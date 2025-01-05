Индонезия стала полноправным членом БРИКС

00:54 07.01.2025

МИД Бразилии объявил о вступлении Индонезии в БРИКС



Индонезия претендовала на вступление в БРИКС последние 15 лет. В прошлом году в БРИКС говорили, что решили "взять паузу" в вопросе расширения



Министерство иностранных дел Бразилии сообщило, что Индонезия с 6 января стала полноправным членом БРИКС. В 2025 году Бразилия председательствует в организации.



Там указали, что члены сообщества одобрили кандидатуру Индонезии еще на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года, однако отложили прием до проведения президентских выборов годом позже.



МИД Бразилии отметил, что Индонезия с самым большим населением и самой крупной экономикой в Юго-Восточной Азии полностью соответствует требованиям организации и вносит позитивный вклад в углубление сотрудничества на глобальном Юге.



С 1 января Индонезия, а также Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан получили статус партнеров БРИКС. В прошлом году к организации присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.



Индонезия изъявляла желание вступить в БРИКС еще в 2010 году, когда к организации присоединилась Южная Африка. Тогда в Москве заявили, что положительно смотрят на возможное расширение союза, и предложили определить процедуры и требования к кандидатам на членство.



В прошлом году в БРИКС говорили, что намерены "взять паузу" в вопросе расширения, предлагая желающим получить статус стран-партнеров.