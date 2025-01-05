Победу России в Северной войне увековечит в Петербурге триумфальный столп высотой 82 метра с фигурой Петра I

01:42 07.01.2025

Огромную колонну с фигурой Петра I установят в Петербурге



У "Лахта Центра" в Петербурге установят "Триумфальный столп в честь победы России в Северной войне". Постановление об установке колонны высотой 82 метра подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного. Она будет выше Александрийского столпа с Дворцовой площади, высота которого 47,5 метров.



На колонне и гранитном постаменте будут установлены медальоны с барельефами и надписями, повествующими о ключевых событиях Северной войны.



Идея этого монумента не нова, установку колонны еще в ноябре 2023 года обсуждал городской градостроительный совет. Если сам столп архитекторы тогда в основном хвалили, то вопрос о том, насколько удачно выбрано место, вызывал сомнения.



Звучали мнения, что такой столп у "Лахта Центра" вряд ли будет смотреться гармонично. Теперь же решение окончательно принято.



