проще, чем оценка энергии, используемой для создания оборудования, программного обеспечения и инфраструктуры для центров обработки данных, а также для их охлаждения.



Еще сложнее оценить более широкое энергетическое воздействие технологии, которая уже меняет рабочую силу и потребительское поведение современных обществ, например, использование цифровых устройств для выполнения задач, которые ранее выполнялись вручную.



Если основываться исключительно на текущих тенденциях, то прогнозируется, что потребление электроэнергии в центрах обработки данных США будет расти примерно на 10% в год в период до 2030 года.



По одной из оценок, экспоненциальный рост ИИ может поглотить почти всю производимую в мире энергию к 2050 году.



Существуют способы повышения эффективности вычислений, и инициатива, в которой участвуют несколько национальных лабораторий, направлена ​​на то, чтобы вернуть полупроводниковую промышленность "на путь удвоения энергоэффективности каждые два года". Однако в настоящее время сфера ИИ больше сосредоточена на производительности, которая требует все более крупных моделей, обучающих наборов данных и возможностей обработки, чем на эффективности.



В то же время центры обработки данных строятся быстрее, чем расширяются энергетические мощности.



Быстрый рост этого сектора не был адекватно учтен в климатических моделях и редко упоминается как проблема безопасности ИИ.



В письме о "паузе" от марта 2023 года, призывающем лаборатории ИИ прекратить обучение самых мощных систем ИИ как минимум на шесть месяцев, технические эксперты выразили обеспокоенность потерей рабочих мест - или даже контролем над цивилизацией - но не о последствиях изменения климата.



Бум ИИ в значительной степени зависит от энергоемких графических процессоров, или GPU - специализированных компьютерных чипов, которые могут обрабатывать огромные объемы данных. Эти чипы в дефиците, и многонациональная корпорация под названием Nvidia контролирует почти 90% рынка. Nvidia, которая базируется в Делавэре, но продает чипы, произведенные на Тайване и в Мексике, недавно обогнала Apple и Microsoft, став самой дорогой корпорацией в мире. Она оценивается в 3,43 триллиона долларов, по сравнению с 1 триллионом долларов всего год назад.



Самая передовая платформа Nvidia, которая называется Blackwell и используется для обучения моделей ИИ, представляет собой кластер из восьми графических процессоров, которые вместе потребляют 15 киловатт электроэнергии - примерно половину того, что потребляет типичное домохозяйство в США. Весь запас на следующие 12 месяцев уже распродан. Спрос на него "безумный", сказал генеральный директор компании Дженсен Хуанг в интервью CNBC в октябре 2024 года.



Финансовая компания Morgan Stanley оценивает, что Nvidia произведет 450 000 Blackwells только в четвертом квартале 2024 года и будет продавать их примерно по 22 000 долларов за штуку. Это составит почти 10 миллиардов долларов дохода, и Blackwell - это всего лишь одна из моделей GPU, продаваемых Nvidia. Технический писатель Джон Леффлер называет Blackwell "ничем иным, как устройством судного дня", потому что он опасается, что не будет достаточно безуглеродной энергии для питания миллионов этих устройств, которые производятся.



И у Nvidia скоро появится конкурент. Гиганты технологических компаний работают над созданием собственных чипов ИИ. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман год назад отправился на Ближний Восток, чтобы получить от 5 до 7 триллионов долларов от инвесторов, включая Объединенные Арабские Эмираты, для предприятия по производству чипов, известного как Tigris, сообщает "Уолл-стрит джорнал", хотя в настоящее время этот проект, похоже, заморожен. Саудовская Аравия недавно запустила фонд в размере 100 миллиардов долларов для инвестиций в ИИ, а Китай бросает вызов доминированию США со своей системой ИИ Qwen.



"В 2025 году вы увидите, что они просто не смогут найти достаточно электроэнергии для работы всех чипов", - сказал Илон Маск, выступая на конференции Bosch Connected World 2024 в феврале.



Маск, который совмещает много дел в бизнесе и вскоре возьмет на себя управление так называемым Департаментом эффективности правительства администрации Трампа, стал соучредителем OpenAI и недавно выпустил "антипробужденного" чат-бота на основе ИИ, чтобы составить конкуренцию ChatGPT от OpenAI.



Грязный секрет



Будь то производство чипов или обучение ботов и чаты, откуда будет поступать энергия для деятельности ИИ? Крупные технологические компании играют видную роль в усилиях по переходу к экономике без выбросов углерода. Но с развитием ИИ выбросы, связанные с технологиями, растут.



Apple пообещала стать углеродно-нейтральной к 2030 году. Google поставила перед собой "мгновенную цель" - полностью перевести свои центры обработки данных на безуглеродную энергию к 2030 году. Microsoft пообещала стать углеродно-отрицательной к 2030 году. Amazon, Google, Microsoft, Meta и Amazon в совокупности приобрели половину мирового корпоративного рынка возобновляемых источников энергии.



Но бум ИИ отодвинул климатические цели в сторону. Например, выбросы Microsoft выросли на 30% с 2020 года. Выбросы Google выросли почти на 50% за последние пять лет. "По мере дальнейшей интеграции ИИ в наши продукты сокращение выбросов может оказаться сложной задачей из-за растущих потребностей в энергии из-за большей интенсивности вычислений ИИ и выбросов, связанных с ожидаемым увеличением инвестиций в нашу техническую инфраструктуру", - признала Google в своем экологическом отчете за 2024 год.



На первом саммите AI + Energy, состоявшемся 26 сентября 2024 года, бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт высказал мнение , что технологическая индустрия "в любом случае не достигнет климатических целей". Шмидт предположил, что лучше "сделать ставку на ИИ" в решении климатической проблемы, чем ограничивать ИИ.



"У ИИ есть грязный секрет. Он грязный", - заявила Лесли Майли, технический советник главного технологического директора Microsoft, в своей программной речи на конференции QCon в конце марта 2024 года. "Генеративный ИИ невероятно энергоемкий, даже больше, чем обычные облачные сервисы. ... Google, Meta и Microsoft делают все возможное, чтобы покупать зеленую энергию, покупать углеродные кредиты. Дело в том, что этого будет недостаточно".



Например, в Висконсине Microsoft объявила о проекте солнечной электростанции мощностью 250 мегаватт, которая поможет обеспечить электроэнергией новый центр обработки данных ИИ на бывшем тыквенном поле. Не упоминается в объявлении: чтобы удовлетворить огромные круглосуточные потребности центра обработки данных в электроэнергии, региональная коммунальная служба подала заявку на строительство двух новых электростанций, работающих на природном газе, общей мощностью 1,3 гигаватта.



"Это масштабное строительство, которое отодвинет климатические цели нашего штата от достижимых, заперев нас еще на 30 лет ископаемого топлива в то время, когда мы все знаем, что должны быстро перейти на чистую энергию", - написали в письме Microsoft 14 групп по защите окружающей среды и здоровья.



В своем анализе за апрель 2024 года Goldman Sachs предсказал, что глобальный спрос на электроэнергию со стороны центров обработки данных к 2030 году более чем удвоится, оценив этот уровень роста в 50 млрд долларов, которые потребуются коммунальным предприятиям для инвестирования в новые мощности по производству электроэнергии. "Мы предполагаем, что газ и возобновляемые источники энергии будут распределены в соотношении 60/40", - сообщила фирма.



"Не могу вспомнить, когда в последний раз я был так обеспокоен энергетической траекторией США, поскольку основные коммунальные предприятия маневрируют для массового расширения газовых мощностей в условиях роста нагрузки", - написал в марте 2024 года в Twitter докторант Университета Дьюка Тайлер Норрис. Без корректировки курса цели США по выбросам "фактически мертвы", - написал он.



ИИ даже вдыхает новую жизнь в старые угольные электростанции



ИИ уже имеет некоторые полезные климатические приложения и может помочь сделать возобновляемую энергию и энергосистему (и сами центры обработки данных) более эффективными в будущем. С повышением эффективности, возможно, что потребности ИИ в энергии могут оказаться ниже, чем прогнозируется в настоящее время. В отчете Boston Consulting Group за ноябрь 2023 года, подготовленном по заказу Google, утверждается, что ИИ "имеет потенциал для раскрытия информации, которая может помочь сократить от 5% до 10% мировых выбросов парниковых газов к 2030 году".



Но нет никаких убедительных доказательств того, что ИИ может быстро решить проблему климатического кризиса. Фактически, ИИ также помогает нефтегазовой промышленности увеличить добычу ископаемого топлива.



Например, в Гайане ExxonMobil использует ИИ "для определения идеальных параметров бурения" на большой глубине. По крайней мере, на данный момент, огромное воздействие ИИ на окружающую среду - это скорее проблема климата, чем решение.



Это "ядерный ренессанс"?



Поскольку потребности ИИ в энергии растут, то становится все более очевидным, что развитие ветровой и солнечной энергетики не поспевает за ними, лидеры технологических компаний обратили свой взор на ядерную энергетику.



Поэтому шумиха вокруг ядерной тематики льется рекой, как шампанское на свадьбе.



Сторонники ядерной энергетики предсказывают "ядерный ренессанс" уже почти четверть века. Но ядерная энергетика никогда не была конкурентоспособной по стоимости с другими источниками энергии, и вряд ли это изменится в ближайшее время. Ежегодный энергетический прогноз Управления энергетической информации США 2023 заключает, что возобновляемая энергетика продолжит вытеснять ядерную, даже в сценариях, которые предсказывают агрессивное снижение стоимости ядерной энергетики.



Администрация Байдена приняла субсидии для поддержания работы существующих атомных электростанций и повторного открытия закрытых. Например, гарантия по кредиту в размере 1,52 млрд долларов от Министерства энергетики позволила владельцу закрытой атомной станции Palisades объявить о планах повторного открытия. "В 2022 году коммунальные службы закрывали ядерные реакторы. В 2024 году они продлят эксплуатацию реакторов до 80 лет, планируя повысить мощность и перезапустить ранее закрытые реакторы", - с одобрением отметило Министерство энергетики в отчете, опубликованном в конце сентября 2024 года.



Белый дом также недавно предложил 900 млн долларов нового финансирования для малых реакторов. В своей инициативе по ИИ Министерство энергетики неопределенно машет руками в отношении планов "открыть новые чистые источники энергии, оптимизировать производство энергии и повысить устойчивость сети".



"Мы рассматриваем возможность построить новую ядерную энергетику в масштабах, невиданных с 70-х и 80-х годов", - заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм на открытии ежегодной конференции Американского ядерного общества в июне 2024 года.



Министерство энергетики видит потенциал для "коммерческого старта", который может утроить ядерные мощности США к 2050 году, и позитивно оценивает роль ИИ в стимулировании ядерной энергетики: "Рост нагрузки на ИИ и центры обработки данных приводит в соответствие основы для новой ядерной энергетики с требованиями к круглосуточной подаче электроэнергии, оценивает декарбонизацию и инвестиции в новые генерирующие активы".



Несмотря на эту федеральную поддержку, ядерный ренессанс пока не имеет портфеля заказов на новые атомные электростанции, которые фактически строятся. Что у него есть, как отмечено в отчете Белого дома о "старте", так это "группа клиентов, которые готовы и способны поддержать инвестиции в новые активы ядерной генерации". А именно, крупные технологические компании, которые могут позволить себе платить большие счета за электроэнергию.



Команда BestBrokers, которая оценивает финансовых брокеров, изучила, сколько электроэнергии 10 крупнейших технологических компаний, раскрывающих финансовые данные, использовали в своем последнем финансовом году, и оценила, сколько времени потребуется каждой из этих компаний, чтобы покрыть эти расходы на основе их среднего дневного дохода. Согласно этой оценке, Apple, которая потребила примерно 3487 гигаватт-часов электроэнергии в течение своего финансового года 2023 года - больше, чем некоторые целые страны, - могла бы погасить весь свой счет за электроэнергию примерно за 10 с половиной часов своего дохода за 2023 год. Nvidia потребуется около 11 часов.



Хотя у технологических титанов в настоящее время достаточно средств для инвестиций в энергию, кривая затрат на ИИ растет. Расходы на питание чат-ботов уже растут так быстро, что компании сдерживают распространение своих новейших версий от общественности.



Существующая ядерная энергетика не может удовлетворить спрос на энергию, которая не только более обильна, но и более дешева. "Мы все еще не осознаем энергетических потребностей этой технологии ИИ", - посетовал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2024 года. "Без прорыва этого не достичь". Альтман, который предупредил , что "расходы на вычисления ИИ просто ошеломляют", призвал увеличить инвестиции в ядерный синтез, а также в деление.



Безумие деления (и синтеза)



Помимо OpenAI, Альтман также возглавляет Oklo, стартап в области ядерной энергетики, который стал публичным в 2023 году, когда он объединился с компанией по специальным приобретениям, также возглавляемую Альтманом.



Oklo планирует построить свой первый быстрый реактор на жидком металле с натриевым теплоносителем в Национальной лаборатории Айдахо в 2027 году. Однако первоначальная заявка компании на получение лицензии была отклонена - из-за отсутствия информации - Комиссией по ядерному регулированию в январе 2022 года и до сих пор не была подана повторно.



В августе 2023 года Пентагон объявил о "намерении предоставить" контракт компании Oklo на небольшой модульный реактор на базе ВВС на Аляске. Однако сделка была тихо отозвана месяц спустя.



Несмотря на подобные неудачи, Альтман считает, что будущее ядерной энергетики и ИИ неразрывно связано. "Я не вижу способа, которым мы сможем достичь этого без ядерной энергетики", - сказал он CNBC в 2023 году.



Вышедший на пенсию соучредитель Microsoft Билл Гейтс не так обеспокоен энергетическими потребностями ИИ, как Альтман, но он тоже настроен оптимистично в отношении ядерной энергетики. Среди его многочисленных инвестиций в ядерные стартапы есть компания TerraPower, которая получила финансирование от Департамента энергетики и Лос-Аламосской национальной лаборатории на разработку быстрого реактора с натриевым охлаждением, похожего на реактор Oklo.



Гейтс инвестировал более 1 млрд долларов в завод TerraPower, строительство которого началось в Кеммерере, штат Вайоминг, в июне 2024 года. TerraPower заявляет, что реактор будет введен в эксплуатацию к 2030 году. Однако строительство реактора Natrium на заводе еще не началось и не было одобрено Комиссией по ядерному регулированию (NRC), которая все еще проводит проверки безопасности и экологии.



Гейтс выпустил праздничное заявление, назвав науку, лежащую в основе реактора, "суперкрутой". В заявлении не упоминается предполагаемая цена реактора мощностью 345 мегаватт: 4 миллиарда долларов, из которых федеральное правительство вносит половину. Даже если проект уложится в бюджет (что сделало бы его исключительным среди американских ядерных реакторов последних нескольких десятилетий), он будет дороже сопоставимых газовых или возобновляемых проектов.



Microsoft и Google также делают ставки на ядерную энергетику. Ранее в этом году Microsoft наняла директора по ядерным технологиям и директора по ускорению ядерных разработок, чтобы возглавить стратегию компании по поддержке достижений ИИ с помощью небольших локальных ядерных реакторов, а также закупке энергии у более крупных обычных реакторов, таких как Three Mile Island.



Microsoft, которая инвестировала 13 миллиардов долларов в OpenAI и владеет почти половиной ее акций, планирует использовать ИИ для ускорения процесса одобрения атомных электростанций и обучает модель ИИ на нормативных и лицензионных документах.



В ноябре 2024 года Google подписала соглашение о покупке в общей сложности 500 мегаватт генерирующей мощности - около половины мощности обычного ядерного реактора - из шести-семи малых модульных реакторов Hermes, разработанных Kairos Power. Google планирует разместить реакторы рядом с центрами обработки данных Google к 2030 году. Этим летом Kairos заложил фундамент демонстрационного реактора, одобренного NRC, в Оук-Ридже, штат Теннесси. Это был первый неводоохлаждаемый реактор в США, строительство которого было одобрено за более чем 50 лет.



Майкл Террелл, старший директор по энергетике и климату в Google, заявил, что соглашение с Kairos может помочь компании поддерживать технологии искусственного интеллекта и "надежно удовлетворять потребности в электроэнергии за счет безуглеродной энергии каждый час и каждый день".



Богатые технологические компании и частные лица инвестируют в ядерный синтез, а также в деление. Питер Тиль, который был соучредителем PayPal и первым внешним инвестором Facebook, присоединился к Альтману в поддержке стартапа по термоядерному синтезу под названием Helion, который утверждает, что начнет производить электроэнергию на своем первом коммерческом реакторе к 2028 году и продаст ее Microsoft.



Breakthrough Energy Ventures, венчурная компания, основанная Биллом Гейтсом, инвестировала в Helion и три других стартапа в области термоядерного синтеза. Одно из этих предприятий, спин-офф MIT под названием Commonwealth Fusion Systems, также поддерживается генеральным директором Amazon Джеффом Безосом и получила 1,8 млрд долларов во втором раунде венчурного капитала. Ранее Commonwealth объявила, что арендовала землю для строительства промышленной термоядерной электростанции в Вирджинии, но компания пока не получила никаких разрешений или клиентов.



Критики, такие как Дэниел Джессби, бывший главный научный сотрудник Лаборатории физики плазмы Принстона, назвали ажиотаж вокруг этих проектов термоядерного синтеза "чрезмерным и неоправданным".



В интервью Бюллетеню ученых - ядерщиков, опубликованном в декабре 2024 года, физик Боб Роснер, бывший президент Американского физического общества и бывший директор национальной лаборатории, подчеркнул самую большую проблему, связанную с расчетом на термоядерный синтез для обеспечения революции искусственного интеллекта: "Изменение климата - это серьезная проблема, которую необходимо решать путем "декарбонизации" наших систем генерации энергии как можно скорее - не позднее 2050 года. И у нас не будет практической термоядерной энергии в такие сроки. Это невозможно".



Недостатки ядерной энергетики



Несмотря на огромные вливания денег от корпораций, миллиардеров и правительств, ядерная энергетика не является беспроигрышным вариантом. Во всем мире крупные реакторы неоднократно выходили за рамки бюджета и отставали от графика, и хотя они требуют меньших первоначальных капиталовложений, реакторы меньшего размера, вероятно, будут еще менее экономичными, чем более крупные, которые существуют сейчас, с точки зрения стоимости производимой ими электроэнергии.



"Очень немногие из предлагаемых ММР были продемонстрированы, и ни один из них не доступен для коммерческого использования, не говоря уже о лицензировании ядерным регулятором", - написала Эллисон Макфарлейн, которая десять лет назад возглавляла NRC, а сейчас руководит Школой государственной политики и глобальных отношений в Университете Британской Колумбии, в эссе, опубликованном в 2023 году в IAI News.



Единственным проектом реактора SMR, сертифицированным NRC, является реактор NuScale Power, который получил более 200 миллионов долларов федеральной поддержки и должен был быть построен в Национальной лаборатории Айдахо. Но предполагаемая стоимость строительства реактора резко возросла между 2020 и 2023 годами. Его единственный потребитель отказался от участия, и проект был отменен год назад.



Единственные новые ядерные реакторы, построенные в Соединенных Штатах за последние 30 лет, - это блоки Vogtle 3 и 4 в Джорджии. Эти реакторы с водой под давлением Westinghouse AP1000 были первыми "продвинутыми" реакторами в стране, но в итоге они обошлись в 35 миллиардов долларов (в два раза больше первоначально запланированной суммы) и были завершены на семь лет позже запланированного срока.



Существует более 50 проектов новых реакторов, и технологические гиганты, инвестирующие в ядерную энергетику, похоже, не работают над созданием стандартизированного проекта, который многие эксперты в ядерной области рекомендуют как лучший способ быстро и недорого получить одобрение и построить станции.



Стоимость и время - не единственные препятствия, которые необходимо преодолеть, если ядерная энергетика должна решить проблему ИИ-энергии. Рабочая сила, необходимая для строительства множества ядерных проектов, сократилась, поскольку заводы закрылись и не были заменены. Кроме того, ни один из предложенных новых проектов не включал никаких новых идей о том, что делать с радиоактивными отходами, образующимися не только в реакторах, но и в процессе добычи урана. В Соединенных Штатах до сих пор нет постоянного хранилища для долгоживущих радиоактивных отходов.



Радиоактивные отходы - это не просто проблема утилизации. "Билл Гейтс должен беспокоиться о переработке и распространении", - сказал Алекс Глейзер, эксперт по ядерной безопасности в Принстонском университете и член Совета по науке и безопасности Бюллетеня ученых - ядерщиков.



Такие концепции, как быстрый реактор в Оklо, будут производить расщепляющийся материал, который злоумышленники могли бы использовать для создания ядерного оружия. Оklо и другие ядерные стартапы предлагают перерабатывать свои отходы, чтобы снизить затраты. Но эта переработка производит плутоний, который можно было бы перенаправить для использования в ядерном оружии. Соединенные Штаты отказались от переработки в 1970-х годах, определив, что потенциал распространения делает ее слишком рискованной для коммерческого использования.



Во всей этой шумихе вокруг ИИ и ядерной энергетики, мало упоминаний о распространении ядерного оружия в большем количестве стран или о риске того, что расщепляющийся материал может быть приобретен (или предоставлен) террористами.



Также не уделяется много внимания огромному количеству сырья и воды, необходимому для развития как ИИ, так и ядерной энергетики, или электронным отходам, генерируемым производством чипов и центрами обработки данных.



Разговор из нескольких десятков вопросов с чат-ботом на основе искусственного интеллекта может потребовать пол-литра воды.



Крупный центр обработки данных потребляет более миллиона галлонов воды ежедневно, а некоторые центры обработки данных строятся в местах, где воды уже не хватает.



Разработчики не любят раскрывать, сколько воды они используют, но после судебного разбирательства с газетой из Орегона Google наконец согласилась раскрыть, что ее центры обработки данных в Далласе потребляют 29% городских запасов воды. Google планирует построить там еще два центра обработки данных.



Нет дорожной карты для "ответственного" ИИ



Даже исследователи, призывающие к созданию нового международного органа для регулирования или контроля исследований в области ИИ, возможно, по образцу Международного агентства по атомной энергии или Межправительственной группы экспертов по изменению климата, не смогли заметить связи между ИИ, энергетикой и изменением климата.



Белый дом Байдена заявил, что хочет "ответственный" ИИ. Текущий Национальный стратегический план НИОКР в области искусственного интеллекта включает параграф, в котором отмечается резкое увеличение вычислительных потребностей для ИИ и необходимость сделать ИИ "устойчивым", но не содержит никаких предложений по предотвращению усугубления климатического кризиса из-за роста ИИ.



Организация экономического сотрудничества и развития также выразила "озабоченность вопросами устойчивости". Однако рекомендации в отчете ОЭСР об экологическом следе ИИ содержали лишь идеи по измерению воздействия ИИ и поддержке приложений ИИ для борьбы с изменением климата.



Демократы в Сенате и Палате представителей США предложили законопроект об оценке текущего воздействия ИИ на окружающую среду и принятии системы отчетности о будущих воздействиях. "Разработка следующего поколения инструментов ИИ не может осуществляться за счет здоровья нашей планеты", - заявил сенатор от Массачусетса Эдвард Марки, один из авторов законопроекта.



Но законопроект не получил большого импульса даже до выборов в ноябре 2024 года. По крайней мере, в Соединенных Штатах дерегулирование теперь кажется более вероятным, чем любое регулирование ИИ или его влияния на климат.



Ядерная промышленность также может выиграть от дерегулирования в следующей администрации. Поддержка ядерной энергетики - редкая область двухпартийного согласия.



Дональд Трамп пообещал прекратить федеральную поддержку мер по смягчению последствий изменения климата, но иногда высказывался о ядерной энергетике положительно.



И будущий вице-президент Джей Ди Вэнс, и Илон Маск, к которым сейчас прислушивается избранный президент, являются ярыми сторонниками ядерной энергетики.



Илон Маск и Питер Тиль сыграли значительную роль в недавней президентской кампании. Тиль приложил руку к продвижению Джей Ди Вэнса, который ранее работал на него, в качестве вице-президента Трампа.



В ноябре 2024 года Тиль пообщался с журналисткой и подкастером Бари Вайс и рассказал ей, что Маск, активно участвовавший в предвыборной кампании Трампа, обеспечил "отличное прикрытие" другим миллиардерам и бизнес-лидерам Кремниевой долины, чтобы они поддержали Трампа.



Теперь у технических специалистов есть четкий путь к беспрепятственному развитию ИИ, и они уже оказывают давление на Трампа, требуя пересмотреть федеральную политику в области ИИ и отменить законы и нормативные акты, которые "могут без необходимости препятствовать внедрению ИИ".



Золотая лихорадка ИИ в Кремниевой долине почти идеально совпадает с устремлениями Мар-а-Лаго, где ИИ рассматривается как обязательная победа в гонке с Китаем.



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Лидеры Кремниевой долины объединились вокруг Трампа как кандидата, который движется к успеху, переступая через любые правовые нормы и ограничения.



Камала Харрис, будучи многие годы законопослушным прокурором, для роли нового президента – "беспредельщика" не годилась.



Демократическая "зеленая революция" только мешает Кремниевой долине в гонке ИИ на основе гонки ядерной энергетики.



Здесь сторонниками Кремниевой долины являются Пентагон и ЦРУ, которые уже стали алгоритмизированными ведомствами, целиком завися от новых форм ИИ, разрабатываемых стартапами Кремниевой долины.



Часть "глубинного государства" тоже стала на сторону Трампа – они не могут допустить первенства Китая в технологическом развитии.



Многое может измениться в 2025 году.



*компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией и запрещена в РФ Источник - Завтра

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