Хуситы атаковали американский авианосец Truman в момент подготовки к удару по Йемену

01:10 07.01.2025

ДОХА, 6 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило о массированной атаке на авианосец США Harry Truman.



"Мы провели качественную военную операцию против американского авианосца Harry Truman в северной части Красного моря", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов, переданном телеканалом "Аль-Масира".



Отмечается, что они применили две крылатые ракеты и четыре беспилотника. По их информации, в это время американцы готовились нанести крупный воздушный удар по Йемену.



"Наша операция привела к провалу американской атаки", - отметили хуситы.



