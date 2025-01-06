Сеть образовательных учреждений Кыргызстана перейдет под управление турецкого фонда "Маариф"

12:55 07.01.2025

Владимир Банников / aif.kg

06.01.2025



Сеть образовательных учреждений "Сапат" будет передана под управление турецкого государственного фонда "Маариф". Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров по итогам встречи заместителя председателя Кабмина Эдиля Байсалова с директором представительства фонда "Маариф" Хюсню Биржаном.



По словам Байсалова, решение о передаче "Сапат" фонду "Маариф" было принято в интересах учащихся и студентов, а также учитывая репутацию фонда как надежного партнера в сфере образования. Он отметил, что "Маариф" продемонстрировал высокие стандарты качества образования в Кыргызстане, соответствующие как национальным, так и международным требованиям. Байсалов подчеркнул важность соблюдения законодательства при передаче управления, защиты прав трудовых коллективов и обеспечения непрерывности учебного процесса.



Хюсню Биржан подтвердил, что фонд "Маариф" планирует привлечь значительные инвестиции в развитие образовательной инфраструктуры Кыргызстана, расширить сеть школ, внедрить современные технологии и программы обучения, а также создать новые возможности для учащихся и студентов.



Турецкий фонд "Маариф" - государственная организация, основанная в 2016 году при Министерстве образования Турции, целью которой является управление образовательными учреждениями за рубежом.



