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Хуситы атаковали американский авианосец Truman в момент подготовки к удару по Йемену
01:10 07.01.2025

ДОХА, 6 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило о массированной атаке на авианосец США Harry Truman.

"Мы провели качественную военную операцию против американского авианосца Harry Truman в северной части Красного моря", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов, переданном телеканалом "Аль-Масира".

Отмечается, что они применили две крылатые ракеты и четыре беспилотника. По их информации, в это время американцы готовились нанести крупный воздушный удар по Йемену.

"Наша операция привела к провалу американской атаки", - отметили хуситы.



Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ситуации в регионе начало атаковать связанные с Израилем суда, а также наносить удары по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками.

Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.

В свою очередь, США, Великобритания и Израиль начали регулярно наносить удары по Йемену.

Источник - РИА Новости
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