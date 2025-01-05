"Узбекские железные дороги" объявили о повышении цен с 1 февраля

02:48 07.01.2025

Как известно, в результате реформ, проводимых в АО "Узбекистон темир йуллари", в сфере пассажирских перевозок сформировались цены, основанные на рыночных принципах.



В целях Реформирования железнодорожной инфраструктуры и покрытия расходов на электроэнергию и топливо, логистические и транспортные расходы, а также для обновления парка пассажирских вагонов, закупки новых электропоездов, содержания железнодорожных вокзалов в соответствии с требованиями времени и обеспечения качественного обслуживания пассажиров с 1 февраля 2025 года повышаются цены на билеты:



