|Победу России в Северной войне увековечит в Петербурге триумфальный столп высотой 82 метра с фигурой Петра I
01:42 07.01.2025
Огромную колонну с фигурой Петра I установят в Петербурге
У "Лахта Центра" в Петербурге установят "Триумфальный столп в честь победы России в Северной войне". Постановление об установке колонны высотой 82 метра подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного. Она будет выше Александрийского столпа с Дворцовой площади, высота которого 47,5 метров.
На колонне и гранитном постаменте будут установлены медальоны с барельефами и надписями, повествующими о ключевых событиях Северной войны.
Идея этого монумента не нова, установку колонны еще в ноябре 2023 года обсуждал городской градостроительный совет. Если сам столп архитекторы тогда в основном хвалили, то вопрос о том, насколько удачно выбрано место, вызывал сомнения.
Звучали мнения, что такой столп у "Лахта Центра" вряд ли будет смотреться гармонично. Теперь же решение окончательно принято.
Авторы проекта архитектор Михаил Мамошин и скульптор Степан Мокроусов-Гульельми отталкивались в своем проекте от классики - знаменитой колонны на Дворцовой.
Столп увенчает бронзовая фигура императора Петра I. Он будет в костюме Преображенского полка, ботфортах и с картой России в левой руке.
Северная война (1700-1721 гг.) - одна из самых продолжительных войн в российской истории. Она кардинально изменила баланс сил в Балтийском регионе, ослабив влияние Швеции и укрепив позиции России.
По итогам Ништадтского мира Россия присоединила обширные земли на побережье Балтики и стала ведущей державой в Восточной Европе. В разные периоды в войне также участвовали Дания, Саксония, Англия, Ганновер, Голландия, Пруссия, Речь Посполитая.
Татьяна Румянцева
04 января 2025