Долларовая система: самая мощная в мире машина по формированию неравенства

02:21 07.01.2025

Радика Десаи

05.01.2025



Поиск альтернатив нынешней мировой валютно-финансовой системы, основанной на долларе, обусловлен главным образом ее использованием в качестве оружия посредством незаконных и односторонних санкций. Однако по мере поиска растет и понимание того, что эта система никогда не была полезна для мира, пишет профессор Радика Десаи.



В докладе "Совершенствование международной валютно-финансовой системы", подготовленном по заказу российского правительства в преддверии саммита БРИКС 2024 года в Казани, отмечается, что основанная на долларе мировая валютно-финансовая система (МВФС) характеризуется "частыми кризисами, постоянными дисбалансами в торговле и текущих счетах, повышенным и растущим уровнем государственного долга, а также дестабилизирующей волатильностью потоков капитала и обменных курсов". Можно добавить, что это, возможно, самая важная причина неравенства в мире – как внутри обществ, так и между ними.



В отличие от приверженцев либеральных взглядов, которые приписывают международные конфликты отклонениям от либеральных принципов, включая основанную на долларе МВФС, или приверженцев реализма, объясняющих кризисы "политическими" и "геополитическими" факторами, мы придерживаемся мнения, что все дело в международном неравенстве. Это согласуется с критическими взглядами на капитализм и империализм, основанными на работах Маркса и Ленина, Поланьи и Гобсона. Такой подход объясняет, почему империализм исторически препятствует развитию и равенству и почему для их достижения необходим реальный антиимпериализм.



Сегодня долларовая система стала, возможно, самым мощным генератором неравенства в истории, механизмом, который позволяет производственно ослабленным ведущим капиталистическим странам поддерживать свое процветание, высасывая стоимость, произведенную в других странах. По оценкам ЮНКТАД и экономического антрополога Джейсона Хикеля, эти потоки стоимости достигли объема от 1 до 3 триллионов долларов, что составляет от 10 до 15 процентов инвестиций во всем мире, причем большая часть недавнего сокращения объясняется тем, что Китай избежал утечки, благодаря собственному развитию. Это означает, в частности, что возможность лишать империалистические страны незаработанного дохода существует.



О долларовой МВФС написано огромное количество текстов, большая часть которых опубликована в США. Их авторы стремятся, вопреки очевидному, восхвалять доллар и его "общественную службу" миру, предсказывая его долговечность. Существует также огромное количество литературы о финансиализации и ее вреде. Однако до выхода в 2013 году моей "Геополитической экономики" никто не говорил о тесной связи между этими двумя явлениями.



Я утверждала в этой книге и в других публикациях, включая книгу "Капитализм, коронавирус и война", что с 1971 года долларовая система покоится на нестабильных основах последовательных финансиализаций – выраженной в долларах серии расширений финансовой деятельности, каждое из которых включало новые активы, новых участников, новые потоки капитала и новые нормы. Каждое из них, конечно, было неустойчивым и приводило к финансовым кризисам. Каждое приходилось заменять следующим. Увеличивая чисто финансовый спрос на доллар, они противодействовали давлению, которое на него оказывали бюджетный дефицит, а также дефицит платежного и торгового баланса. В противном случае это давление могло бы лишить доллар его мировой роли, как предсказывал американский экономист Роберт Триффин еще в 1950-х годах.



Финансиализированная долларовая система значительно увеличила международное неравенство. Вот неполный список ее эффектов:



- Она систематически недооценивает валюты стран мирового большинства, позволяя держателям долларов покупать товары и услуги большинства стран мира по дешевке.



- Она основана на постоянных дисбалансах, стимулирующих недоразвитие, поскольку ни один системный императив не утверждает самодостаточность и не решает проблему неконкурентоспособности.



- Она предлагает правительствам и компаниям большинства стран мира кредиты по ростовщическим процентным ставкам не тогда, когда они им нужны, а тогда, когда самим долларовым кредиторам нужно предоставить кредит, обычно не контрциклично, а проциклично. Это порождает долговые кризисы, когда западные власти повышают процентные ставки, как в 1980-х годах и в наше время.



При последующих реструктуризациях долга принцип ответственности кредитора стирается МВФ и Всемирным банком, действующими как коллекторы западных финансовых учреждений. Это приводит к обратным потокам капитала, посредством которых бедные страны погашают во много раз больше первоначально взятого ими долга.



В результате миллионам людей навязывается экономическая отсталость.



Долларовая система требует отмены контроля и освобождения потоков капитала, то есть перевода еще большего богатства из стран мирового большинства в основные капиталистические страны, потому что богатые переводят деньги, чтобы уклониться от налогов дома и участвовать в спекулятивной деятельности, которой благоприятствует международная финансовая система, деноминированная в долларах. В вышеупомянутом докладе инвестиционные потоки из стран мирового большинства в развитые страны были отмечены как серьезная проблема.



Система перенаправляет инвестиции из производства в спекуляции, ослабив усилия по развитию. Она раздувает пузыри активов – совсем недавно возникли пузыри доткомов, пузыри жилья и кредитования, а сегодня уже речь идет о "пузыре всего". Значительное количество этих пузырей возникает на сырьевых рынках, что повышает цены на наиболее продаваемое сырье для стран мирового большинства.



Схлопывание пузырей вызывает болезненные финансовые кризисы, в ходе которых больше всего страдают бедные люди и страны, в то время как богатые получают "золотые парашюты". Последние, предоставляемые правительствами в виде субсидий и центральными банками в виде легких денег, закладывают основу для дальнейшей финансиализации.



Система требует обеспечить свободу потоков капитала не для содействия производству и развитию, а для спекуляций, не для экономики производителей, а для экономики приобретателей, не для создания рабочих мест, а для сохранения стоимости неиспользуемых запасов богатства.



Этот список способов, с помощью которых система порождает неравенство между странами, далеко не полон. Например, мы не рассматривали то, как она создает неравенство внутри стран, что также способствует международному неравенству, не в последнюю очередь за счет сокращения мирового рынка и усложнения развития. В США неравенство, порожденное этой системой, ответственно за социальное расслоение, политическую поляризацию и культурную конфронтацию, от которых страдает Америка и которые могут привести к гражданской войне. Это должно стать предупреждением для любой страны, которая задумывается о замене доллара своей собственной валютой.



Следует помнить, что эта система также способствовала войнам против Ирака и Ливии – просто потому, что они стремились выйти из нее. Сейчас она близка к краху под собственной тяжестью, поэтому возникает все больше причин разрабатывать альтернативы. Настало время двигаться дальше.



Радика Десаи

Канада

Профессор департамента политических исследований, директор исследовательской группы по геополитической экономике Университета Манитобы (Виннипег, Канада).