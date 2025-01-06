Кыргызстан. Экс-вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева выпустили из СИЗО

12:45 07.01.2025

Тюремное заключение заменили на подписку о невыезде



Экс-главу Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР, экс-вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева выпустили из СИЗО. Накануне об этом сообщили в Первомайском районному суде Бишкека.



Постановлением суда, по ходатайству руководителя следственной группы, старшего следователя ГСУ ГКНБ, Зилалиеву мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде.



Напомним, Дуйшенбека Зилалиева обвиняют в незаконном обогащении и нарушениях при выдаче лицензий. Во время обысков у него обнаружили недвижимость в Бишкеке, несколько миллионов сомов, 100 тысяч долларов, ценные предметы. По словам его адвоката, имущество и деньги приобретены на средства, полученные от продажи скота.



