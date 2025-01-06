В ночь на 7 января в Тибете на юго-западе КНР на границе с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1

12:40 07.01.2025

Что известно о землетрясении в Тибете



В ночь на 7 января в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР на границе с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1. В результате происшествия зафиксированы разрушения, погибли 95 человек.



ТАСС собрал основную информацию о случившемся.



О землетрясении

- О землетрясении в ночь на 7 января сообщила геологическая служба США. Изначально сообщалось, что его магнитуда составила 7, однако позднее служба уточнила, что магнитуда землетрясения составила 7,1.

- Центральное телевидение Китая сообщило, что в результате происшествия зафиксированы разрушения.

- По данным геологической службы, эпицентр находился в 163 км от города Шигадзе с населением около 80 тыс. человек.

- Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

- Толчки почувствовали жители Катманду.

- Население эвакуируют из-за возможного возникновения повторных подземных толчков.

- В Непале ощущались толчки магнитудой около 7 баллов.



Погибшие и пострадавшие

- Сначало сообщалось о девяти погибших.

- Xinhua уточняло, что погибли 53 человека, 62 пострадали. Позже число жертв выросло до 95, пострадали 130 человек.



Реакция на произошедшее

- Местные власти мобилизовали ресурсы для проведения поисково-спасательных работ.

- Посольство РФ в Непале не получало информации о пострадавших в результате землетрясения россиянах.

- Власти ввели запрет для посещения туристами зоны отдыха на горе Джомолунгма (Эверест). Речь идет о горном курорте в уезде Тингри.

- Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить максимальные усилия для спасения и оказания помощи жителям региона.

- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину и китайскому народу.

- На помощь пострадавшему от землетрясения Тибету выделили $14 млн.



