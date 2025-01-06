Уроженец Таджикистана Сайфиддин Таджибоев получил руководящий пост в Минобороны Сирии

12:42 07.01.2025

На родине его обвиняют в терроризме, наемничестве и участии в вооруженных конфликтах в других государствах.



Уроженец Таджикистана Сайфиддин Таджибоев, объявленный на родине в розыск за терроризм, наемничество и участие в вооруженных конфликтах на территории других государств, получил должность командующего оперативным штабом в Министерстве обороны нового правительства Сирии.



Об этом сообщает Радио "Озоди" со ссылкой на блогеров, приближенных к захватившей власть в этой стране группировке "Хайят Тахрир аш-Шам".



