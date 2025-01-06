|Уроженец Таджикистана Сайфиддин Таджибоев получил руководящий пост в Минобороны Сирии
12:42 07.01.2025
На родине его обвиняют в терроризме, наемничестве и участии в вооруженных конфликтах в других государствах.
Уроженец Таджикистана Сайфиддин Таджибоев, объявленный на родине в розыск за терроризм, наемничество и участие в вооруженных конфликтах на территории других государств, получил должность командующего оперативным штабом в Министерстве обороны нового правительства Сирии.
Об этом сообщает Радио "Озоди" со ссылкой на блогеров, приближенных к захватившей власть в этой стране группировке "Хайят Тахрир аш-Шам".
Таджибоеву 41 год, он уроженец Спитаменского района Согдийской области РТ. Был одним из командиров боевого крыла группировки "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад", которая вместе с другой группировкой – "Хайят Тахрир аш-Шам" – сражалась против армии Башара Асада. Большинство боевиков этой группировки – выходцы из стран Центральной Азии.
Таджикские блогеры из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" сообщили 3 января на своих страницах в соцсетях, что Сайфиддин Таджибоев уже приступил к работе на новой должности. Блогеры отметили, что после этого назначения Таджибоеву присвоили звание полковника. При этом неизвестно, получил ли он сирийское гражданство.
Переходное правительство Сирии, образованное 9 декабря 2024 года, на следующий день после свержения режима Башара Асада, не подтвердило и не опровергло эту новость, однако 31 декабря агентство Reuters сообщило, что позиции в вооруженных силах этой страны получили иностранные боевики. По информации источника, который общался с информагентством, из 50 должностей в новом Минобороны Сирии 6 отданы иностранным боевикам.
Источник в силовых структурах Таджикистана в беседе с Радио "Озоди" 5 января сказал, что им известно о назначении Сайфиддина Таджибоева.
"С 2013 года Таджибоев вместе с братом находится в Сирии и участвовал в боях на стороне террористических группировок. Он также вербовал в свои ряды других граждан. На него заведено дело, и он находится в розыске", - сообщил собеседник.
На сайте Национального банка Таджикистана Сайфиддин Таджибоев внесен в список лиц, имеющих связь с терроризмом, и любые денежные операции с ними запрещены.
Правительственные СМИ Таджикистана неоднократно указывали Таджибоева как вербовщика таджикских граждан для участия в вооруженных конфликтах за рубежом. До выезда в Сирию он был членом признанной террористической и запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения. В 2012 году он даже некоторое время возглавлял отделение этой партии в Спитаменском районе, но затем покинул ее ряды.
Власти Таджикистана ранее заявляли, что в 2013-2017 годы более 2 тыс таджикистанцев отправились на войну в Сирию и Ирак. Таджикистанцы, воевавшие в рядах "Хайят Тахрир аш-Шам", в основном находились в сирийской провинции Идлиб, которая была под контролем этой группировки с 2015 года. Власти Таджикистана сообщали о присутствии в Идлибе почти 400 граждан Таджикистана.