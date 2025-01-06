|Как англосаксы уничтожают Европу бывшей Украиной
00:44 07.01.2025
Жители Западной Европы массово потеряли желание поддерживать режим Зеленского "до победы"
06.01.2025 | Олег СЕРГЕЕВ
Страны мира по объемам помощи Украине
Нынешняя война на территории экс-УССР – это удар страшнейшей силы именно по Старому Свету. То, что она была допущена, – крайне симптоматично уже хотя бы потому, что остановка с 2025 года энерготранзита из РФ существенно ослабляет экономическую зону ЕС. Об этом красноречиво говорит и реакция самих европейцев.
Премьер-министр Словакии Р. Фицо назвал прекращение транзита газа "Диверсией Зеленского" и заявил, что готов к созданию коалиции по ответным мерам против Украины после совещания в Брюсселе 7 января. Депутат Бундестага ФРГ (фракция "Альтернатива для Германии") Котре утверждает, что остановка транзита ослабит экономическую зону ЕС, приведет к усугублению энергетического кризиса в Европе, дальнейшему росту цен, депутат Дагделен (группа "Союз за разум и справедливость") в связи с этим требует прекратить "денежные подарки Киеву" и запустить поставки по "Северному потоку – 2". Экс-министр энергетики Греции и лидер партии "Демократическое движение" Лафазанис утверждает, что решение Киева – преступно и является предательством.
Ни одно из ведущих западных медиа не написало зачем европейцы это делают и кому это выгодно: остановка поставок энергоресурса повлияет на цены для европейских потребителей (Reuters); страны ЕС будут вынуждены закупать более дорогой газ в других местах (Bloomberg); прекращение транзита через Украину ставит ЕС под удар (Le Monde). В то же время, согласно заявлению МИД РФ: "Единственным бенефициаром передела энергетического рынка Старого Света является главный спонсор украинского кризиса – США".
Еще одним бенефициаром является Великобритания, которая хоть и готовится сегодня "к повышению цен из-за прекращения Украиной поставок российского газа" (Times), но вышла (Brexit) из Евросоюза сразу же после провала переговоров о заключении т. н. Трансатлантического пакта (TTIP) в 2014-2016 годах. Фактически после этого англосаксы и отрезали войной Европейский союз от Российской Федерации, т. е. естественного и надежного поставщика природных ресурсов, который также являлся крупным рынком сбыта европейских товаров с оборотом в 200-230 млрд. евро в год.
В начале декабря глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что западные санкции затронули около 40% мировой ресурсной базы углеводородов, из-за них больше всего пострадала Европа. На первых торгах после Нового года цены на газ в Европе из-за прекращения его транзита в ЕС через Украину взлетели до максимальных значений с октября 2023-го.
Евросоюз ввел санкции против РФ, которые бьют по его же экономике. И, по всей вероятности, на этом не остановится, в т. ч. потому, что ему не дают это сделать "доброхоты" из США и Туманного Альбиона. Европейский союз также заморозил активы России, тем самым показав всему миру, что хранить свои капиталы в континентальной Европе просто опасно.
По всей вероятности, с 2025 года, после появления в Белом доме Д. Трампа, финансирование боевых действий против РФ – около 200 миллиардов долларов в год – полностью переложат на плечи ЕС. Происходит это на фоне уже озвученных макротрейдерами Уолл-стрит ожиданий в 2025 году "худшего года со времен пандемии".
Для объединенной Европы, существовавшей после развала СССР и во многом благодаря этому развалу в 1992-2022 годах в тепличных условиях (ничтожные расходы на оборонку, дешевые энергоресурсы, открытый рынок сбыта на постсоветском пространстве), – все это колоссальная проблема. Причем такая, что британская The Financial Times и американский BIoomberg уже обзывают ее "бывшим гегемоном Западом" и пугает "колонизацией наоборот" и "утратой власти".
Западные аналитики утверждают, что раньше европейские державы расчленяли другие страны, но теперь эта участь, похоже, грозит самим европейцам. Как следствие, по мнению ведущих экономических изданий англосаксов, многие европейские государства рискуют стать клиентами "неформальной империи" Китая.
Неудивительно, что жители Западной Европы массово потеряли желание поддерживать Украину "до победы". Причем эта готовность поддерживать киевский режим в войне против Россией (даже если это означало бы продление боевых действий) резко упала в конце 2024 года в европейских странах в тяжелый для украинцев момент.
Проведенный в декабре во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Великобритании опрос YouGov, опубликованный британской The Guardian, показывает: окончание боевых действий путем переговоров – это предпочтительный вариант в 4 из 7 стран. Желание общественности поддерживать Украину существенно снизилось во всех 7 странах за последние 12 месяцев.
Авторы исследования отмечают, что европейцы высказали определенное недовольство вариантом мира, подразумевающего передачу бывшей Украиной территорий России, но среди них также распространено мнение, что избранный президент США Дональд Трамп откажется от поддержки режима Зеленского после своей инаугурации 20 января.