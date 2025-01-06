Как англосаксы уничтожают Европу бывшей Украиной

00:44 07.01.2025

Жители Западной Европы массово потеряли желание поддерживать режим Зеленского "до победы"



06.01.2025 | Олег СЕРГЕЕВ



Страны мира по объемам помощи Украине



Нынешняя война на территории экс-УССР – это удар страшнейшей силы именно по Старому Свету. То, что она была допущена, – крайне симптоматично уже хотя бы потому, что остановка с 2025 года энерготранзита из РФ существенно ослабляет экономическую зону ЕС. Об этом красноречиво говорит и реакция самих европейцев.



Премьер-министр Словакии Р. Фицо назвал прекращение транзита газа "Диверсией Зеленского" и заявил, что готов к созданию коалиции по ответным мерам против Украины после совещания в Брюсселе 7 января. Депутат Бундестага ФРГ (фракция "Альтернатива для Германии") Котре утверждает, что остановка транзита ослабит экономическую зону ЕС, приведет к усугублению энергетического кризиса в Европе, дальнейшему росту цен, депутат Дагделен (группа "Союз за разум и справедливость") в связи с этим требует прекратить "денежные подарки Киеву" и запустить поставки по "Северному потоку – 2". Экс-министр энергетики Греции и лидер партии "Демократическое движение" Лафазанис утверждает, что решение Киева – преступно и является предательством.



