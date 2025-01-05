|Хуситы атаковали американский авианосец Truman в момент подготовки к удару по Йемену
01:10 07.01.2025
ДОХА, 6 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило о массированной атаке на авианосец США Harry Truman.
"Мы провели качественную военную операцию против американского авианосца Harry Truman в северной части Красного моря", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов, переданном телеканалом "Аль-Масира".
Отмечается, что они применили две крылатые ракеты и четыре беспилотника. По их информации, в это время американцы готовились нанести крупный воздушный удар по Йемену.
"Наша операция привела к провалу американской атаки", - отметили хуситы.
Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ситуации в регионе начало атаковать связанные с Израилем суда, а также наносить удары по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.
В свою очередь, США, Великобритания и Израиль начали регулярно наносить удары по Йемену.